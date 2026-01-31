Fenerbahçe rekor transfer yapıyor! Anlaşma sağlandı

FRED SÜRPRİZİ

Hollanda basını AD’nin yaptığı habere göre sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’e Hollanda devi Ajax talip oldu. Haberin detaylarında Fred’in Ajax’ın 6 numara adaylarından biri olduğu belirtilirken, kulübün Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Manchester United’den Fenerbahçe’ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli forma ile 109 maça çıkarken 9 gol kaydetti ve 17 asist üretti.