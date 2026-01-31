×
Fenerbahçe rekor transfer yapıyor! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe rekor transfer yapıyor Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 08:07

Süper Lig'de 2025-26 ara transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş, son olarak Yasin Özcan transferini açıklarken Fenerbahçe, Mert Günok, Musaba, Guendouzi gibi önemli takviyeler yapmıştı. Fenerbahçe'nin Lookman transferinde de son detaylar ortaya çıktı. Bununla beraber Galatasaray, Yaser Asprilla ve Noa Lang'ın ardından sürpriz bir orta saha transferi yapmak istiyor. Trabzonspor da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Süper Lig'de günün transfer gelişmelerini canlı, anbean haberimizde bulabilirsiniz...

timeline
LIVAKOVIC ZAGREB'E KİRALANDI
LIVAKOVIC ZAGREBE KİRALANDI

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Dominik Livakovic'in yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli kalecinin sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını açıkladı.

timeline
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Beşiktaş, Wolverhampton'un golcü futbolcusu Tolu Arokodare'yle görüşüyor. Oyuncunun kulübüne ise 15 milyon euro bonservis teklif edildiği kaydedildi.

Fanatik

timeline
G.SARAY ZAKARIA'NIN PEŞİNDE
G.SARAY ZAKARIANIN PEŞİNDE

Orta saha transferini bir an önce tamamlamak isteyen Galatasaray yönetimi Manchester City maçı sonrası harekete geçti.

Çıkan iddialara göre, Galatasaray Monaco forması giyen Denis Zakaria için kulübüyle ile görüşme gerçekleştirdi. Fransız devi yıldız oyuncunun transferine yalnızca astronomik bir bedel karşılığında izin vermeyi planlıyor.

Fanatik

timeline
CHERIF TRANSFERİ TAMAM
CHERIF TRANSFERİ TAMAM

Fabrizio Romano yaptığı paylaşımda; Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif için kulübü Angers ile 22 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu karşılığı sezon sonuna kadar kiralık anlaşmasına vardığını duyurdu.

timeline
FRED SÜRPRİZİ
FRED SÜRPRİZİ

Hollanda basını AD’nin yaptığı habere göre sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’e Hollanda devi Ajax talip oldu. Haberin detaylarında Fred’in Ajax’ın 6 numara adaylarından biri olduğu belirtilirken, kulübün Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

 

Manchester United’den Fenerbahçe’ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli forma ile 109 maça çıkarken 9 gol kaydetti ve 17 asist üretti.

timeline
BEŞİKTAŞ, LIVERPOOL'UN KALECİSİNİ İSTİYOR
BEŞİKTAŞ, LIVERPOOLUN KALECİSİNİ İSTİYOR

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların, Liverpool’un yıldız oyuncusuna resmi teklif yaptı.

MAMARDASHVILI!

Süper Lig’de kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’dan gelen raporlar doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre Siyah beyazlılar, Liverpool'un 25 yaşındaki kalecisi Mamardashvili'yi istiyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Haberde, Beşiktaş’ın Giorgi Mamardashvili için Liverpool’a 2 milyon euro kiralama bedeli içeren ve kiralama süresini uzatma opsiyonunu kapsayan resmi bir teklif sunduğu ifade edildi.

timeline
JHON DURAN'A VEDA
JHON DURANA VEDA

Geçtiğimiz günlerde Jhon Duran’ın Fenerbahçe’den ayrılacağı gündemdeydi. FCSB karşılaşması öncesindeki son antrenmanın ardından ağrı yaşayan ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarılan golcünün yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, beklenmedik bir şekilde takıma veda etti. Yıldız forvetin kariyerine devam edeceği yeni takımın da netleştiği öne sürüldü.

Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre Lille, Jhon Duran’ı kiralık olarak transfer ediyor. Kolombiyalı forvet, Fenerbahçe ile olan kiralık anlaşmasını sonlandırdıktan sonra Fransız temsilcisinin kadrosuna katılacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 1130 dakika süre alan 22 yaşındaki forvet Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı vermişti.

timeline
F.BAHÇE LOOKMAN'DA REKOR BONSERVİS ÖDEYECEK
F.BAHÇE LOOKMANDA REKOR BONSERVİS ÖDEYECEK

Fenerbahçe'de Ademola Lookman transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirmeye adım adım yaklaşıyor.

ATALANTA 40 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan temsilcisi, Fenerbahçe ile bonservis konusunda anlaşma sağladı. Fenerbahçe, 35+5 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Bu rakam, Fenerbahçe için rekor niteliği taşıyacak.

ÖDEME PLANINDA SON TANGO

Fenerbahçe ve Atalantalı yetkililer arasındaki tek pürüz, ödeme planı. Atalanta, Fenerbahçe'den banka teminatı istiyor. Sarı lacivertli kurmaylar, teminat ile beraber bonservisi taksitlere bölmeyi hedefliyor.

31 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçeli idareciler, Atalanta ile son görüşmeleri yapmak ve transfer nihayete erdirerek Nijeryalı yıldızı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Lookman, Fenerbahçe ile 9 milyon Euro maaş ve bonuslar eşliğinde anlaşmaya varmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 karşılaşmada forma giydi ve 1,240 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, aldığı süre zarfında rakip fileleri 3 kez sarsarken, 2 kere de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

