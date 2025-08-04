Fenerbahçe, Real Madridli Rodrygo ve Brahim Diaz’ı transfer etmek istiyor Arda Güler kozu

BEŞİKTAŞ TRANSFER İÇİN MASADA

Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer flaş isim ise Milan’ın Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Chukwueze. Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki yıldız oyuncunun menacerini İstanbul’a davet ederek masaya oturdu. 2023 yazında Villarreal’den 20 milyon Euro’ya Milan’a transfer olan Chukwueze, Serie A’da beklentilerin biraz gerisinde kalmış olsa da birebirdeki etkinliği, hız ve patlayıcı gücüyle Beşiktaş’ın hücum hattına ciddi enerji katabilir. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan Chukwueze, 5 gol ve 3 asist üretti. Nijerya Milli Takımı ile 46 maçta forma giyen ve 7 gole imza atan tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Siyah-Beyazlılar’ın, Chukwueze transferinde kararlı olduğu ve bu transferin Süper Lig’de ses getirecek düzeyde bir hamle olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

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