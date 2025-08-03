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Fenerbahçe'de gündeme gelen Brahim Diaz için Fabrizio Romano'nun haberine göre Diaz, Real Madrid’in yeni sözleşme teklifinin tüm şartlarını kabul etti, tek isteği Real Madrid.
Kaleci transferi Galatasaray’ın ilk önceliği olsa da Okan Buruk’un takviye istediği diğer bölgeler için de çalışmalar sürüyor. Bu mevkilerin başında sağ bek geliyor.
Frankowski, satın alma opsiyonlu şekilde Rennes’e gidiyor. Fransız kulübüyle oyuncu anlaştı. Kısa zamanda resmi açıklama gelecek. Jelert de yolcu. Okan hoca bu bölgede Sallai’yi kullanırken, mutlaka orijinal bir sağ bek alınacak.
SINGO MONACO'DA KALIYOR
Teknik direktör Okan Buruk’un çok beğendiği Singo’nun transferi rafa kalktı. Hem stoper hem de sağ bekte oynayabilen 24 yaşındaki Fildişili futbolcunun transferi konusunda girişimler vardı. Fakat genç oyuncu, kariyerine Monaco’da devam etme yönünde karar aldı. Singo için istenen 25 milyon Euro’luk bonservis bedeli de bu transferi Galatasaray için imkansız kılıyordu. Cim Bom’un planı, satın alma opsiyonuyla Singo’yu kiralamaktı.
İBRE YENİDEN DODO'YA DÖNDÜ!
Daha önce de gündeme gelen Dodo yeniden radarda. İtalya’dan Corriere dello Sport, Brezilyalı futbolcuyla Galatasaray’ın yakından ilgilendiğini yazdı. Fiorentina’nın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Dodo’nun takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
2022’de 15 milyon Euro bonservisle Fiorentina’nın Shakhtar’dan kadrosuna kattığı Dodo’nun, İtalyan ekibiyle 2027’ye kadar sözleşmesi var. Geçen sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Dodo, 6 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Dodo’nun bonservis maliyetine göre satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılabilir.
(Fanatik)
Yeni sezonda büyük hedefleri olan ve şampiyonluklar kazanmak isteyen Fenerbahçe'nin ismi, dünya yıldızlarıyla anılmaya devam ediyor.
Özellikle Galatasaray'ın Victor Osimhen transferine misilleme ile yanıt vermek isteyen sarı-lacivertliler, taraftarlarının yerinden sıçramasına sebep olacak bir ismi bitirmek için oldukça gizli bir operasyon yürütüyor.
Real Madrid'den Brahim Diaz'ın peşinde olduğu iddia edilen Kanarya'nın aynı takımdan Rodrygo'yu da listesine aldığı öne sürüldü. İspanyollar'ın Real'e yakınlığı ile bilinen spor gazetelerinden AS'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızı takımında görmek istiyor.
AYRILMAYA İSTEKLİ DEĞİL
Geçen sezonun sonlarına doğru Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği ve Los Galacticos'un başına geçen Xabi Alonso'nun da ilk 11 planlarında yer almadığı öğrenilen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sambacı'nın ayrılmak konusunda çok istekli olmadığı ifade edilirken, Mourinho'nun onun için son seçenek olabileceği ifade edildi.
BİRÇOK DEV PEŞİNE DÜŞTÜ
Piyasa değeri 90 milyon Euro olan ve kulübüyle sözleşmesi 2028'de bitecek olan Rodrygo'nun adı İngiltere'den Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Liverpool, Suudi Arabistan'dan da Al-Nassr'la anılmıştı. 2026 Dünya Kupası öncesi yıldız oyuncunun düzenli oynamak adına bir karar vermek zorunda kalacağı düşünülüyor.
KİRALAMA SEÇENEĞİ
Senelik kazancı bonuslar (8 milyon Euro olduğu konuşuluyor.) hariç 12,5 milyon Euro olan Rodrygo için bu noktada kısa süreli takımdan ayrılıp, eski ritmini bulması adına kiralık olarak takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
DÜNYA KUPASI KOZU
İşte bu noktada Fenerbahçe'nin, 2026 Dünya Kupası öncesi tüm imkanlarını zorlayarak, bir rüyayı gerçekleştirebileceği iddia ediliyor.
(Fanatik)
Beşiktaş, savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah-Beyazlılar, Gaziantep FK'da forma giyen Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.
27 yaşındaki oyuncu, son dönemde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.
(Fanatik)
Trabzonspor’da sol kanattaki tek oyuncu Anthony Nwakaeme... Nijeryalı yıldız, ilerleyen yaşı nedeniyle eski temposunun uzağında bir görüntü çizerken, teknik direktör Fatih Tekke bu bölgeye nokta atışı bir takviye istemiş, özellikle de Jeremie Boga’nın alınmasını talep etmişti. Fakat yıldız futbolcunun transferinde aşama kaydedilemedi.
Boga, Trabzonspor’a gelme konusunda çekimser hatta Avrupa’dan diğer gelecek teklifleri beklediği için şimdilik olumsuz bakıyor. Bordo-mavili yönetim ise sol kanat takviyesinde artık daha fazla zaman kaybetmek istemiyor. Bu bölge için gündemdeki oyunculardan biri; Arnaut Danjuma... Villarreal forması giyen Nijerya asıllı Hollandalı yıldız konusunda nabız yoklaması yapıldı.
1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Danjuma, Türkiye’ye gelmeye ilk etapta soğuk baksa da bu hafta yeni bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Girona’da kiralık olarak forma giyen Danjuma, çıktığı 37 karşılaşmada 5 gol atarken, 2 asist yaptı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Villarreal ile 1 yıl kontratı kaldı. Hollanda Milli Takımı’nın formasını da 6 kez giyen Danjuma’yı ikna etmek için tüm kozlar oynanacak.
(Fanatik)