FENERBAHÇE'DE RODRYGO OPERASYONU!

Yeni sezonda büyük hedefleri olan ve şampiyonluklar kazanmak isteyen Fenerbahçe'nin ismi, dünya yıldızlarıyla anılmaya devam ediyor.

Özellikle Galatasaray'ın Victor Osimhen transferine misilleme ile yanıt vermek isteyen sarı-lacivertliler, taraftarlarının yerinden sıçramasına sebep olacak bir ismi bitirmek için oldukça gizli bir operasyon yürütüyor.

Real Madrid'den Brahim Diaz'ın peşinde olduğu iddia edilen Kanarya'nın aynı takımdan Rodrygo'yu da listesine aldığı öne sürüldü. İspanyollar'ın Real'e yakınlığı ile bilinen spor gazetelerinden AS'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızı takımında görmek istiyor.

AYRILMAYA İSTEKLİ DEĞİL

Geçen sezonun sonlarına doğru Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği ve Los Galacticos'un başına geçen Xabi Alonso'nun da ilk 11 planlarında yer almadığı öğrenilen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sambacı'nın ayrılmak konusunda çok istekli olmadığı ifade edilirken, Mourinho'nun onun için son seçenek olabileceği ifade edildi.





BİRÇOK DEV PEŞİNE DÜŞTÜ

Piyasa değeri 90 milyon Euro olan ve kulübüyle sözleşmesi 2028'de bitecek olan Rodrygo'nun adı İngiltere'den Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Liverpool, Suudi Arabistan'dan da Al-Nassr'la anılmıştı. 2026 Dünya Kupası öncesi yıldız oyuncunun düzenli oynamak adına bir karar vermek zorunda kalacağı düşünülüyor.

KİRALAMA SEÇENEĞİ

Senelik kazancı bonuslar (8 milyon Euro olduğu konuşuluyor.) hariç 12,5 milyon Euro olan Rodrygo için bu noktada kısa süreli takımdan ayrılıp, eski ritmini bulması adına kiralık olarak takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

DÜNYA KUPASI KOZU

İşte bu noktada Fenerbahçe'nin, 2026 Dünya Kupası öncesi tüm imkanlarını zorlayarak, bir rüyayı gerçekleştirebileceği iddia ediliyor.

(Fanatik)