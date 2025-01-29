Fenerbahçe olmadı, bu kez Galatasaray Tuta için devreye girdi

TRABZONSPOR'DA ZUBKOV İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş’in kanat transferindeki 1 numaralı hedefi olan Oleksandr Zubkov için şartları zorluyor. Shakhtar Donetsk ile uzun süredir yapılan pazarlıklarda aradaki makas 1 milyon Euro seviyelerine indi.

Ukrayna basını da kulüplerin anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu yazıyor. Shakhtar’ın bugün Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynayacağı son maçın ardından süreç hızlanacak.

ADIM ADIM SÜPER LİG'E

Trabzonspor Yönetimi’nin planı; hafta sonuna kadar Zubkov transferini bitirmek. Bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki Zubkov, Şampiyonlar Ligi arenasındaki 7 karşılaşmada da forma giydi ve 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Real Madrid’e de golü bulunan Ukraynalı yıldız ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde ise herhangi bir problem bulunmuyor. Fırtına’nın teklifini oldukça cazip bulan Zubkov, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.