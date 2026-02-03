×
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:
#Transfer#Süper Lig#transfer haberleri
Fenerbahçe, NGolo Kanteyi resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 00:26

Süper Lig'de 6 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer dönemi tüm heyecanıyla devam ederken başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Mert Günok, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'ye imza attıran Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi iptal olurken, Jhon Duran'ın Zenit'e transferleri de an meselesi. Noa Lang ve Yaser Asprilla'yla kanat rotasyonunu güçlendiren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Ara transferde kadrosundaki sekiz as takım oyuncusuyla yollarını ayıran ve Yasin Özcan ile Kristjan Asllani'ye imza attıran Beşiktaş'ta sol bek, stoper, orta saha ve forvet arayışları sürüyor. Savunma hattını Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik ile, forvet hattını da Umut Nayir ile güçlendiren Trabzonspor'da orta saha ve kanat arayışları devam ediyor. Süper Lig'de günün öne çıkan son dakika transfer gelişmelerini anlık olarak haberimizden aktarıyoruz...

timeline
F.BAHÇE DE DUYURDU!

Fenerbahçe'den N'Golo Kante paylaşımı geldi.

Sarı-lacivertliler, gün içerisinde yaptıkları paylaşımı alıntılayarak "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." notunu düştü. 

timeline
KANTE, TFF'YE BİLDİRİLDİ!
KANTE, TFFYE BİLDİRİLDİ

 Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.

N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.

timeline
KULÜBÜ KANTE'YE VEDA ETTİ!

timeline
EN-NESYRI İLE YOLLAR AYRILDI!
EN-NESYRI İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

TFF’ye yapılan bildiride oyuncunun Suudi Arabistan’a transfer olduğu belirtildi.

 

timeline
KANTE İÇİN SON ONAY!
KANTE İÇİN SON ONAY

Fenerbahçe, N'Golo Kanté ve Al-Ittihad ile anlaşmaya vardı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Belgeler, TMS Sistemi'ne yükledi. Federasyondan onay bekleniyor.

beIN Sports'un haberine göre ise Fenerbahçe yönetiminin, bu akşam Kante'nin transferini açıklamaya hazırlanıyor.

timeline
G.SARAY'IN YENİ TRANSFERİNİ PORTEKİZLİLER DUYURDU!
G.SARAYIN YENİ TRANSFERİNİ PORTEKİZLİLER DUYURDU

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar gözünü Portekiz'deki gence çevirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan Renato Nhaga'yı 7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haberde, 18 yaşındaki Gineli oyuncunun resmi imzayı atması için İstanbul'a geleceği yazıldı.

timeline
TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK!
TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe'de transferi için yoğun çaba harcadığı N'Golo Kante'de yeni bir gelişme yaşandı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce evrakta problemler yaşandığı gerekçesiyle transferi askıya alınan N'Golo Kante transferi için yeniden masaya oturacak.

L’Equipe'in haberine göre ise Fransız yıldız, FIFA’nın vereceği kararı beklerken Al-Ittihad forması giymek istemiyor.

timeline
G.SARAY'IN TRANSFERİ GELİYOR
G.SARAYIN TRANSFERİ GELİYOR

Galatasaray, Can Armando Güner transferini büyük ölçüde bitirdi.

Bonservis bedeli 300 bin Euro + 100 bin Euro civarında başarı bonusu olacak.

Mönchengladbach sonraki satıştan yüzde 25'lik pay istedi ancak anlaşmada sonraki satıştan pay olmayacak. Can Armando Güner'in yarın kulübüne veda edip perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

HT Spor

 

timeline
BEŞİKTAŞ'TAN SOL KANAT ATAĞI!
BEŞİKTAŞTAN SOL KANAT ATAĞI

Beşiktaş, Portekizli sol kanat oyuncusu Félix Correia'nın transferi için Lille ile görüşmelerde bulunuyor.

LILLE SICAK BAKMIYOR AMA...

Lille, sezon başında 7 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve 30 maçta 4 gol - 4 asist üreterek takımın kilit oyuncularından olan Félix Correia'nın satışına sıcak bakmıyor.

Görüşmeleri etkileyebilecek faktörlerden biri de oyuncunun istekleri olabilir, zira son zamanlarda kişisel sorunlarla boğuşuyor.

(Record)

timeline
OLAITAN BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA!
OLAITAN BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBULDA

Beşiktaş'ın Göztepe'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların Beninli on numara için Göztepe'ye bonuslarla birlikte 6 milyon euro ödemesi bekleniyor.

timeline
FENERBAHÇE: KANTE TRANSFERİ OLUMSUZ SONUÇLANDI
FENERBAHÇE: KANTE TRANSFERİ OLUMSUZ SONUÇLANDI

Fenerbahçe, Al-Ittihad'ın transfer sistemine girdiği hatalı bilgiler sebebiyle N'Golo Kante transferinin sonuçlandırılamadığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

timeline
BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ GELİYOR
BEŞİKTAŞIN GOLCÜSÜ GELİYOR

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh’u bu akşam getirmeyi planlıyor. Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh’u bu akşam getirmeyi planlıyor. 


[beIN Sports]

timeline
F.BAHÇE, FIFA'YA BAŞVURDU!
F.BAHÇE, FIFAYA BAŞVURDU

Fenerbahçe ve Al-Ittihad, N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri transferlerinin gerçekleşmesi için FIFA'ya başvuruda bulundu.

(Yağız Sabuncuoğlu)

timeline
BEŞİKTAŞ, OLAITAN'I İSTANBUL'A GETİRİYOR!
BEŞİKTAŞ, OLAITANI İSTANBULA GETİRİYOR

Beşiktaş'ın, transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan, bugün İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beninli orta saha, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 18 maçta 2 gol kaydetti.

(AA)

timeline
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
BEŞİKTAŞIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Beşiktaş, 20 yaşındaki Kamerunlu sol bek oyuncusu Mahamadou Nagida için Rennes'e 5 milyon euroluk teklifte bulundu.

Fransız ekibi, genç savunmacının sezonun ikinci yarı planlamasında yer aldığı gerekçesiyle bu teklifi reddetti.

(L'Equipe)

timeline
FENERBAHÇE'DE ROTA YENİDEN DARWIN NUNEZ!
FENERBAHÇEDE ROTA YENİDEN DARWIN NUNEZ

En-Nesyri ve Duran ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Angers’in genç yıldızı Sidiki Cherif’i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, tartışılmayacak bir forvet transferi daha yapmaya kararlı.

Sörloth, Nkunku, Mateta gibi yıldızlar için görüşmeler devam ederken ayrıca Darwin Nunez ismi yeniden gündeme geldi.

Uruguaylı yıldız için daha önce girişimde bulunulmuştu. Ancak Nunez, Al-Hilal’deki 25 milyon euroluk maaşını bırakmayacağını ve bunun altında hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini belirtince görüşmeler durmuştu.

Yönetim, menajer Mirsad Türkcan aracılığıyla yeniden pazarlıklara başladı. Başkan Sadettin Saran’ın da dünyaca ünlü forvetle görüntülü bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

Al-Hilal, geçen yaz Nunez için Liverpool’a 53 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta 7 gol atıp, 5 asist yaptı.

(Fanatik)

timeline
BEŞİKTAŞ GOLCÜSÜNE KAVUŞUYOR!
BEŞİKTAŞ GOLCÜSÜNE KAVUŞUYOR

Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Genk'in Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh'u renklerine bağlamak üzere.

Oyuncuyla daha önce anlaşana Siyah-beyazlılar, Belçika ekibi ile de her konuda anlaşmaya vardı.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

(HT Spor)

timeline
G.SARAY'DAN TRABZONSPOR'A ÇALIM HAZIRLIĞI!
G.SARAYDAN TRABZONSPORA ÇALIM HAZIRLIĞI

Galatasaray, Trabzonspor'un da teklifte bulunduğu Casa Pia'nın 18 yaşındaki Gine-Bissau'lu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı.

Oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

(Yağız Sabuncuoğlu)

timeline
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Beşiktaş, Patrik Schick için resmen görüşmelere başladı.

timeline
BEŞİKTAŞ'TAN OLAITAN SÜRPRİZİ! SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
BEŞİKTAŞTAN OLAITAN SÜRPRİZİ SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Beşiktaş, Göztepe'nin 23 yaşındaki Beninli on numarası Junior Olaitan ile anlaşmaya vardı.

Kulüpler arasında son detaylar görüşülürken, kısa süre içinde transferde resmi imzaların atılması bekleniyor.

(TRT Spor)

BAKMADAN GEÇME!