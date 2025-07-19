Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini bitirdi İşte sözleşme süresi ve kontrat detayları

NELSSON ŞARTLARI ZORLUYOR

Sarı-Kırmızılı takımın yeni sezon çalışmalarına yer almasına rağmen her fırsatta gitmek istediğini söyleyen Victor Nelsson, buna rağmen cazip bir teklif getirebilmiş değil. Danimarkalı savunmacının esas hedefinin bonservisini almak olduğu ve bu noktada şartları fazlasıyla zorladığı öğrenildi. Yönetim ise 10 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Nelsson’u beklediği şartlarda bir teklif gelmediği takdirde kesinlikle bırakmayacak.

(Fanatik)