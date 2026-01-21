Fenerbahçe, Mateta için yeni formülü buldu: Yıldız oyuncu takas olarak teklif edilecek!Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, Mateta için yeni formülü buldu: Yıldız oyuncu takas olarak teklif edilecek!Güncelleme Tarihi:
Fransız RMC Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Rennes, Sebastian Szymanski transferi için 10.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Szymanski'nin sağlık kontrolü sonrası yeni takımıyla 3.5 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kanté için bonservis pazarlığı devam ediyor.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Al-Ittihad ve Fenerbahçe arasında henüz bir anlaşma sağlanmış değil.
Arap kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kante'yi devre arasında bırakmak için 12 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.
Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı.
Portekizli yıldız bu sabah İstanbul'dan ayrılarak Lizbon'a uçtu.
Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile Beşiktaş Yönetimi arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlanıp fesih işlemleri yapılırken Benfica’nın Siyah-beyazlılara toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Branco ile birlikte Atatürk Havalimanı'na giden Portekizli futbolcu özel uçak ile İstanbul'dan ayrılıp Lizbon'un yolunu tuttu. Rafa Silva, Teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Benfica ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşme yapacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı 2 milyon euroya Napoli'den kiraladı.
SATIN ALMA OPSİYONU 28 MİLYON EURO
Anlaşmada 28 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu var.
Lang, yarım sezon için 1.4 milyon euro alacak. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı gelen bilgiler arasında.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı gündemine aldı.
BU AKŞAM GÖRÜŞME VAR
Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın bu akşam Alanya'da olması bekleniyor. İki kulüp yetkilileri stoper oyuncusunun transferi için görüşme yapacak.
Trabzonspor’da, Felipe Augusto’nun 15 milyon euro bonservisi gözden çıkartan Al Ahli’ye satılması halinde Daniel Karlsbakk ile forvet hattı güçlendirilecekti.
21 yaşındaki Sambacı, Arap kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Fakat henüz taraflar arasında anlaşma sağlanmadı. Augusto’nun kariyerinin bu döneminde Arabistan opsiyonuna pek sıcak bakmadığı biliniyor.
Bordo-Mavililer’de ise Karlsbakk konusunda plan değişti. Teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği Norveçli yıldız, Augusto kalsa dahi transfer edilebilir.
SÖRLOTH'U ANDIRIYOR
Sarpsborg forması giyen Karlsbakk için konuşulan bonservis bedeli 5-6 milyon Euro seviyelerinde. Geçen sezon çıktığı 41 resmi maçta 21 gol atan ve 3 de asist yapan Karlsbakk, oyun tarzıyla Sörloth’u andırıyor. Fakat zaman zaman kenar forvet olarak da görev yapıyor. 1.94 boyundaki Viking ile geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlanmıştı. Lovik ile Karlsbakk’ın menajeri aynı isim.
Fenerbahçe, Darwin Nunez ve Alexander Sörloth transferinde aşama sağlayamadı. Yönetim rotayı İngiltere’ye çevirdi. Sarı-Lacivertliler, Crystal Palace’ın golcüsü Jean-Philippe Mateta ve Tottenham’ın genç yeteneği Mathys Tel’i listeye ekledi.
PALACE OOSTERWOLDE'NİN PEŞİNDE
Savunmanın en önemli ismi Marc Guehi’yi sözleşme yenilemediği için Manchester City’ye satmak zorunda kalan Palace, gözünü Jayden Oosterwolde’ye çevirdi. 40 milyon Euro istiyorlar Bordo-Mavili ekip, bir süredir yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.
TAKAS TEKLİFİ
Bu durum, Fenerbahçe ile Crystal Palace arasında bir takas ihtimalini gündeme getirdi. İngiliz ekibi, Mateta’yı isteyen takımlardan 40 milyon Euro talep etmişti. Sarı-Lacivertliler’in Oosterwolde’den beklentisi ise 30 milyon Euro. İki yıldızın takası ve Fenerbahçe’nin bir miktar para ödemesi karşılığında büyük bir takasın gerçekleşme ihtimali bulunuyor.
