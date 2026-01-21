×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
CANLI
Akışı Yenilereload

Fenerbahçe, Mateta için yeni formülü buldu: Yıldız oyuncu takas olarak teklif edilecek!

Güncelleme Tarihi:
#Transfer#Süper Lig#transfer haberleri
Fenerbahçe, Mateta için yeni formülü buldu: Yıldız oyuncu takas olarak teklif edilecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 13:33

Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayan ve 6 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer dönemi tüm heyecanıyla devam ederken başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Mert Günok, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'ye imza attıran Fenerbahçe'de N'Golo Kante için bonservis pazarlıkları devam ederken, Noa Lang ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da ise orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Şu ana dek dört oyuncuyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya Rafa Silva'nın ise Benfica'ya transferlerinin gün içinde resmiyete kavuşması beklenirken gözler sol bek, stoper ve orta saha takviyelerine çevrildi. Savunma hattını Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik ile güçlendiren Trabzonspor'da orta saha ve forvet arayışları sürüyor. Süper Lig'de günün öne çıkan son dakika transfer gelişmelerini anlık olarak haberimizden aktarıyoruz...

timeline
SZYMANSKİ 10.5 MİLYON EUROYA RENNES'TE
SZYMANSKİ 10.5 MİLYON EUROYA RENNESTE

Fransız RMC Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Rennes, Sebastian Szymanski transferi için 10.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. 

Szymanski'nin sağlık kontrolü sonrası yeni takımıyla 3.5 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haberin Devamı
timeline
KANTE'DE BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR!
KANTEDE BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kanté için bonservis pazarlığı devam ediyor.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Al-Ittihad ve Fenerbahçe arasında henüz bir anlaşma sağlanmış değil.

Arap kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kante'yi devre arasında bırakmak için 12 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.

timeline
RAFA SILVA, İSTANBUL'DAN AYRILDI
RAFA SILVA, İSTANBULDAN AYRILDI

Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı.

Portekizli yıldız bu sabah İstanbul'dan ayrılarak Lizbon'a uçtu.

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile Beşiktaş Yönetimi arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlanıp fesih işlemleri yapılırken Benfica’nın Siyah-beyazlılara toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Branco ile birlikte Atatürk Havalimanı'na giden Portekizli futbolcu özel uçak ile İstanbul'dan ayrılıp Lizbon'un yolunu tuttu. Rafa Silva, Teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Benfica ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşme yapacak.

(DHA)

timeline
GALATASARAY, LANG'I BİTİRDİ
GALATASARAY, LANGI BİTİRDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı 2 milyon euroya Napoli'den kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 28 MİLYON EURO

Anlaşmada 28 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu var.

Lang, yarım sezon için 1.4 milyon euro alacak. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı gelen bilgiler arasında.

(Fanatik)

timeline
FENERBAHÇE'DEN ÜMİT AKDAĞ SÜRPRİZİ
FENERBAHÇEDEN ÜMİT AKDAĞ SÜRPRİZİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı gündemine aldı.

BU AKŞAM GÖRÜŞME VAR

Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın bu akşam Alanya'da olması bekleniyor. İki kulüp yetkilileri stoper oyuncusunun transferi için görüşme yapacak.

(Fanatik)

timeline
TRABZONSPOR'DA KARLSBAKK PLANI DEĞİŞTİ!
TRABZONSPORDA KARLSBAKK PLANI DEĞİŞTİ

Trabzonspor’da, Felipe Augusto’nun 15 milyon euro bonservisi gözden çıkartan Al Ahli’ye satılması halinde Daniel Karlsbakk ile forvet hattı güçlendirilecekti.

21 yaşındaki Sambacı, Arap kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Fakat henüz taraflar arasında anlaşma sağlanmadı. Augusto’nun kariyerinin bu döneminde Arabistan opsiyonuna pek sıcak bakmadığı biliniyor.

Bordo-Mavililer’de ise Karlsbakk konusunda plan değişti. Teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği Norveçli yıldız, Augusto kalsa dahi transfer edilebilir.

SÖRLOTH'U ANDIRIYOR

Sarpsborg forması giyen Karlsbakk için konuşulan bonservis bedeli 5-6 milyon Euro seviyelerinde. Geçen sezon çıktığı 41 resmi maçta 21 gol atan ve 3 de asist yapan Karlsbakk, oyun tarzıyla Sörloth’u andırıyor. Fakat zaman zaman kenar forvet olarak da görev yapıyor. 1.94 boyundaki Viking ile geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerde maaş konusunda anlaşma sağlanmıştı. Lovik ile Karlsbakk’ın menajeri aynı isim.

(Fanatik)

timeline
MATETA'DA TAKAS FORMÜLÜ!
MATETADA TAKAS FORMÜLÜ

Fenerbahçe, Darwin Nunez ve Alexander Sörloth transferinde aşama sağlayamadı. Yönetim rotayı İngiltere’ye çevirdi. Sarı-Lacivertliler, Crystal Palace’ın golcüsü Jean-Philippe Mateta ve Tottenham’ın genç yeteneği Mathys Tel’i listeye ekledi.

PALACE OOSTERWOLDE'NİN PEŞİNDE

Savunmanın en önemli ismi Marc Guehi’yi sözleşme yenilemediği için Manchester City’ye satmak zorunda kalan Palace, gözünü Jayden Oosterwolde’ye çevirdi. 40 milyon Euro istiyorlar Bordo-Mavili ekip, bir süredir yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.


TAKAS TEKLİFİ

Bu durum, Fenerbahçe ile Crystal Palace arasında bir takas ihtimalini gündeme getirdi. İngiliz ekibi, Mateta’yı isteyen takımlardan 40 milyon Euro talep etmişti. Sarı-Lacivertliler’in Oosterwolde’den beklentisi ise 30 milyon Euro. İki yıldızın takası ve Fenerbahçe’nin bir miktar para ödemesi karşılığında büyük bir takasın gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

(Fanatik)

BAKMADAN GEÇME!