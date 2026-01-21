Fenerbahçe, Mateta için yeni formülü buldu: Yıldız oyuncu takas olarak teklif edilecek!

MATETA'DA TAKAS FORMÜLÜ!

Fenerbahçe, Darwin Nunez ve Alexander Sörloth transferinde aşama sağlayamadı. Yönetim rotayı İngiltere’ye çevirdi. Sarı-Lacivertliler, Crystal Palace’ın golcüsü Jean-Philippe Mateta ve Tottenham’ın genç yeteneği Mathys Tel’i listeye ekledi.

PALACE OOSTERWOLDE'NİN PEŞİNDE

Savunmanın en önemli ismi Marc Guehi’yi sözleşme yenilemediği için Manchester City’ye satmak zorunda kalan Palace, gözünü Jayden Oosterwolde’ye çevirdi. 40 milyon Euro istiyorlar Bordo-Mavili ekip, bir süredir yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.





TAKAS TEKLİFİ

Bu durum, Fenerbahçe ile Crystal Palace arasında bir takas ihtimalini gündeme getirdi. İngiliz ekibi, Mateta’yı isteyen takımlardan 40 milyon Euro talep etmişti. Sarı-Lacivertliler’in Oosterwolde’den beklentisi ise 30 milyon Euro. İki yıldızın takası ve Fenerbahçe’nin bir miktar para ödemesi karşılığında büyük bir takasın gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

(Fanatik)