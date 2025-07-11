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İspanyol MARCA gazetesi, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun, eski öğrencisi Marcus Rashford'un sarı-lacivertli kulübe transferini veto ettiği iddiasında bulundu.
MAAŞI ÇOK YÜKSEK VE BARCELONA'YI İSTİYOR
Haberde Manchester United'da yıllık 18 milyon euro kazanan İngiliz sol kanatın da Barcelona'da oynamak istediği ve yalnızca Katalan kulübünde oynamak için maaşında indirime gideceği belirtildi.
Barcelona'nın ise sol kanat transferde önceliği Liverpool forması giyen Luis Diaz'a verdiği ve bu transferdeki gidişata göre Rashford için harekete geçeceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio'da mutlu sona ulaştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain'in ardından Marco Asensio ile de anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ!
29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi.
Fatih Doğan'ın haberine göre; Beşiktaş, İngiliz sağbek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.
Southampton’la sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncu, 1 ayı aşan görüşmelerin ardından Beşiktaş’ın teklifini kabul etti. İmza parası nedeniyle süren pazarlıkların olumlu geliştiği konunun taksitlendirme ve ıslan imza aşamasına geldiği öğrenildi.
Evrak ve imzalar bugün tamamlanırsa, Walker-Peters'ın yarın (Cumartesi günü) İstanbul’a getirilip sağlık kontrolünden geçirilmesi ve Pazartesi günü kapma götürülmesi planlanıyor.
Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Antwerp'in genç file bekçisi Senne Lammens'in transferi için girişimlere başladı.
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı.
Sacha Tavolieri'nin gece yarısı geçtiği haberine göre; Fenerbahçe'nin Gent forması giyen Archie Brown ile anlaşmaya vardı.
Gent ile transfer için yaklaşık 9 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı belirtildi.
Milan'ın kısa süre içerisinde transfer teklifi yapmaması halinde Archie Brown'ın Fenerbahçe'ye imza atmasının beklendiği vurgulandı.
DI MARZIO DA DOĞRULADI
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun geçtiği habere göre ise Fenerbahçe, 23 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown için Gent ile anlaşma sağladı. Transferin bugün tamamlanması bekleniyor.
Trabzonspor’da herkes orta saha veya sol kanat bölgesine takviye beklerken forvete oyuncu alındı. Bordo-Mavililer, Cercle Brugge forması giyen Felipe Augusto’yu renklerine bağladı. 2004 doğumlu Brezilyalı futbolcu bonservisiyle takıma kazandırılacak.
Fanatik'in haberine göre; Belçika temsilcisi ile her konuda anlaşma sağlanırken, oyuncuyla da ön protokol imzalandı. 21 yaşındaki Sambacı bugün Trabzon’da olacak. Brugge’ün geçtiğimiz yaz 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Corinthians’tan kadrosuna kattığı 1.87 boyundaki santrfor, çıktığı 48 resmi maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı. İzleme ekibinin raporu ve teknik direktör Fatih Tekke’nin onayı doğrultusunda transferi gerçekleşen Augusto’nun, zaman zaman oynanacak çift forvetle plana göre kadroya katıldığı öğrenildi.
FORVET SAYISI 5’E ÇIKTI
Onuachu ve Augusto transferlerinin ardından eldeki Enis Destan, Draguş ve Sikan gibi isimleri de hesaba katınca Trabzonspor’daki forvet sayısı 5’e çıktı. Draguş’un Avrupa’ya satılması beklenirken, Enis ile Sikan konusunda da tekliflere göre ayrılık kararı çıkabilir. Karadeniz ekibinde takviye beklenen sıradaki bölge ise orta saha…
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, menajer George Gardi ile Victor Osimhen transferindeki son detayları halletmek için Napoli yönetimi ile birebir görüşmelerini sürdürürken camiayı heyecanlandıracak hamle bizzat oyuncunun kendisinden geldi. Nijeryalı yıldız, önceki gece geç saatlerde sosyal medya hesabından şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla, kızıyla birlikte üçlü çektirdiği ve tezahürat yaptığı anın videosunu paylaştı.
NAPOLI İLE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Victor Osimhen’in bu paylaşımı transferin tamamlanmasının an meselesi olduğu şeklinde yorumlanırken gözler Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilecek bildirime çevrildi. Galatasaray’ın 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini karşılamayı kabul etmesinin ardından taraflar arasında ödeme takvimi ile ilgili görüşmelerin sürdüğü, Napoli’nin teminat mektubu talep etmesinin de süreci uzattığı öğrenildi. Ancak İtalya’da bulunan Abdullah Kavukcu’nun kısa sürede konuyu çözüme kavuşturması bekleniyor.
2023-2024 sezonu başından bu yana Al-Hilal forması giyen ancak Kulüpler Dünya Kupası'nda taraftarlarla yaşadığı sözlü tartışma sonrası kulüple bağları kopan Malcom, Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
Sambacı’nın menajeri Fernando Garcia, Suudi ekibiyle sözleşmeyi feshetmek için görüşmelerde son aşamaya geldi. Yıldız futbolcu kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. Fenerbahçe’nin Malcom için ilk girişimi yaptığı öğrenildi. Yönetimin, bonservisini eline aldıktan sonra Brezilyalı hücum oyuncusunu transfer etmek istediğini menajer Garcia’ya ilettiği kaydedildi.
28 yaşındaki futbolcunun ilk tepkisinin, 11 milyon Euro’luk maaş ödenmesi halinde SarıLacivertliler’e imza atabileceği yönünde olduğu belirtildi. Malcom, Avrupa’da Bordeaux, Barcelona ve Zenit formalarını giydikten sonra 2023’te 60 milyon Euro bedelle Al-Hilal’e transfer olmuştu.
(Fanatik)
Beşiktaş yoğun mesai harcadığı Orkun Kökçü transferinde mutlu sona yakın... A Bola’da yer alan habere göre; transfer Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uyumu için formalite gereği bir yıllık kiralama ardından 25+5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma şeklinde gerçekleşecek.
Haberde, şu anda Keny Arroyo’ya ait olan 10 numaralı formanın Orkun Kökçü’ye verileceği, tecrübeli oyuncunun büyük olasılıkla kaptan olacağı bildirildi. Orkun’un yıllık 5 milyon Euro’dan 5 senelik sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
LAGE GİTMESİNE ONAY VERDİ
Orkun'un transferine Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’nin de onay verdiği öğrenildi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda bir maç sırasında Orkun ile tartışan tecrübeli çalıştırıcı “Orkun Kökçü’nün futbol kalitesi tartışılmaz. Kesinlikle onun satılmasını istemem Ama Benfica kulübü maddi olarak kazanç elde etmek istiyorsa satabilir. Bana kalırsa takımın itici gücü. Hatta oyundan alırken bile sinirlenmesi beni mutlu ediyor çünkü takımına ve formasına layık olmak için çırpınıyor ve katkı sunmak için uğraş veriyor” dedi.
Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Beşiktaş, kampta yer alan ancak beklentileri karşılayamayan bazı oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Onana, Musrati ve Zaynutdinov’a kulüp bulmaları bildirildi.
Yönetim, bu oyuncular için gelen teklifleri değerlendirecek. Öte yandan, ilgi görmesi halinde Arnavut yıldız Muçi ile de vedalaşılabileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, bütçeyi rahatlatıp yeni transferlere yer açmak istiyor.
(Fanatik)