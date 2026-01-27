Fenerbahçe, Manchester City'nin golcüsünü transfer ediyor! Teklif ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM İÇİN PAZARLIKTA

Sezon başında İtalyan ekibi Roma’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Tammy Abraham için uzun süredir Aston Villa devredeydi. İki kulüp arasındaki görüşmelerde önemli aşama kaydedilirken, Beşiktaş Yönetimi yaşanan gelişmeler doğrultusunda 28 yaşındaki futbolcunun 13 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullandı.

Şimdi İngiliz temsilcisiyle Abraham’ın transferi için son pazarlıklar yapılıyor. Ada ekibinin, İngiliz forvet için Beşiktaş’a yaklaşık 21 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Ayrıca şu anda Anderlecht’te kiralık olarak forma giyen Yasin Özcan’ın bonservisinin de Siyah-Beyazlılar’a verilmesi gündemde.

Ancak bu konuda henüz net bir anlaşma sağlanmış değil. Aston Villa’nın Yasin Özcan’ın bonservisini vermemesi halinde Beşiktaş’ın karşı teklifle masaya oturacağı bildirildi. Bu senaryoda Abraham’ın tek başına Aston Villa’ya transfer olması durumunda, Siyah-Beyazlılar’ın talep edeceği bonservis bedelinin 21 milyon Euro’nun üzerine çıkabileceği gelen haberler arasında yer aldı.

Fanatik