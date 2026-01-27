Fenerbahçe, Manchester City'nin golcüsünü transfer ediyor! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, Manchester City'nin golcüsünü transfer ediyor! Teklif ortaya çıktıGüncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, Manchester City'nin golcüsünü transfer ediyor! Teklif ortaya çıktıGüncelleme Tarihi:
Beşiktaş, Jean-Ricner Bellegarde için oyuncunun kulübü Wolverhampton'a teklif sunmaya hazırlanıyor.
Foot Mercato
Sezon başında İtalyan ekibi Roma’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Tammy Abraham için uzun süredir Aston Villa devredeydi. İki kulüp arasındaki görüşmelerde önemli aşama kaydedilirken, Beşiktaş Yönetimi yaşanan gelişmeler doğrultusunda 28 yaşındaki futbolcunun 13 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullandı.
Şimdi İngiliz temsilcisiyle Abraham’ın transferi için son pazarlıklar yapılıyor. Ada ekibinin, İngiliz forvet için Beşiktaş’a yaklaşık 21 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Ayrıca şu anda Anderlecht’te kiralık olarak forma giyen Yasin Özcan’ın bonservisinin de Siyah-Beyazlılar’a verilmesi gündemde.
Ancak bu konuda henüz net bir anlaşma sağlanmış değil. Aston Villa’nın Yasin Özcan’ın bonservisini vermemesi halinde Beşiktaş’ın karşı teklifle masaya oturacağı bildirildi. Bu senaryoda Abraham’ın tek başına Aston Villa’ya transfer olması durumunda, Siyah-Beyazlılar’ın talep edeceği bonservis bedelinin 21 milyon Euro’nun üzerine çıkabileceği gelen haberler arasında yer aldı.
Fanatik
Olaigbe ile yollarını ayırmayı planlayan Trabzonspor’da, sol kanada nokta atışı bir takviye hedefleniyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zubkov’u transfer eden ve Ukraynalı yıldızdan geldiği gibi katkı alan Fırtına, benzer profilde bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Üst profil oyunculara yönelen ancak 29-30 yaş bandını aşmak istemeyen Karadeniz ekibinde, Jens Petter Hauge gündemdeki isimlerden biri. Bodo forması giyen 26 yaşındaki yıldız, Fırtına’nın yeni transferi Mathias Lovik gibi Norveçli.
Milan ve Frankfurt süreçleri istediği gibi geçmeyen ve Bodo’ya geri dönen Hauge’yi teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi, bu transferde şartları zorlamaya hazırlanıyor.
Bu transferde kilit nokta oyuncuyu ikna etmek. Daha önceki Avrupa deneyimleri istediği gibi geçmeyen Hauge’nin, geleceğiyle ilgili karar vermekte zorlandığı belirtiliyor.
Şampiyonlar Ligi ve eleme turlarında çıktığı 9 maçta 4 gol atıp 4 asist yapan Hauge, son olarak Manchester City filelerini havalandırmıştı. Önümüzdeki günlerde Hauge transferinin netleşmesi bekleniyor.
Fanatik
Yaklaşık 2 haftadır N’Golo Kante için uğraşan Fenerbahçe yönetiminin sabrı taştı. Süreci uzattıkça uzatan Al-Ittihad’a ultimatom verildi, "Cuma gününden sonra bu defter kapanır." mesajı gönderildi. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu da Fenerbahçe’ye transfer olabilmek için kendi takımına baskı yapmaya devam ediyor.
Al-Ittihad, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kante için 10 milyon Euro bonservis isterken, Sarı-Lacivertliler 5 milyon Euro’nun üstüne çıkmama kararı aldı.
Fanatik
Fenerbahçe yönetimi orta saha transferi için b planını buldu ve kolları sıvadı. Daha önce de teklif yapılan Youssef Fofana için Milan olumsuz tavır sergilemişti. Ancak işler değişti. Teknik direktör Allegri’nin ayrılığa yeşil ışık yakması sonucu başarılı oyuncu 30 milyon Euro’ya satış listesine kondu.
Fanatik
Merkez orta sahasına Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takviye yapmak isteyen Cim Bom, bugüne kadar onlarca isimle görüşme yaptı. Ancak dün gerçekleşen transfer zirvesinde tek bir isim üzerinde karar kılındı: Pape Gueye.
Galatasaray Yönetimi, 27 yaşındaki ön libero için kesenin ağzını ardına kadar açmaya hazırlanıyor ve tüm şartları zorlamayı planlıyor.
KULÜBÜMLE ANLAŞIN, İMZALARIM
Senegal Milli Takımı’yla Afrika Kupası’na gitmeden önce de Galatasaray’ın radarında olan Gueye ile bir görüşme yapılmış, oyuncu Aslan’a yeşil ışık yakmıştı. Son temaslarda ise neredeyse tüm kontrat şartlarında anlaşma sağlandığı, yıldız futbolcunun “Kulübümle anlaşın, ben imzaya hazırım” dediği öğrenildi.
Yönetim şimdi Villarreal’i ikna etmeye çalışacak. İspanyol kulübünün bu transferden beklentisi 40 milyon Euro. Galatasaray ise bu rakamlara çıkmayı düşünmüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın teklifi, bonuslarla birlikte 30 milyon Euro seviyesinde. Ödeme takvimi de oluşturulmuş durumda.
Taraflar 1-2 gün daha temaslarını sürdürecek. Özellikle 28 Ocak’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının bu transferde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Eğer Gueye transferi gerçekleşmezse, listedeki alternatif isimlerle yeniden masaya oturulacak. Bu noktada Cim Bom’a en yakın adayın Club Brugge forması giyen Onyedika olduğu belirtiliyor.
Fanatik
Sarı-Lacivertliler’in transferde sıkıntı yaşadığı bölge forvet. Sörloth, Nunez, Mateta ve Beto gibi isimler gündeme geldi. 3 oyuncu konusunda gelişme sağlanamadı, Beto’dan ise yönetim vazgeçti. Fenerbahçe, bir süredir radarına aldığı Omar Marmoush için gözünü kararttı. İngiltere’den bu konuda önemli bir iddia geldi.
30 MİLYON EURO
Bayern Münih, Tottenham ve Aston Villa gibi takımların durumunu takip ettiği Mısırlı yıldız için teklif hazırlığındaki tek takımın Sarı-Lacivertliler olduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin Marmoush için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öne sürüldü. Manchester City’nin, Semenyo transferi sonrası Marmoush’la yolları ayırmak istediği, yıldız futbolcunun da daha çok süre alacağı bir takıma gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.
ÖNCELİK İNGİLTERE
Haberde, Mısırlı golcünün önceliğinin Premier Lig’de kalmak olduğu, buradan teklif almaması halinde diğer talipleriyle görüşme yapacağı vurgulandı. City, geçen sezonun devre arasında 26 yaşındaki yıldız için Frankfurt’a 75 milyon Euro ödemişti.
Fanatik