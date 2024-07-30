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CANLI İZLE: Fenerbahçe - Lugano maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe-Lugano Maçı#Fenerbahçe Lugano#Fenerbahçe-Lugano Maçı Ne Zaman
CANLI İZLE: Fenerbahçe - Lugano maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 15:40

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini Kadıköy'de misafir ediyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK
FENERBAHÇEDE SAKATLIK

Fenerbahçe'de Fred sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldızın yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

LUGANO İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
LUGANO İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

Lugano müsabakanın 25. dakikasında çok tehlikeli geldi, Livakovic gole izin vermedi.

KADIKÖY'DE ŞOK GOL
KADIKÖYDE ŞOK GOL

İsviçre ekibi Lugano, 7. dakikada Belhaj Mahmoud'un golüyle 1-0 öne geçti.

KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI
KADIKÖYDE İLK DÜDÜK ÇALDI

Fenerbahçe - Lugano maçında ilk düdük çaldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE'DE SAKATLIK
timelineLUGANO İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
timelineKADIKÖY'DE ŞOK GOL
timelineKADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI

Maçta ilk yarı oynanıyor

Fenerbahçe 0-1 Lugano

Gol: 7' Belhaj Mahmoud

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Lugano maçı, TSİ 20.00'de başladı. Karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

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Robert Jones düdük çalacak

Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalacak.

Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Jarred Gillett oturacak. Gillett'e, AVAR olarak Thomas Bramall eşlik edecek.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI KADROSU

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

 

 

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