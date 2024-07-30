CANLI İZLE: Fenerbahçe - Lugano maçı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu konuk ediyor.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK Fenerbahçe'de Fred sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldızın yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu. LUGANO İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI Lugano müsabakanın 25. dakikasında çok tehlikeli geldi, Livakovic gole izin vermedi. KADIKÖY'DE ŞOK GOL İsviçre ekibi Lugano, 7. dakikada Belhaj Mahmoud'un golüyle 1-0 öne geçti. KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI Fenerbahçe - Lugano maçında ilk düdük çaldı. Canlı Anlatım Özeti FENERBAHÇE'DE SAKATLIK LUGANO İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI KADIKÖY'DE ŞOK GOL KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI

Maçta ilk yarı oynanıyor

Fenerbahçe 0-1 Lugano

Gol: 7' Belhaj Mahmoud

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Lugano maçı, TSİ 20.00'de başladı. Karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

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Robert Jones düdük çalacak

Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalacak.

Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Jarred Gillett oturacak. Gillett'e, AVAR olarak Thomas Bramall eşlik edecek.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI KADROSU

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.