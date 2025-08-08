Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek üzere İşte formayı giyeceği maç

OLE, STERLING'İ İSTİYOR

UEFA Konferans Ligi'nde hedefini final olarak belirleyen Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere’den Ndidi’yi getirerek orta sahasını güçlendiren Beşiktaş, kanat transferi için de Ada’yı tercih etmiş ve Raheem Sterling’i gözüne kestirmişti. Fulham ve West Ham gibi Premier Lig kulüpleriyle Sterling yarışına giren Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki hafta Londra’ya temsilci göndererek hem oyuncuyu ikna etmek hem de bonservis pazarlıklarına başlamak istiyor.

Teknik patron Solskjaer’in de Sterling’i kadrosunda görmeyi çok istediği, kendisiyle telefonda bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Kariyeri boyunca Manchester City ve Chelsea gibi şampiyonluk hedefi olan takımların formasını giyen Sterling’in, Beşiktaş’ı da bu yüzden tercih edebileceği belirtiliyor.

