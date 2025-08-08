Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek üzere İşte formayı giyeceği maç

×
Süper Lig'in 2025-26 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham gibi Avrupa'nın iki önemli yıldızını kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Jhon Duran, Semedo, Archie Brown gibi yıldızların yanına Kerem Aktürkoğlu'nu getirmek istiyor. Galatasaray, Leroy Sane ve Osimhen ile kadrosunu hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi için güçlendirdi. Trabzonspor ise son olarak Olaigbe transferini resmen açıkladı. İşte günün transfer haberleri ve son dakika gelişmeleri...

Alvaro Morata, Como'ya transfer olmak üzere. Galatasaray, kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için yaklaşık 5 milyon Euro alacak.

(Fabrizio Romano)

Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor’un da gündemindeki Osman Utkan Gülalan’ı gözüne kestirdi. 3. Lig 4. Grup takımlarından Altay’da A takıma yükselen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu için İzmir kulübüne 600 bin Euro bonservis teklifi yapıldığı, ancak bunun kabul görmediği öğrenildi. Bucagediz Yıldırım Gençlik’te futbola başlayıp, 10 Numara Sportif’te oynadıktan sonra Altay altyapısına transfer olan Osman, SiyahBeyazlı kulüpte U14, U15, U16 ve U17 takımlarında 71 maça çıkıp, 20 gol attı.

 

Fanatik

Beşiktaş'ın kanat adayları arasında yer alan Antony’ye bu kez de Benfica talip oldu. CNN Portugal’de yer alan habere göre Benfica, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Portekiz ekibi daha önce de benzer bir girişimde bulunmuş, ancak Manchester United’dan olumlu yanıt alamamıştı. Bu kez teklifini güncelleyen Benfica, kiralama formülüne ek olarak satın alma opsiyonunu da gündeme aldı.

 

Fanatik

 

UEFA Konferans Ligi'nde hedefini final olarak belirleyen Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

 

İngiltere’den Ndidi’yi getirerek orta sahasını güçlendiren Beşiktaş, kanat transferi için de Ada’yı tercih etmiş ve Raheem Sterling’i gözüne kestirmişti. Fulham ve West Ham gibi Premier Lig kulüpleriyle Sterling yarışına giren Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki hafta Londra’ya temsilci göndererek hem oyuncuyu ikna etmek hem de bonservis pazarlıklarına başlamak istiyor.

Teknik patron Solskjaer’in de Sterling’i kadrosunda görmeyi çok istediği, kendisiyle telefonda bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Kariyeri boyunca Manchester City ve Chelsea gibi şampiyonluk hedefi olan takımların formasını giyen Sterling’in, Beşiktaş’ı da bu yüzden tercih edebileceği belirtiliyor.

 

Fanatik

Kerem Aktürkoğlu’nu bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe’de sıradaki transferin orta sahaya yapılması bekleniyor. Yönetim, başta Douglas Luiz ve Yves Bissouma olmak üzere birçok isimle görüşme halinde. Fenerbahçe’de adaylar arasına giren son yıldız ise Marcel Sabitzer oldu.

 

Alman basını, şu ana kadar Jobe Bellingham, Yan Couto ve Daniel Svensson’a imza attıran Borrussia Dortmund’un, kadrosuna yeni takviyeler yapabilmesi için oyuncu satması gerektiğini yazdı. Sarı-Siyahlılar’ın teklif beklediği isimlerden olan Sabitzer’in menajerler aracılığıyla Kanarya’ya önerildiği vurgulandı.

 

Geriden oyun kurma konusundaki sıkıntısı Feyenoord maçında bir kez daha ortaya çıkan Fenerbahçe için 31 yaşındaki orta saha oyuncusu iyi bir çözüm olabilir. Yönetimin, Sabizter’e teklif yapıp yapmama konusunu Jose Mourinho ve Devin Özek ile birlikte değerlendirdiği kaydedildi. Almanya’da daha önce Leipzig ve Bayern Münih’te de görev yapan tecrübeli futbolcu, Avusturya Milli Takımı’nın en önemli isimlerinden biri.

Fenerbahçe, yaklaşık 10 gündür Kerem Aktürkoğlu transferine yoğunlaşmış durumda. Sarı-Lacivertliler, başarılı oyuncuyu Feyenoord eşleşmesine yetiştirmek için büyük çaba harcamış, özel uçağı Lizbon’da hazır bekletmişti.

22+3 MİLYON EURO

Ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştı. Kanarya, buna rağmen pazarlıklara devam etti ve mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Lacivertliler son olarak 22+3 milyon Euro’luk bir teklif sunmuştu.

Portekiz basını, başkan Rui Costa, sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör Bruno Lage’nin bu son teklifi değerlendirdiğini yazmıştı. SIC Noticias’ta yer alan habere göre Kırmızı-Beyazlılar, 22+3 milyon Euro’ya ‘evet’ demeye hazırlanıyor.

Portekiz ekibi, Nice deplasmanında 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi Play-Off’u yolunda büyük bir adım atmıştı. Benfica’nın Kerem’i satarak elde edeceği gelirle, UEFA’ya bir sonraki kadroyu bildirene kadar yeni bir kanat transferi yapmayı planladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Portekiz ekibinden gelecek olumlu yanıttan hemen sonra Kerem Aktürkoğlu’nu özel bir uçakla İstanbul’a getirerek 4 yıllık sözleşmeye imza attıracak.

Yönetimin hedefi, millî oyuncunun Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanında sahada olmasını sağlamak. Kanarya, Kerem transferinde mutlu sona çok yakın...

BAKMADAN GEÇME!