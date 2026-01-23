Fenerbahçe, Kante için son kez pazarlık masasına oturacak! İşte Suudiler'e yapılacak son teklif

TRABZONSPOR'DAN NAKAMURA'YA SIKI TAKİP

Trabzonspor, kanat hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını hızlandırırken rotasını Fransa’ya çevirdi. Bordo-Mavililerin Reims forması giyen Japon sol kanat Keito Nakamura’yı yakından takip ettiği öğrenildi.

Teknik ekibin olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki futbolcu için temasların başladığı belirtildi. Ancak bu transferin gerçekleşmesi, mevcut kadroda yaşanacak ayrılıklara bağlı. Yönetim, Felipe Augusto ve Kazeem Olaigbe’den en az biriyle yolların ayrılması halinde Nakamura hamlesini resmiyete dökmeyi planlıyor. Söz konusu ayrılıkların, hem yabancı kontenjanı hem de bütçe açısından alan açacağı ifade edildi.

AYRILIKLARA BAĞLI

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Nakamura, bu sezon Reims formasıyla istikrarlı bir grafik çizdi. Ligue 2’de oynadığı maçlarda skor katkısıyla öne çıkan Japon futbolcu, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çekti. Japonya Milli Takımı’nda da düzenli forma giyen Nakamura’nın kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrılıkların netleşmesi halinde transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Keito Nakamura, bu sezon Reims forması ile 15 maça çıkarken 8 gol attı ve 2 asist üretmeyi başardı.

(Fanatik)