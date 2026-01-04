Fenerbahçe istemişti, Galatasaray bitiriyor: Sarı-kırmızılılardan Davide Frattesi için 35 milyon euroluk teklif!

G.SARAY'DAN FRATTESI İÇİN 35 MİLYON EURO!

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, İtalyan orta saha oyuncusu Davide Frattesi'yi 35 milyon euro 'şarta bağlı' satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Inter ise opsiyonun herhangi bir şarta bağlı olmadan 'zorunlu' olmasını istiyor ve teklifin bu yönde olması durumunda transfer onay verebilir.

CAZİP SÖZLEŞME TEKLİFİ

Matteo Moretto'nun verdiği bilgiye göre; Sarı-kırmızılılar, Frattesi'ye çok cazip bir sözleşme önerdi. Frattesi bu transfere sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Frattesi'yi Veerman transferinin gerçekleşmemesi sonrasında Fenerbahçe de istemiş ancak sarı-lacivertliler daha sonra Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'ye yönelmişti.