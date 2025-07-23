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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Fenerbahçe iki transferi birden bitiriyor! Yıldızlar imza için İstanbul'a gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Fenerbahçe iki transferi birden bitiriyor Yıldızlar imza için İstanbula gelecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 09:11

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonuna sayılı günler kala transfer piyasası gittikçe hareketlenirken kulüpler yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için yarışıyor. Galatasaray Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen transferini de bitirmek üzereyken, Fenerbahçe, Jhon Duran ve Archie Brown sonrası yeni yıldızlar için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Trabzonspor ise Onuachu sonrası yeni yıldızlar için görüşmelerine devam ediyor. Süper Lig'de günün yaşanan transfer gelişmelerini anlık olarak haberimizden aktarıyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR, HADZİAHMETOVİC'İ İSTİYOR
ÇAYKUR RİZESPOR, HADZİAHMETOVİCİ İSTİYOR

 

Süper Lig'den ve yurt dışından talipleri olan Amir Hadziahmetovic konusunda Beşiktaş, teknik heyetin raporuna göre oyuncuyla ilgili karar vermeye hazırlanıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yaklaşımına göre Boşnak oyuncunun transferinde önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Rizespor peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ta forma giyen Amir Hadziahmetovic’i gündemine aldı. Karadeniz ekibi, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Rizespor’un ilgisinin yanı sıra Hadziahmetovic’e yurt dışından da bir teklif geldi. Boşnak futbolcunun Beşiktaş’taki geleceği belirsizliğini korurken, hem Süper Lig’den hem de Avrupa’dan gelen teklifler Siyah-Beyazlı yönetimin kararını etkileyecek. (Fanatik)

TRABZONSPOR'DAN RİGO İÇİN RESMİ ADIM
TRABZONSPORDAN RİGO İÇİN RESMİ ADIM

Saul Niguez transferinde son anda yaşanan krizle hayal kırıklığına uğrayan Trabzonspor, rotasını hızla çevirdi. Bordo-Mavililer, uzun süredir takip ettiği Banik Ostrava forması giyen Slovakyalı genç yıldız Thomas Rigo için resmi adımları atmaya başladı. U21 Avrupa Şampiyonası’nda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rigo, turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında gösterildi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin de onay verdiği oyuncu için ilk temaslar kurulurken, Trabzonspor Kulübü bonservis pazarlıkları için Çekya temsilcisi Banik Ostrava ile görüşmelere başladı.

Maliyet olarak daha uygun

Rigo’nun, hem yaş hem de potansiyel olarak Saul Niguez’e kıyasla daha uzun vadeli katkı sunacağı düşünülüyor. Ayrıca maliyet açısından da çok daha uygun olması, bu transferi Bordo-Mavili camiada cazip hale getirdi. Taraftarlar sosyal medyada Rigo transferine büyük destek verirken, başkan Ertuğrul Doğan’ın sürece bizzat dahil olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor’un bu hafta içinde transferi sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Oyuncu Ajax ve Sevilla için de Avrupa basınında manşetleri süslüyor. (Fanatik)

F.BAHÇE, İKİ TRANSFERDE SONA GELDİ
F.BAHÇE, İKİ TRANSFERDE SONA GELDİ

Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuracak iki yıldız ismi artık kadrosuna katmak üzere son viraja geldi.

SKRINIAR'DA SONA GELİNDİ

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisi için Paris Saint-Germain ile yapılan görüşmelerde sona yaklaştı. Fransız kulübü, Slovak savunmacının ayrılığına yeşil ışık yakarken, iki taraf da transferin son detaylarını netleştiriyor.

Skriniar, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 resmi maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıktı. Sahadaki duruşu ve liderliğiyle teknik direktör Jose Mourinho’nun en güvendiği isimlerden biri haline gelen tecrübeli stoperin, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

ASENSIO AN MESELESİ

Kanarya’nın diğer bombası ise PSG’nin yıldızı Marco Asensio. İspanyol oyuncu, Paris’te yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alırken, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti.

Taraflar tüm şartlarda anlaşma sağladı ve Asensio’nun da Skriniar’la birlikte İstanbul’a gelip resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. SarıLacivertli yönetim, her iki transferi duyurmak için hazırlıklarda sona geldi.

MİLLOT İPLERİ KOPARDI GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR
MİLLOT İPLERİ KOPARDI GALATASARAYA GELMEK İSTİYOR

 

Galatasaray'ın Stuttgart forması giyen Enzo Millot’la anlaştığı öne sürülürken Kicker de oyuncunun Alman ekibinden ayrılmak istediğini yazdı.

Stuttgart’la 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncunun kontratında 18 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunuyor

TUTA, BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA
TUTA, BEŞİKTAŞIN RADARINDA

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’lu Tuta’yı radarına aldı.

Siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurt’lu Tuta’yı radarına aldı. Kartal piyasa değeri 15 milyon Euro olan Brezilyalı stoper için kulübüne resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Tuta, Frankfurt’ta 187 resmi maçta 10 gol, 3 asistle oynadı.

BATİSTA MENDY İLE SEVİLLA CİDDİ OLARAK İLGİLENİYOR
BATİSTA MENDY İLE SEVİLLA CİDDİ OLARAK İLGİLENİYOR

 

Trabzon'de geride kalan sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Batista Mendy, Sevilla kulübünün gündeminde.

SEVİLLA TALİP OLDU

Trabzon'de geride kalan sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Batista Mendy, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla kulübünün gündeminde.

2024-25’te bordo mavili forma ile 43 resmi maça çıkan Mendy 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

SAMSUNSPOR'UN STOPER HEDEFİ VİCTOR NELSSON
SAMSUNSPORUN STOPER HEDEFİ VİCTOR NELSSON

 

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan ayrılması beklenmen Victor Nelsson'u istiyor.

AVRUPA'YA GİDECEK SAMSUNSPOR İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Samsunspor geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma’da geçiren Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’u transfer etmek istiyor.

REİS DE ONAY VERDİ

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis’in de Nelsson transferine onay verdiği aktarıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineÇAYKUR RİZESPOR, HADZİAHMETOVİC'İ İSTİYOR
timelineTRABZONSPOR'DAN RİGO İÇİN RESMİ ADIM
timelineF.BAHÇE, İKİ TRANSFERDE SONA GELDİ
timelineMİLLOT İPLERİ KOPARDI GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR
timelineTUTA, BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA
timelineBATİSTA MENDY İLE SEVİLLA CİDDİ OLARAK İLGİLENİYOR
timelineSAMSUNSPOR'UN STOPER HEDEFİ VİCTOR NELSSON
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

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