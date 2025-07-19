Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu’nu transfer ediyor Başkan Ali Koç görüştü

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Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yılık anlaşmaya vardı. Slovak stoper bonuslarla beraber yıllık 7.5 milyon Euro kazanacak.
Skriniar'ın ardından Paris Saint Germain ile de oyuncunun transferi için anlaşmaya varıldı.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Kadrosuna Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi iki önemli takviye yapan Beşiktaş şimdi daha büyük bir hedefe yöneldi. Kanat transferi konusunda gözünü karartan başkan Serdal Adalı’nın Manchester United’dan Alejandro Garnacho’nun peşine düştüğü ortaya çıktı.
21 yaşındaki oyuncuyla menajerler aracılığıyla temas kurulup oynama garantili teklif sunuldu.
Teknik direktör Solskjaer’in de Manchester United’ı çalıştırdığı dönemden tanıdığı genç futbolcuyu ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.
(Fanatik)
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Milli futbolcuya takımın kaptanlarından biri olması teklif edildi.
Başkan Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için yoğun çaba sarf ediyor.
Jose Mourinho, milli futbolcunun transferine onay verdi.
HAKAN ÇALHANOĞLU: "FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTERİM!"
Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'la yaptığı görüşmede, "Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim." ifadelerini kullandı.
11 GOL 8 ASİST
Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak takımına 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.
Galatasaray’ın geçtiğimiz yılki şampiyonluğunda çok büyük payı bulunan Barış Alper, geçtiğimiz yaz olduğu gibi yine pek çok Avrupa kulübüyle anılıyor. İsmi sır gibi saklanan 2 kulübün, Barış konusunda yakın zamanda Galatasaray’a resmi teklif sunabileceği öğrenildi. Yönetim ve teknik direktör Okan Buruk ise A Milli yıldızın mutlaka takımda kalmasını istiyor. Barış için Galatasaray’ın bonservis talebi en az 30 milyon Euro.
(Fanatik)
Sezonun sona ermesiyle birlikte Mario Lemina için Al Shabab Kulübü ciddi şekilde devreye girmişti.
Africa Foot’ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi bu transferden çekildi.
Al Shabab’ın bir kaç kez farklı tekiflerle Galatasaray’ın kapısını çaldığı fakat rakamların çok düşük bulunduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, ciddi bir bonservis önerisi gelmediği takdirde 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımda tutmak istiyor. Lemina da Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmüyor.
Sarı-Kırmızılı takımın yeni sezon çalışmalarına yer almasına rağmen her fırsatta gitmek istediğini söyleyen Victor Nelsson, buna rağmen cazip bir teklif getirebilmiş değil. Danimarkalı savunmacının esas hedefinin bonservisini almak olduğu ve bu noktada şartları fazlasıyla zorladığı öğrenildi. Yönetim ise 10 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Nelsson’u beklediği şartlarda bir teklif gelmediği takdirde kesinlikle bırakmayacak.
(Fanatik)