Fenerbahçe dünya yıldızını transfer ediyor! Beşiktaş Barcelona ile masaya oturacak | Galatasaray Fransa ve İspanya'da taarruzda

F.BAHÇE'YE DÜNYA YILDIZI!

Ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi başaran Fenerbahçe, bir yıldız için daha gözünü her an karartabilir... Sarı-Lacivertliler’in daha önce de gündemine gelen Roberto Firmino ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında sürdüren Firmino, ülkedeki yabancı kuralı nedeniyle açıkta kaldı! Al Ahli’nin, Porto’dan 50 milyon Euro’ya transfer ettiği Galeno’yu lig kadrosuna yazdırması sonrasında Firmino, listenin dışında kaldı. Fanatik'in haberine göre, an itibarıyla Brezilyalı forvetin sadece takımının Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebilecek olması, elbette Fenerbahçe dahil onunla ilgilenen başka kulüplerin de bir anda iştahını kabarttı. Türkiye’de ara transfer dönemi 11 Şubat’ta sona erecek. Kanarya’nın kurmaylarının bu kısa süre içerisinde hızlı bir değerlendirme yapıp, Jose Mourinho’nun da onay vermesi durumunda Firmino’yu kiralamak için harekete geçebileceği konuşuluyor.