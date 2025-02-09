Fenerbahçe dünya yıldızını transfer ediyor! Beşiktaş Barcelona ile masaya oturacak | Galatasaray Fransa ve İspanya'da taarruzda

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Galatasaray kariyerine Rangers’ta devam eden Rıdvan Yılmaz’ın durumunu yakından takip ediyor. İskoç temsilcisi transfer döneminde sol bek takviyesi yapmaması nedeniyle Rıdvan için 6 milyon Euro talep ediyor. Habertürk'ün haberine göre Rangers’da şu anda düzenli oynayan Rıdvan Yılmaz da Türkiye’ye dönme fikrine sıcak bakmıyor.
Juanla Sanchez için Galatasaray'da temaslar devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kulüpten bir yetkilinin önceki gün Sevilla yöneticileriyle 21 yaşındaki futbolcu için masaya oturduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor.
Galatasaray'ın Przemyslaw Frankowski hamlesinde flaş gelişme. Polonyalı oyuncunun kulübü Lens, tecrübeli sağ beki ligdeki son maçın kadrosuna almadı. Karara gerekçe olarak da 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’la yaptığı transfer görüşmeleri gösterildi. Bilindiği üzere Sarı-Kırmızılılar Frankowski ile geçtiğimiz günlerde neredeyse tüm kontrat detaylarına kadar anlaşmaya vardı. Fanatik'in haberine göre oyuncunun kendisi de kulübüne Galatasaray’a gitmek istediğini resmi olarak bildirdi. Ancak iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları devam ediyor. Frankowski imza için artık iki tarafın anlaşmasını bekliyor.
Beşiktaş, PSV U21’in 19 yaşındaki yeteneği Emir Bars için temaslarını sıklaştırdı. 22 maçta 3 gol, 6 asistle oynayan Türk milli futbolcu, Frankfurt’un da radarında. Fanatik'in haberine göre siyah beyazlılar, Alman ekibinin devreye girmesiyle elini çabuk tutup, transferi bitirmeyi hedefliyor. Emir, 2013’ten bu yana Hollanda ekibinin alt yapı takımlarında forma giydi.
Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Ansu Fati ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick’in Valencia maçı kadrosuna dahil etmediği genç oyuncuya, “Kendine yeni bir kulüp bul” mesajı verildi. 22 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken Siyah-Beyazlı ekip, bu durumu avantaja çevirmek istiyor. Fanatik'in haberine göre, sol kanatta görev yapan Ansu Fati, aynı zamanda on numara ve santrfor mevkilerinde de oynayabiliyor. Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun transfer durumu ile ilgili temaslarını hızlandırdığı öğrenildi. Katalan devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fati’nin önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Transfer sürecinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.
Ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi başaran Fenerbahçe, bir yıldız için daha gözünü her an karartabilir... Sarı-Lacivertliler’in daha önce de gündemine gelen Roberto Firmino ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında sürdüren Firmino, ülkedeki yabancı kuralı nedeniyle açıkta kaldı! Al Ahli’nin, Porto’dan 50 milyon Euro’ya transfer ettiği Galeno’yu lig kadrosuna yazdırması sonrasında Firmino, listenin dışında kaldı. Fanatik'in haberine göre, an itibarıyla Brezilyalı forvetin sadece takımının Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebilecek olması, elbette Fenerbahçe dahil onunla ilgilenen başka kulüplerin de bir anda iştahını kabarttı. Türkiye’de ara transfer dönemi 11 Şubat’ta sona erecek. Kanarya’nın kurmaylarının bu kısa süre içerisinde hızlı bir değerlendirme yapıp, Jose Mourinho’nun da onay vermesi durumunda Firmino’yu kiralamak için harekete geçebileceği konuşuluyor.