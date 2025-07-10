Fenerbahçe dev transferde son viraja girdi Kulübüyle anlaşma tamam, imzanın önünde tek engel kaldı

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Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Devin Özek, transfer görüşmesi yapmak üzere İtalya’ya gitti.
Devin Özek, İtalya’da yalnızca Milan Skriniar için değil, Yusuf Akçiçek ve Sofyan Amrabat’ı transfer etmek isteyen kulüpler ile de görüşme yapacak.
TRT Spor
Galatasaray, Maignan'a teklif yaptı ancak oyuncu teklifi reddetti. Milan ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan oyuncu, Şubat ayından itibaren görüşmelere sıcak bakıyor.
Öte yandan sarı kırmızılılar, Sommer ile de ilgileniyor ancak Okan Buruk'un öncelikli tercihleri arasında yer almıyor. Inter, Sommer'i 1 yıl daha kadrosunda tutmak istiyor.
(Fantapazz)
Trabzonspor, Cercle Brugge forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto'nun transferinde önemli mesafe kaydetti.
Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda Cercle Brugge formasıyla 48 maça çıkan Felipe Augusto, 7 gol atıp 5 de asist üretti.
(TRT Spor)
Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferindeki detayları Portekiz basını duyurdu.
Milli futbolcunun transferi Türk futbol tarihine geçecek.
Galatasaray, bir süredir Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyordu.
Sarı-kırmızılılar dün ilk resmi teması Milano'da gerçekleştirdi.
ANLAŞMA ZEMİNİ BULUNAMADI!
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İki kulüp arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından anlaşma zemini bulunamadı. Inter, oyuncusunu bırakmak için ikna olmadı ve taraflar masadan olumsuz sonuçla ayrıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU YENİ SEZONDA DA INTER FORMASI GİYECEK!
Bu gelişme sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalması kesinlik kazandı. 30 yaşındaki yıldız orta saha, önümüzdeki sezon da Inter forması giymeye devam edecek.
Fenerbahçe ile Paris Saint-Germain, Marco Asensio'nun transferi için anlaşmaya vardı.
ASENSIO ÖNERİLEN MAAŞI DÜŞÜK BULDU!
Sarı-lacivertliler, Asensio'ya yıllık 9 milyon euro maaş teklif etti.
29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin teklifini yeterli bulmadı ve maaşın artırılmasını talep etti.
Fenerbahçe, oyuncuyla görüşmeye devam ediyor.
OTURACAĞI EVİ SEÇTİ
Marco Asensio'ya 'online' olarak oturacağı evin sunumu yapıldı. Oyuncu evi beğendi ve onayladı.
Fenerbahçe'nin maaş teklifini kabul ederse Jhon Duran ile aynı tipte bir villada kalacak.
(Yağız Sabuncuoğlu)
19 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar gelen teklifler, yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Milli stoper için son olarak Bologna nabız yokladı.
İtalyan ekibinin, Yusuf Akçiçek için önerdiği rakam, bonuslarla birlikte 15 milyon euronun altında kaldı. Bu meblağ da Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul görmedi.
Fenerbahçe’nin beklentisi en az 20 milyon euro.
(TRT Spor)
Okan Buruk, 19 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına kadar kaleci takviyesinin yapılmasını istiyor.
Inter’den Yann Sommer’in Galatasaray’a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli eldivenin sarı kırmızılılardan yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 2 yıllık kontrat istediği belirtildi.
Londra’da gerçekleşecek temaslarda Chelsea’den Petrovic listenin üst sıralarında olacak. İngiliz devinin Sırp kaleci için 25 milyon euroya varan beklentisi bu transferi zora sokuyor. 25 yaşındaki file bekçisi, Sunderland ve Bournemoth’un da gündeminde.
Galatasaray’ın bir diğer hedefi ise Burnley’nin genç kalecisi James Trafford. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig’e yükselen Burnley, 22 yaşındaki kaleciyi satmayı düşünmüyor.
İngiltere’deki diğer adaylar ise Ramsdale ve Alisson... Ramsdale’in transfere sıcak baktığı bilinse de Alisson’un önceliği yeni sezonda Liverpool’da kalmak. Brezilyalı kaleciye Suudi Arabistan’dan da teklifler var.
(TRT Spor)
Sporting Lizbon forması giyen yıldız golcü Viktor Gyökeres'in takımdaki geleceği henüz netleşmedi. Birçok dev takımı peşine takan futbolcunun yeni sezondaki adresi Türkiye olabilir.
Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin haftalardır en çok istediği isim Jeremie Boga.
KAPI 17 MİLYON EURODAN AÇILDI, 12 MİLYON EUROYA KADAR İNİLDİ
Transfer, mali detaylar nedeniyle zor. Fakat yönetim şartları sonuna kadar zorluyor. İlk etapta 16-17 milyon euro seviyelerinden kapıyı açan Nice, sonrasında 15’e, devamında 12 milyon euroya indi. Rakamın daha da aşağıya çekilme şansı yüksek.
Başkan Ertuğrul Doğan, hocanın 1 numarası olan Fildişili yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor. Kiralık artı zorunlu satın alma şeklinde Fırtına’nın gözden çıkardığı rakam 8-9 milyon euro civarında. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, oyuncuya ise cazip bir teklif sunuldu.
İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Jeremie Boga için son günlerde İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu konuşuluyor.
Sunderland ve Leeds United’la adı anılan Boga konusunda Trabzonspor sonuna kadar zorlayacak. Fatih Tekke ve yönetim, oyuncunun durumu kesinleşene dek sol kenarda listede bulunan alternatifler için ciddi bir temas kurmayı düşünmüyor.
(Fanatik)
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini tamamlamasıyla birlikte, İspanyol golcü Alvaro Morata'ya Serie A ekibi Coma'ya gitmesi için izin çıkacak.
Yeni sezonda hücum hattını Jhon Duran ile güçlendiren Fenerbahçe ve Premier Lig ekibi Fulham'ın, Inter'in İranlı forveti Mehdi Tarem için yarış halinde olduğu iddia edildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanı Abdullah Kavukcu İtalya'da yaptığı görüşmelerde Napoli kulübü ile el sıkıştı.
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde artık geri sayıma geçti.