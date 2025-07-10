Fenerbahçe dev transferde son viraja girdi Kulübüyle anlaşma tamam, imzanın önünde tek engel kaldı

YUSUF AKÇİÇEK BOLOGNA'NIN RADARINDA!

19 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar gelen teklifler, yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Milli stoper için son olarak Bologna nabız yokladı.

İtalyan ekibinin, Yusuf Akçiçek için önerdiği rakam, bonuslarla birlikte 15 milyon euronun altında kaldı. Bu meblağ da Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul görmedi.

Fenerbahçe’nin beklentisi en az 20 milyon euro.

(TRT Spor)