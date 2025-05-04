Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi son dakika! Muhtemel 11'ler, maç saat kaçta?

"UMARIM JOSE'NİN KÖTÜ GECELERİNDEN BİRİ OLUR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, BBC’ye verdiği röportajda derbiye ilişkin konuştu:

"Galatasaray maçında gördüm. Evinde bu tarz maçları kazanırsan bundan daha iyi bir şey yok ama evindeki bu maçları kaybedersen bundan daha kötü bir şey de yok. Futbolda kazanmakla kaybetmek arasındaki fark çok yakın. Bazen şanslı olmak iyi olmaktan daha iyidir. Umarım derbi, Jose'nin (Mourinho) kötü gecelerinden biri olur."