Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Tedesco, Mourinho, Mert Hakan ve kadro dışı açıklaması! 'Olacak iş değil! 'Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın basın toplantısı sona erdi.
"Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğim. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma sorumluluğu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz."
'Portekiz kampında günde bir idman yapılmış. Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında.'
'Ocak transferi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz.'
"Mert Hakan ile konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Oyuncular da ona güveniyor. Kaptan olmasında bir mahsur görmedik. Aldığım raporlar doğrultusunda pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Bu arada Çağlar'ı da kaptan yaptık İrfan Can'ın yerine."
'Kadro dışı kararının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Biz, Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık.'
'Arkasında duracağı dedim ama tabii ki 'Domenico Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz' demiyoruz. Başarı odaklıyız.'
'Saras Jasikevicius'un sözleşmesini uzatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.'
“Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz."
'Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Ben göreve gelir gelmez Tedesco'yu gönderseydim, oyuncuların geçmişle olan bağları tamamen kopacaktı. Tedesco benim babamın oğlu değil, ama kendisini çağırıp konuştum. Tedesco çalışkan bir adam. İşine canla başla sarılıyor. Oyuncular da onu sevdiği sürece ben de arkasında duracağım.'
'Geldiğimizde maaşları nasıl ödeyecek diyenler oldu. Maaşları ödeyemez diyenler... Geldiğimizden beri 20 günde 39.8 Milyon euro ödedik.'
'Herkes başkandan neşter bekledi. Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Gelip hocayı göndersek herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi. Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanmış, onun etkilerini hala görüyoruz.'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın açıklamaları şöyle; Bugün burada hiç bir akreditasyon yasağı uygulamadık. Umarım başkanlık sürem boyunca da hiç akredite yasağı olmaz.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın basın toplantısı başladı. Canlı olarak aktarıyoruz.
Fenerbahçe camiası, yeni başkan Sadettin Saran’ın bugün Chobani Stadı’nda saat 11.00’de gerçekleştireceği basın toplantısına kilitlendi. Göreve seçildikten sonra ilk kez gazetecilerin karşısına geçip soruları yanıtlayacak olan Saran, futbolseverlerin merak ettiği konulara açıklık getirecek.