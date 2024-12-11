Fenerbahçe Athletic Bilbao Maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

‘EN-NESYRI’Yİ İYİ TANIYORUM’

Fenerbahçe’nin golcüleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko’dan bahseden Vivian, “En-Nesyri’yi iyi tanıyorum. Alan bırakmamamız gerekiyor. İyi bir oyuncu. Dzeko da var. İkisini de boş bırakmamak gerekiyor” sözlerini sarf etti. Takımda herkesin kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Vivian, “Çok önemli oyuncularımız var. Geniş bir kadromuz var. Herkes kendini çok iyi hissediyor. Rotasyon olsa bile herkes en iyisini yapması gerekiyor. Her maç futbolumuzu gösteriyoruz. Ritmimiz var, atak oynuyoruz. Anahtar bu olmalı. Oyuncular olarak sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.