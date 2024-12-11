Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

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Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesi kapsamında kritik bir öneme sahip olacak. Son maçında Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, 8 puanla grupta 15. sırada haftaya başlıyor. Ancak, sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncu eksiklikleri dikkat çekiyor. Oosterwolde, Fred ve Mert Hakan gibi oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Kostic, Oğuz, Bartuğ ve Levent de kadroda bulunmayacak. Athletic Bilbao ise son dönemdeki yüksek formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. 11 maçtır kaybetmeyen Bask ekibi, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 5 karşılaşmada 13 puan toplayarak lider Lazio’nun hemen arkasında 2. sırada yer alıyor. La Liga’da ise Barcelona'nın 6 puan gerisinde dördüncü sırada bulunan Athletic, son 4 Avrupa kupası maçının tamamını kazandı. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe Athletic Bilbao Maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet, Mert, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Berchiche, Paredes, Alvarez, Gorosabel, De Galarreta, Jaureguizar, Nico Williams, Inaki Williams, Sancet, Guruzeta
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet, Mert, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Berchiche, Paredes, Alvarez, Gorosabel, De Galarreta, Jaureguizar, Nico Williams, Inaki Williams, Sancet, Guruzeta
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Aralık 2024 tarihinde 18:30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
Fenerbahçe’nin golcüleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko’dan bahseden Vivian, “En-Nesyri’yi iyi tanıyorum. Alan bırakmamamız gerekiyor. İyi bir oyuncu. Dzeko da var. İkisini de boş bırakmamak gerekiyor” sözlerini sarf etti. Takımda herkesin kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Vivian, “Çok önemli oyuncularımız var. Geniş bir kadromuz var. Herkes kendini çok iyi hissediyor. Rotasyon olsa bile herkes en iyisini yapması gerekiyor. Her maç futbolumuzu gösteriyoruz. Ritmimiz var, atak oynuyoruz. Anahtar bu olmalı. Oyuncular olarak sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yorucu bir yolculuk geçirdiklerini aktaran Daniel Vivian, “Şu an için iyiyiz. Ağır bir yolculuk oldu ama takım olarak iyi hissediyoruz. Çarşamba akşamı en iyi performansı göstereceğiz” dedi.
"Neler yapmamız gerektiğinden konuşmayacağım. İdmanı izlettirmiyoruz, taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao'nun kanatlarında oynayan iki kardeş çok tehlikeli! Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girmek için agresif. Sizde iyi analiz etmişsiniz ama nasıl bir oyun oynayacağımı söyleyemem. Kısıtlı bir kadromuz var, Çağlar Söyüncü kulübede olacak. Zamana ihtiyacı var. Slavia Prag iyi takım, savaştık ve kazandık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum."
"Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, oyuncuları aynı be yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda 'Bilbao karmaşık değil! Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık' dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak."
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk edeceği Athletic Bilbao maçı öncesinde Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı: "Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçtiğimiz haftada Real Madrid'e karşı oynayacağız. Onların hedefi üst sıralarda bitirmek. Final kendi evlerinde olacağı için bu onlara ekstra motive olacak. İçinde bulunduğumuz zor durumlar var. Fred cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takımdan övgü dolu sözlerle bahseden Valverde, “Fenerbahçe büyük bir takım. Mourinho gibi dünya çapında bir hocaya sahipler. Madrid’de yaptıkları hala aklımda. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne kalabilirdi. Çok kaliteli bir takım. Tadic, En-Nesyri ve Maximin gibi oyunculara sahipler. Çarşamba akşamı taraftarın da baskısıyla bir maç olacak” dedi.
Zor olanın galibiyetlerden sonra kazanmaya devam etmek olduğunu söyleyen Valverde, “Galibiyetler sonrasında güven depoluyoruz. Sadece bu kadar aslında. Oynamaya devam etmelisiniz. Zor olan kazandıktan sonra devam etmek. Çarşamba akşamı zor bir rakibe karşı oynayacağız’ sözlerini kullandı.
Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi 6’ncı hafta maçında Çarşamba akşamı Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve futbolculardan Daniel Vivian açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin her yıl Avrupa’da oynayan bir takım olduğunu hatırlatan Ernesto Valverde, “Çok fazla değişiklikler yaptık. Kısa zamanda çok fazla maç oynadık. Çarşamba akşamı Fenerbahçe de değişiklikler yapabilir. Farklı pozisyonda oynayan oyuncuları var. Fenerbahçe kendi liginde de çok güçlü. Her yıl Avrupa’da oynayan bir takım. Biz de en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.