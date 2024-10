Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay sözler: Bu nasıl lig, bu nasıl dünya? | Sarı kart operasyonu yapılıyor

'KONUŞACAĞIM HER ŞEY SOMUT'

Türkiye'de futbol, futbol olarak oynanıyor mu? Bu soruyla başlıyorum. Aynı filmin tekrarı olmayacak dedik maçtan sonra. Şunu herkes iyi bilsin, bu basın toplantısında konuşacağım her şey somut. Yarın öbür gün cevap verenler olacaktır mutlaka, unutmasınlar her şey somut. Gri bir şey olmayacak. Her şeyi net bir şekilde ortaya koyacağım. Cevap verecek olanlar da somut şeyler üzerinden cevap versin. Kimse kinimi kusacağım diye de bize saldırmasın.