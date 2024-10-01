Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay sözler: Bu nasıl lig, bu nasıl dünya? | Sarı kart operasyonu yapılıyor

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmüştü.
Sarı - lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki göstermişti.
Ilıcalı, bugün düzenlenen basın toplantısında da gündeme dair açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'a sert göndermelerde bulundu.
İşte Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözleri:
Fenerbahçe ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasının kötü olduğu algısı yapıldı. Fenerbahçe taraftarlarının buna inanması için uğraşıldı. Futbol ve spor sevdalısı bir insan. Neden Fenerbahçe'nin kötü olmasını istesin?
Muhalif gazetecileri okuyorum bana bakmıyorlar. Onlar muhabbet değil, bizi yıkmak istiyor. 20 yıldır ünlüyüm, 20 yıldır hakkımda yazılmayan kalmadı. Ben gülerim bunlara. Biz yönetim ve takım olarak kenetlendik. Karşımızdakiler ortada, Allah'ın izniyle onları yıkacağız ve şampiyon olacağız. Destek istiyoruz sadece. Taraftarımız Union SG maçında takımımıza sahip çıktı. Onlar bizim yanınımızda olduktan sonra yıkamayacağımız güç yok.
Geçen seneye gidelim, 'Bu penaltıyı neden verdin?' diyorlar. 'Ben değil, VAR verdi' diyor hakem de. VAR'a soruyorlar, o da 'O an nasıl bir ruh hali içinde olduğumu hatırlamıyorum' diyor. Bu kafayla gidersek Türk futbolu nereye gider bilmiyorum.
Bütün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlarına, herkese sesleniyorum. Ben birçok kişiyle samimiyeti olan bir insanım. Hepimizin çevresinde farklı takımdan arkadaşları vardır. Ancak konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam. Hayatımda Fenerbahçe ile ilgili ne istenirse Aziz Yıldırım döneminde de Ali Koç döneminde de yaptım. Okan Buruk'un kalkıp, maçın 88. dakikasında 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin' dedi. 8 hakemin 8'i de buna penaltı diyor, ancak sen bu 8 hakem gibi düşünürsen bir daha burada maç yönetemezsin diyor. Hakem de o tehdidi almış, ne yapacak? Maç yönetmek istiyor, daha önce başkalarının da başına gelmiş.
Başkanımızdan hemen uyarı geldi Galatasaray maçı sonrası. 'Arkadaşlar, hepiniz hazır olun. Yarın operasyon olacak.' dedi. Maç başladı, yine komik şeyler yaşadık. Futbolda bilinen bir kural var. Yan hakem, ümit veren atakta bayrak kaldıramaz. Futbolun F'sini bilen herkes bilir bunu. İlk yarıda Dzeko'ya derinlemesine bir top, yan hakem şak diye bayrağı kaldırıyor. Ya kural bu değil! Cevap yetiştirecekseniz bu pozisyon üzerinden gelin cevap verin. Somutla gelin bize. İkinci yarıda bir uzun top, yan hakem hop kaldırdı. Yanımda Ahmet Ketenci var, 'Kural mı değişti? FIFA'yı takip edemedim bu hafta' dedim. Ahmet de 'Yok' dedi. Bizim maçta VAR kalktı bir anda. 18 saniye 6 salisede oyun başladı verilmeyen golümüzde. Türkiye topraklarında VAR geldiğinden beri 18 saniyede başlayan bir pozisyon var mı? Ahmet Bey'le iPad'den pozisyona bakıyorduk, Ahmet 'Boşuna bakıyorsun abi, maç başladı' dedi. Kafayı bir kaldırdım oyun oynanıyor. Bunların adı rezalet. Şu an oyun oynanmıyor. Futbolun yazılı kuralları vardır, buna göre oynayayım dersin. Şu anda kurallar uygulanmıyor, başka şeyler uygulanıyor. Nedense bu da Fenerbahçe'ye karşı...
Geçen hafta iki kere ikiyi 3 yaptılar. Geçen hafta Galatasaray - Kasımpaşa maçında el pozisyonu oldu, 9.5 dakika oyun VAR'da durdu. Galatasaray 3-2 önde maçın sonunda, o esnada da oynanmayan 17 dakika vardı. Maç sonu uzatmaya bir geldik, 6 dakika verildi. Allah'ın işi, bu 6'nın içindeki 5'te de gol geldi. Golden dolayı 1 dakika daha uzatabilirsin. Bunu da anlarım ama bir anda maç bitmemeye başladı. O 6 dakika oldu mu sana 9 dakika? Orta yapılıyor, Kasımpaşalı futbolcular uzaklaştırıyor. Hakem 'Durun' diyor. Herkes duruyor, hakem soruyor kulağına tutup 'Bir şey var mı?' diyor. Hop bir karambol, hakem bir daha sorduruyor. 'Ne oldu?' diye soruyor futbolcular, 'Bir şey var mı?' diye soruyor VAR'a. Yine 'Hayır' cevabı geliyor, devam.
Yine 8 hakem hocasının ortak kararını açıklayacağım. Fenerbahçe'nin resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı; 6 maç, 6 penaltı. 7. haftadayız, 7. de verilmedi merak etmeyin. Onu birazdan söyleyeceğim. Soruyorum, bu nasıl bir lig, bu nasıl bir dünya?
Fenerbahçe'ye gösterilmeyen sarı kart sayısı ise 1. Türkiye'deki 10 hakem hocasının ortak kararı bu. Size soruyorum, bir stoper sarı kart gördüğü zaman o defansı aynı şekilde yapabilir mi? Sarı kart kredisi yokken adamı indirebilir mi? Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor diyoruz. 3 sarı kart vermezsin, hakemliğin sorgulanmaz. O sırada sen operasyonunu yapmış, dengeyi bozmuş olursun. Bir hakem non-stop sarı kart vermezse bu maç adil olur mu?
Biz, sistemi de yıkacağız dedim. Bütün hakem yorumcularının ortak, hep beraber verdiği karara göre Galatasaray'a bu sene gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. 7 haftada 14 sarı kart gösterilmemiş. Varsa itirazı olan, laf yetiştirmesin. 13 desin, 12 zaten diyemezler.
2 sene önce Fenerbahçe lige iyi başlamıştı. Ligi bitirtmeyiz diye bir demeç vardı. Somut mu, somut. Bu tehdit üzerine Türkiye'de bazı gelişmeler oldu da Fenerbahçe'nin hakkı yendi mi yendi. Jesus cinnet geçirip kırmızı kart gördü. Sonra niye bu kadar geriyorsunuz futbolu dediler. Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklar.
2 sene önce Fenerbahçe lige iyi başlamıştı. Ligi bitirtmeyiz diye bir demeç vardı. Somut mu, somut. Bu tehdit üzerine Türkiye'de bazı gelişmeler oldu da Fenerbahçe'nin hakkı yendi mi yendi. Jesus cinnet geçirip kırmızı kart gördü. Sonra niye bu kadar geriyorsunuz futbolu dediler.
Türkiye'de futbol, futbol olarak oynanıyor mu? Bu soruyla başlıyorum. Aynı filmin tekrarı olmayacak dedik maçtan sonra. Şunu herkes iyi bilsin, bu basın toplantısında konuşacağım her şey somut. Yarın öbür gün cevap verenler olacaktır mutlaka, unutmasınlar her şey somut. Gri bir şey olmayacak. Her şeyi net bir şekilde ortaya koyacağım. Cevap verecek olanlar da somut şeyler üzerinden cevap versin. Kimse kinimi kusacağım diye de bize saldırmasın.