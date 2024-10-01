Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay sözler: Bu nasıl lig, bu nasıl dünya? | Sarı kart operasyonu yapılıyor

'BAŞKANIMIZ OPERASYON YAPACAKLAR DİYE BİZİ UYARDI'

Başkanımızdan hemen uyarı geldi Galatasaray maçı sonrası. 'Arkadaşlar, hepiniz hazır olun. Yarın operasyon olacak.' dedi. Maç başladı, yine komik şeyler yaşadık. Futbolda bilinen bir kural var. Yan hakem, ümit veren atakta bayrak kaldıramaz. Futbolun F'sini bilen herkes bilir bunu. İlk yarıda Dzeko'ya derinlemesine bir top, yan hakem şak diye bayrağı kaldırıyor. Ya kural bu değil! Cevap yetiştirecekseniz bu pozisyon üzerinden gelin cevap verin. Somutla gelin bize. İkinci yarıda bir uzun top, yan hakem hop kaldırdı. Yanımda Ahmet Ketenci var, 'Kural mı değişti? FIFA'yı takip edemedim bu hafta' dedim. Ahmet de 'Yok' dedi. Bizim maçta VAR kalktı bir anda. 18 saniye 6 salisede oyun başladı verilmeyen golümüzde. Türkiye topraklarında VAR geldiğinden beri 18 saniyede başlayan bir pozisyon var mı? Ahmet Bey'le iPad'den pozisyona bakıyorduk, Ahmet 'Boşuna bakıyorsun abi, maç başladı' dedi. Kafayı bir kaldırdım oyun oynanıyor. Bunların adı rezalet. Şu an oyun oynanmıyor. Futbolun yazılı kuralları vardır, buna göre oynayayım dersin. Şu anda kurallar uygulanmıyor, başka şeyler uygulanıyor. Nedense bu da Fenerbahçe'ye karşı...