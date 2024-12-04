Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı konuşuyor

"BAŞKANIMIZ 1 YILDIR ÇAĞIRIYOR, DURSUN BEY GELMİYOR"

"Geçen sene Galatasaray - Fenerbahçe maçına başkanımız, kutlama için gitti. Dursun Özbek'in gerçeklikten ne kadar uzaklaştığını görmek istiyorsak o açıklamalara bakın. Yüreğin varsa gel dedi, meğer oradaymış. Bizim başkanımızın yüreği var. Bizim başkanımız 1 yıldır çağırıyor konuşmak için medeni şekilde. Bizde o yürek hep var. Başkanımız, Dursun Özbek'i defalarca çağırdı, geldi mi konuşmaya, gelmedi. Ben şimdi soruyorum; teklif onlardan geldi, dedi ki 'Buyurun yabancı hakem gelsin, baksın pozisyonlara', biz de kabul ettik. Başkanımız çağırıyor, Dursun Bey gelmiyor. Kabul. Bu sefer yöneticilerinden buyurun bakalım teklifi gelince heyecanlandım, tamam dedim. Resmi açıklama yaptık, istediğiniz zaman diye. Kendisi beni aradı, diyaloğa başladık. Diyalog uzuyor, 1 hafta falan, hakem bulamıyorlar, biz 3 günde bulduk. Onlar sonra Markus Merk'i bulduk. Mesajı var bana, Markus Merk tamam diye. Tarihi konuşuyoruz, tarihi bana yazdı 20-21 Kasım uygun diye, tamam dedim. Merk'i ayarladık, 20-21 Kasım'ı ayarladık, mesajı burada. Ben Galatasaraylı yöneticiyle 3-4 kere konuştum, tarihi milli ara dediler, 2 hafta vardı daha, tamam dedim. Burada bir şey belli olmamış mı oldu! Ender yanıma gelebilir misin? (Acun Ilıcalı burada Ender Bilgin'e İbrahim Hatipoğlu ile yazışmalarını gösterdi.) Mesajlar var. Galatasaraylılar, sizi de kandırmasınlar. Biz yöneticinizle tarih, zaman, hakemin ismine kadar anlaştık. Biz hakemimizi bildirdik. Milli takım arasında bunu yapalım. Dursun Özbek'in hep bir duyumları var ya bizim aldığımız duyuma göre, İbrahim Bey çok ağır bir tepkiyle karşılaşıyor ve ne yap et bu programa katılma diyor Dursun Bey."