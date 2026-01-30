×
Fenerbahçe anlaşmaya vardı! Forvet transferi geliyor

Güncelleme Tarihi:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Beşiktaş
Fenerbahçe anlaşmaya vardı Forvet transferi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 10:52

Süper Lig’in 2025-26 sezonu ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, Yasin Özcan’ın ardından Asllani’yi açıklamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Musaba, Mert Günok, Guendouzi ile beraber forvet konusunda da transfer yapmaya çok yaklaştı. Galatasaray, Noa Lang ve Asprilla ile beraber diğer transferler için de çalışmalarını yürütüyor. Trabzonspor, Umut Nayir transferini duyurdu ve yeni isimleri de kadrosuna katmayı planlıyor. Süper Lig’de günün transfer haberlerini canlı, anbean haberimizden takip edebilirsiniz…

"Juventus Sportif Direktörü Ottolini, En Nesyri görüşmeleri sırasında Jhon Duran için bilgi istedi."

 

Tuttosport

Atletico Madrid ve Fenerbahçe, Lookman için Atalanta ile görüşüyor.

Transferde Fenerbahçe önde gidiyor. İspanyol kulübü sadece bir soruşturmada bulundu.

Atalanta toplamda 40 milyon Euro (35+5 milyon Euro bonus) talep ediyor. Rakamda anlaşılması durumunda transfere onay verilecek.

Di Marzio

Beşiktaş ve Inter, orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Kiralık olarak Torino’da forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun fesih işlemleri için yoğun mesai harcandı. Transferin mali detayları da netleşmeye başladı.

BEDAVAYA GELDİ

Beşiktaş, Kristjan Asllani için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncunun sezon sonuna kadar Siyah-Beyazlı formayı giymesi planlanırken, maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak, ancak bu maddenin zorunlu olmadığı belirtildi.

HİÇBİR RİSKİ YOK

Inter, Asllani’yi Empoli’den 2023 yılının Haziran ayında 15.7 milyon Euro’ya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter’de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken, 5 kez de asist katkısı sağladı. Bu sezon Torino’da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi. Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı’nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.

UÇAK ARIZA YAPTI, BUGÜN 12.00'DE GELİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa– İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır" denildi. Asllani’nin bugün saat 12.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Fanatik

Beşiktaş, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki Güney Koreli santrfor için Belçika ekibiyle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

TRT Spor

İtalyan basınında yer alan habere göre, hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Lookman için Atalanta ile yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamazsa rotasını Inter forması giyen forvet Ange-Yoan Bonny’ye çevirecek.

Ayrıca haberde sarı-lacivertlilerin, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planladığı belirtildi.

Fanatik

Atalanta, daha önce Nijeryalı yıldızı sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyordu. Ancak Lookman’ın ayrılık konusunda diretmesi sonrası işler değişti. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasının da bitmesiyle birlikte şimdi 28 yaşındaki hücum oyuncusu için teklif bekliyor. Bonservis beklentisi 35 milyon Euro. Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği yıldız için şu ana kadar teklif yapan kulüp olmadığı belirtildi.

Fanatik

Kanarya’da forvet oyuncularından En-Nesyri ile yolların ayrılması beklenirken, ibre bir anda Jhon Duran’a çevrildi. Kolombiyalı golcü, yedek kalması ve sürekli oyundan çıkarılması nedeniyle Domenico Tedesco’ya tepkiliydi. Bunu ilk kez 15 Aralık’da oynanan Konyaspor maçında net şekilde gösterdi.

Genç forvet, 67’de kenara gelirken kendisini tebrik etmek isteyen hocasının elini itti. Duran’ın hafta içindeki antrenmanda da Tedesco ile gerginlik yaşaması bardağı taşırdı.

JUVENTUS HAMLE YAPABİLİR

Yıldız futbolcu, Galatasaray’ın yeni transfer ettiği vatandaşı Asprilla ile ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımını beğenerek taraftarları da karşısına aldı.

Duran’ın bu tavırları, SarıLacivertliler ile arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Al-Nassr, kiralık gönderdiği oyuncunun geri dönmesini istemiyor. Juventus’un, Kolo Muani’yi kadrosuna katamaması halinde Jhon Duran için hamle yapabileceği belirtildi.

Fanatik

Beşiktaş ara transferde savunmasına takviyeler yapmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova forması giyen 28 yaşındaki Meksikalı stoper Cesar Montes ile görüşüyor.

Rus ekibiyle bu sezon 19 maça çıkan Montes, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Monterrey kulübünün altyapısından yetişen Cesar Montes, 2024'te İspanyol ekibi Almeria'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Montes, Meksika Milli Takımı'nda da zaman zaman forma giyiyor.

Beşiktaş, ara transferde şu ana kadar sadece Aston Villa'dan savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı.

TRT Spor

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönüyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Livakovic bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Angers forması giyen 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Oyuncunun bonservisi için Fenerbahçe ve Angers arasındaki müzakereler devam ediyor.

Sarı lacivertli kulübün yöneticileri, Angers ile anlaşmaya varacaklarına eminler.

Foormercato

