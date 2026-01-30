Fenerbahçe anlaşmaya vardı! Forvet transferi geliyor

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFERİ GELİYOR

Beşiktaş ve Inter, orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Kiralık olarak Torino’da forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun fesih işlemleri için yoğun mesai harcandı. Transferin mali detayları da netleşmeye başladı.

BEDAVAYA GELDİ

Beşiktaş, Kristjan Asllani için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncunun sezon sonuna kadar Siyah-Beyazlı formayı giymesi planlanırken, maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak, ancak bu maddenin zorunlu olmadığı belirtildi.

HİÇBİR RİSKİ YOK

Inter, Asllani’yi Empoli’den 2023 yılının Haziran ayında 15.7 milyon Euro’ya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter’de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken, 5 kez de asist katkısı sağladı. Bu sezon Torino’da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi. Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı’nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.

UÇAK ARIZA YAPTI, BUGÜN 12.00'DE GELİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa– İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır" denildi. Asllani’nin bugün saat 12.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Fanatik