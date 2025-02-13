Fenerbahçe Anderlecht (UEFA Avrupa Ligi maçı)

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Fenerbahçe, Kadıköy'deki mücadelenin ilk yarısını Tadic ve Dzeko'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı
Edin Dzeko, 42. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
Filip Kostic'in sol kanattan rakip kaleye sürdüğü topta Kostic, yaya doğru yerden çevirdi. Edin Dzeko'nun vuruşunda top savunmadan geri dönerek bir kez daha Dzeko'nun önünde kaldı. Sonrasında Dzeko'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Karşılaşmanın 26. dakikasında Anderlecht için potansiyel penaltı incelemesi dolayısıyla oyun durdu. İnceleme sonucunda penaltı olmadığı kararı çıktı. Serbest vuruş kullanıldı.
Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in kafa golüyle öne geçti.
Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Yusuf kafa vuruşunu yaptı. 6 pasa seken topta Tadic, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi
Fenerbahçe ile Anderlecht'in kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında ilk düdük çaldı.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greel, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez.
Faslı forvet, ligde son 3 maçta da ağları sarsıp 5 gol sevinci yaşamıştı. En-Nesyri’yi Alanya mücadelesinde durduran sarı kart cezası nedeniyle oynayamaması oldu. 27 yaşındaki oyuncu, bu akşam Anderlecht karşısında yeniden formasına kavuşacak. En-Nesyri, gollerine kaldığı yerden devam etmeye kararlı. Lig aşamasında Manchester United, Alkmaar, Slavia Prag ve Midtjylland filelerini havalandıran yıldız futbolcu, hem Avrupa’da hem de ligde takımının en skorer ismi konumunda.
13 Şubat Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Anderlecht maçı saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe: İRFAN CAN, SKRİNİAR, AMBRABAT, MERT, OSAYİ-SAMUEL, SZYMANSKİ, FRED, TALİSCA, TADİC, EN-NESYRİ, DZEKO
Anderlecht: COOSEMANS, SARDELLA, HEY, ADRYELSON, AUGUSTİNSSON, VERSCHAEREN, DENDONCKER, STROEYKENS, HAZARD, DOLBERG, HUERTA
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşamasında oldukça zorlu ekiplerle karşı karşıya geldi.
Sırasıyla Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu aşamada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik elde etti ve 10 puanla 24. sırada ligi tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.
Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.