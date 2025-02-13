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CANLI | Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

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Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 11:01

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak. Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak. Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak. Fenerbahçe Anderlecht maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off Fenerbahçe Anderlecht muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE'DEN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN

13 Şubat Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Anderlecht maçı saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

4 EKSİK VAR
4 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Fenerbahçe: İRFAN CAN, SKRİNİAR, AMBRABAT, MERT, OSAYİ-SAMUEL, SZYMANSKİ, FRED, TALİSCA, TADİC, EN-NESYRİ, DZEKO



Anderlecht: COOSEMANS, SARDELLA, HEY, ADRYELSON, AUGUSTİNSSON, VERSCHAEREN, DENDONCKER, STROEYKENS, HAZARD, DOLBERG, HUERTA

PLAY-OFF YOLU
PLAY-OFF YOLU

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşamasında oldukça zorlu ekiplerle karşı karşıya geldi.



Sırasıyla Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu aşamada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik elde etti ve 10 puanla 24. sırada ligi tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.



Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE'DEN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
timelineFENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?
timeline4 EKSİK VAR
timelineMUHTEMEL 11'LER
timelinePLAY-OFF YOLU
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#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe Anderlecht Maçı#Fenerbahçe Anderlecht Maçı Ne Zaman

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