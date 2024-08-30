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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler...

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#Süper Lig#Fenerbahçe – Alanyaspor#Fenerbahçe – Alanyaspor Hangi Kanalda
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta İşte muhtemel 11’ler...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 19:00

Fenerbahçe – Alanyaspor canlı yayın saati ve kanalı maç saatinin yaklaşmasına yakın merak ediliyor! Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. Müsabaka öncesi 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, turuncu-yeşilliler ise henüz galibiyetle tanışamadı. Akdeniz ekibi 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman? sorusu da taraftarlar tarafından merak ediliyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-lacivertliler son olarak Ferdi Kadıoğlu ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de iki ekibin ligde karşılaştığı 16 maçın 9'unu Fenerbahçe kazandı, 3 maçta Alanyaspor galip geldi. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler!

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Fenerbahçe – Alanyaspor Süper Lig’de 4. haftanın açılış karşılaşması olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Teknik direktör koltuğuna Jose Mourinho’yu getiren sarı-lacivertliler 30 maçtır yenilmiyor. Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN
VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN

Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Alper Çetin oturacak. Çetin’e AVAR’da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

LİGDE 17. RANDEVU
LİGDE 17. RANDEVU

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Geride kalan 16 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 34 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.

30 MAÇTIR YENİLMİYOR
30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 30 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineVAR HAKEMİ ALPER ÇETİN
timelineLİGDE 17. RANDEVU
timeline30 MAÇTIR YENİLMİYOR

FENERBAHÇE – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 4. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de başlayacak Fenerbahçe – Alanyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetirken yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta İşte muhtemel 11’ler...

LİGDE 17. RANDEVU

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Geride kalan 16 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 34 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.

30 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 30 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

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Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

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