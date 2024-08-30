Canlı anlatım: Fenerbahçe Alanyaspor maçı

VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN

Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Alper Çetin oturacak. Çetin’e AVAR’da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.