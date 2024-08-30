×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Canlı anlatım: Fenerbahçe Alanyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe – Alanyaspor#Fenerbahçe – Alanyaspor Hangi Kanalda
Canlı anlatım: Fenerbahçe Alanyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 20:50

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE 0-0 ALANYASPOR

İlk yarı oynanıyor...

ART ARDA POZİSYONLAR

Fenerbahçe gole yaklaştı! Ertuğrul'un pasında Fred araya girdi, Dzeko'nun şutunda Ertuğrul gole izin vermedi. Atağın devamında Tadic'in kafa vuruşunu yine Ertuğrul kontrol etti.

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

Kadıköy'de mücadele başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun

VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN
VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN

Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Alper Çetin oturacak. Çetin’e AVAR’da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

LİGDE 17. RANDEVU
LİGDE 17. RANDEVU

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Geride kalan 16 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 34 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.

30 MAÇTIR YENİLMİYOR
30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 30 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineART ARDA POZİSYONLAR
timelineMAÇ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER
timelineVAR HAKEMİ ALPER ÇETİN
timelineLİGDE 17. RANDEVU
timeline30 MAÇTIR YENİLMİYOR

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun

FENERBAHÇE – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 4. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. Saat 21.00’de başlayan Fenerbahçe – Alanyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe – Alanyaspor#Fenerbahçe – Alanyaspor Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!