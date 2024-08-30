Canlı anlatım: Fenerbahçe Alanyaspor maçı

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE 0-0 ALANYASPOR
İlk yarı oynanıyor...
Fenerbahçe gole yaklaştı! Ertuğrul'un pasında Fred araya girdi, Dzeko'nun şutunda Ertuğrul gole izin vermedi. Atağın devamında Tadic'in kafa vuruşunu yine Ertuğrul kontrol etti.
Kadıköy'de mücadele başladı. İki takıma da başarılar.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun
Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Alper Çetin oturacak. Çetin’e AVAR’da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.
Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Geride kalan 16 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 34 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.
Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 30 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun
Süper Lig’in 4. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. Saat 21.00’de başlayan Fenerbahçe – Alanyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.