Canlı anlatım: Fenerbahçe Adana Demirspor maçı

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Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor.
FENERBAHÇE 0-0 ADANA DEMİRSPOR
İlk yarı oynanıyor...
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı başladı. İki takıma da başarılar.
Fenerbahçe karşısında Adana Demirspor’un kalesini, 15 yaşındaki file bekçisi Deniz Eren Dönmezer koruyacak.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak. AVAR ise Deniz Caner Özaral.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk lig maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli takım Oğuz Aydın, Levent Mercan, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ile kadrosunu güçlendirdi.
Kanarya’da cezalı İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakat Fred bugün forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 8'ini kazanırken, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile berabere kaldı.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilir.