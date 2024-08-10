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Canlı anlatım: Fenerbahçe Adana Demirspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Adana Demirspor
Canlı anlatım: Fenerbahçe Adana Demirspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 20:30

Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE 0-0 ADANA DEMİRSPOR

İlk yarı oynanıyor...

KADIKÖY'DE MAÇ BAŞLADI
KADIKÖYDE MAÇ BAŞLADI

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı başladı. İki takıma da başarılar.

ADANA DEMİRSPOR'UN 15 YAŞINDAKİ KALECİSİ
ADANA DEMİRSPORUN 15 YAŞINDAKİ KALECİSİ

Fenerbahçe karşısında Adana Demirspor’un kalesini, 15 yaşındaki file bekçisi Deniz Eren Dönmezer koruyacak.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

VAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK
VAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak. AVAR ise Deniz Caner Özaral.

MOURINHO İLE İLK LİG MAÇI
MOURINHO İLE İLK LİG MAÇI

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk lig maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli takım Oğuz Aydın, Levent Mercan, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ile kadrosunu güçlendirdi.

Kanarya’da cezalı İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakat Fred bugün forma giyemeyecek.

AÇILIŞ MAÇINDA SON YENİLGİ 2003'TE
AÇILIŞ MAÇINDA SON YENİLGİ 2003TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 8'ini kazanırken, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile berabere kaldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineKADIKÖY'DE MAÇ BAŞLADI
timelineADANA DEMİRSPOR'UN 15 YAŞINDAKİ KALECİSİ
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineVAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK
timelineMOURINHO İLE İLK LİG MAÇI
timelineAÇILIŞ MAÇINDA SON YENİLGİ 2003'TE

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

Gözden KaçmasınFenerbahçeye karşı Adana Demir kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer görev yapacakFenerbahçe'ye karşı Adana Demir kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer görev yapacakHaberi görüntüle

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilir.

 

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Adana Demirspor

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