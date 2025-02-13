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Fenerbahçe 3-0 Anderlecht (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)

Güncelleme Tarihi:

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Fenerbahçe 3-0 Anderlecht (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 22:39

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 20 Şubat'ta Belçika'da oynanacak.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE AVANTAJI 3 GOLLE KAPTI!
FENERBAHÇE AVANTAJI 3 GOLLE KAPTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0'lık skorla kazandı.


Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic ile öne geçerken 42. dakikada Edin Dzeko sahneye çıktı skoru 2-0'a getirdi.


Dakikalar 57'yi gösterdiğinde ise sahneye Youssef En Nesyri çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.


Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi son 16 turu yolunda büyük avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi ise 20 Şubat'ta Belçika'da oynanacak.

 

EN-NESYRI'NİN KAFA GOLÜ
FENERBAHÇE'DEN 3. GOL GELDİ

Youssef En-Nesyri attı, skor 3-0'a geldi.

 

Müsabakanın 57. dakikasında Fred'in orta alandan sol kanattan hareketlenen Szymanski'ye verdiği pasta Szymasnki, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri, penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

EDIN DZEKO'NUN FARKI 2'YE ÇIKARAN GOLÜ
İLK DEVRE BİTTİ
İLK DEVRE BİTTİ

Fenerbahçe, Kadıköy'deki mücadelenin ilk yarısını Tadic ve Dzeko'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı

SAHNE EDIN DZEKO'NUN!

Edin Dzeko, 42. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.


Filip Kostic'in sol kanattan rakip kaleye sürdüğü topta Kostic, yaya doğru yerden çevirdi. Edin Dzeko'nun vuruşunda top savunmadan geri dönerek bir kez daha Dzeko'nun önünde kaldı. Sonrasında Dzeko'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

'DEVAM' KARARI

Karşılaşmanın 26. dakikasında Anderlecht için potansiyel penaltı incelemesi dolayısıyla oyun durdu. İnceleme sonucunda penaltı olmadığı kararı çıktı. Serbest vuruş kullanıldı.

DUSAN TADIC'İN GOLÜ
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in kafa golüyle öne geçti.


Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Yusuf kafa vuruşunu yaptı. 6 pasa seken topta Tadic, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi

KADIKÖY'DE MAÇ BAŞLADI
KADIKÖYDE MAÇ BAŞLADI

Fenerbahçe ile Anderlecht'in kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.


Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greel, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez.

EN-NESYRİ KALDIĞI YERDEN DEVAM
EN-NESYRİ KALDIĞI YERDEN DEVAM

 

Faslı forvet, ligde son 3 maçta da ağları sarsıp 5 gol sevinci yaşamıştı. En-Nesyri’yi Alanya mücadelesinde durduran sarı kart cezası nedeniyle oynayamaması oldu. 27 yaşındaki oyuncu, bu akşam Anderlecht karşısında yeniden formasına kavuşacak. En-Nesyri, gollerine kaldığı yerden devam etmeye kararlı. Lig aşamasında Manchester United, Alkmaar, Slavia Prag ve Midtjylland filelerini havalandıran yıldız futbolcu, hem Avrupa’da hem de ligde takımının en skorer ismi konumunda.

ANDERLECHT'TEN İSTANBUL PAYLAŞIMI
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
FENERBAHÇE'DEN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN

13 Şubat Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Anderlecht maçı saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

4 EKSİK VAR
4 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Fenerbahçe: İRFAN CAN, SKRİNİAR, AMBRABAT, MERT, OSAYİ-SAMUEL, SZYMANSKİ, FRED, TALİSCA, TADİC, EN-NESYRİ, DZEKO



Anderlecht: COOSEMANS, SARDELLA, HEY, ADRYELSON, AUGUSTİNSSON, VERSCHAEREN, DENDONCKER, STROEYKENS, HAZARD, DOLBERG, HUERTA

PLAY-OFF YOLU
PLAY-OFF YOLU

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşamasında oldukça zorlu ekiplerle karşı karşıya geldi.



Sırasıyla Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu aşamada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik elde etti ve 10 puanla 24. sırada ligi tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.



Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE AVANTAJI 3 GOLLE KAPTI!
timelineEN-NESYRI'NİN KAFA GOLÜ
timelineFENERBAHÇE'DEN 3. GOL GELDİ
timelineİKİNCİ YARI BAŞLADI
timelineEDIN DZEKO'NUN FARKI 2'YE ÇIKARAN GOLÜ
timelineİLK DEVRE BİTTİ
timelineSAHNE EDIN DZEKO'NUN!
timeline'DEVAM' KARARI
timelineDUSAN TADIC'İN GOLÜ
timelineFENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
timelineKADIKÖY'DE MAÇ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineEN-NESYRİ KALDIĞI YERDEN DEVAM
timelineANDERLECHT'TEN İSTANBUL PAYLAŞIMI
timelineFENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
timelineFENERBAHÇE'DEN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
timelineFENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?
timeline4 EKSİK VAR
timelineMUHTEMEL 11'LER
timelinePLAY-OFF YOLU
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#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe Anderlecht Maçı#Fenerbahçe Anderlecht Maçı Ne Zaman

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