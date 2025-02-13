Fenerbahçe 3-0 Anderlecht (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)

PLAY-OFF YOLU

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşamasında oldukça zorlu ekiplerle karşı karşıya geldi.







Sırasıyla Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu aşamada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik elde etti ve 10 puanla 24. sırada ligi tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.







Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.