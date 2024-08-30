Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor (Maç özeti)

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. dakikalarda Dusan Tadic, 67. dakikada Edin Dzeko kaydetti.
Haftaya maç fazlası ve averaj farkıyla lider giren Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltti. Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.
KULÜP REKORU EGALE EDİLDİ
Süper Lig'de yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı (Mart 1964-Şubat 1965).
FENERBAHÇE 3-0 ALANYASPOR
GOL: 43' Tadic, 65' Tadic, 67' Dzeko
İlk yarı sonucu: 1-0
Fenerbahçe, geçen sezon Kadıköy'de 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor'u bu kez 3-0 mağlup etti.
İrfan Can'ın sağdan içeri çıkardığı topa Dzeko gelişine iyi vurdu ve farkı 3'e çıkardı.
64. dakikada savunma arkasına atılan topta Cordova'nın aşırtma şutunu Livakovic kurtardı. Atağın devamında savunma arkasına sarkan Tadic, aşırtma bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
61' Fenerbahçe'de Saint-Maximin kenara geldi, İrfan Can oyunda. Sakatlanan Djiku'nun yerine de Becao oyuna dahil oldu.
Kadıköy'de ilk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Dusan Tadic ile öne geçiyor. Tadic'in pasında sağdan savunma arkasına hareketlenen Dzeko, içeri yerden çıkardı. Tadic ceza alanında topu kontrol edip sağ ayağıyla topu ağlara yolladı.
Fenerbahçe gole yaklaştı! Ertuğrul'un pasında Fred araya girdi, Dzeko'nun şutunda Ertuğrul gole izin vermedi. Atağın devamında Tadic'in kafa vuruşunu yine Ertuğrul kontrol etti.
Kadıköy'de mücadele başladı. İki takıma da başarılar.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun
Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Alper Çetin oturacak. Çetin’e AVAR’da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.
Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Geride kalan 16 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 34 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.
Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 30 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Mert Müldür’ün sağ taraftan ortasında Dusan Tadic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kontrol etti.
10. dakikada Dzeko’nun pasında topu alan Szymanski’nin kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda top yandan auta gitti.
12. dakikada Serdar Dursun’un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada Efecan’ın sağ taraftan ortasında Makouta’nın penaltı noktasına yakın yerden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
43. dakikada Dzeko’nun sağ taraftan içeriye çevirdiği topta ceza sahası sağ çaprazdan Tadic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45+1. dakikada Maximin’in sol taraftan çizgiye yakın yerden vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra direğe de çarparak kornere çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Hadergjonaj’un uzun pasında Cordova’nın kaleci Livakovic ile karşı karşıya pozisyondaki aşırtma vuruşunda Livakovic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
65. dakikada savunma arkasına atlan uzun pasa hareketlenen Dusan Tadic’in ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un üstünden filelerle buluştu. 2-0
67. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taraftan yerden pasında Dzeko’nun penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 3-0
75. dakikada Dusan Tadic’in sol taraftan ortasında arka direkte En Nesyri’nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle top üst direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Oosterwolde’nin sol taraftan ortasında kale önünde müsait pozisyonda En Neysri’nin vuruşunda top üstten auta gitti.
90+5. dakikada Cenk Tosun'un pasında topla birlikte ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.