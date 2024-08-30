Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. dakikalarda Dusan Tadic, 67. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Haftaya maç fazlası ve averaj farkıyla lider giren Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltti. Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.

KULÜP REKORU EGALE EDİLDİ

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı (Mart 1964-Şubat 1965).

FENERBAHÇE 3-0 ALANYASPOR

GOL: 43' Tadic, 65' Tadic, 67' Dzeko

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Mert Müldür’ün sağ taraftan ortasında Dusan Tadic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Dzeko’nun pasında topu alan Szymanski’nin kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda top yandan auta gitti.

12. dakikada Serdar Dursun’un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Efecan’ın sağ taraftan ortasında Makouta’nın penaltı noktasına yakın yerden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

43. dakikada Dzeko’nun sağ taraftan içeriye çevirdiği topta ceza sahası sağ çaprazdan Tadic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45+1. dakikada Maximin’in sol taraftan çizgiye yakın yerden vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra direğe de çarparak kornere çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



64. dakikada Hadergjonaj’un uzun pasında Cordova’nın kaleci Livakovic ile karşı karşıya pozisyondaki aşırtma vuruşunda Livakovic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada savunma arkasına atlan uzun pasa hareketlenen Dusan Tadic’in ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un üstünden filelerle buluştu. 2-0

67. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taraftan yerden pasında Dzeko’nun penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

75. dakikada Dusan Tadic’in sol taraftan ortasında arka direkte En Nesyri’nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle top üst direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Oosterwolde’nin sol taraftan ortasında kale önünde müsait pozisyonda En Neysri’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

90+5. dakikada Cenk Tosun'un pasında topla birlikte ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.