Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
Sarı-kırmızılı takımın gollerini 21. dakikada Livakovic (kendi kalesine), 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara atarken Fenerbahçe'nin sayısını 63'te penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.
GALATASARAY'DAN 6'DA 6! PUAN FARKI 5 OLDU
Kadıköy'de kazanan Galatasaray, lige 6'da 6 ile başlayıp puanını 18'a yükseltti.
32 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Ligde 32 maçlık rekor yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.
BOL POZİSYONLU DERBİ
Geçen sezon iki takım arasındaki maçlar pozisyon açısından kısır geçmişti. Kadıköy'de bugün oynanan maçta iki takım da çok sayıda gol pozisyonu buldu. Galatasaray'ın Yunus Akgün ile bulduğu bir gol de ofsayt bayrağına takılırken iki kaleci de kalelerinde önemli kurtarışlar yaptı.
FENERBAHÇE 1-3 GALATASARAY
GOL: 21' Livakovic (K.K.), 28' Mertens, 59' Sara, 63' Dzeko (P)
İlk yarı sonucu: 0-2
Fenerbahçe 90+5'te gole çok yaklaştı! Kale sahasında topu önünde bulan En Nesyri, Muslera'nın olmadığı kaleye vuruşunu yaptı Nelsson kaleye durar örüp gole izin vermedi.
Kadıköy'de maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
Galatasaray Yunus Akgün ile 4. golü buldu ancak pozisyon ofsayt.
Abdülkerim ile Fred arasındaki pozisyonda penaltı kararı çıktı. 63. dakikada topun başına geçen Edin Dzeko, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.
Galatasaray farkı 3'e çıkardı! Sağdan ceza alanına giren Gabriel Sara, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe'de ikinci yarıya İsmail Yüksek'in yerine yeni transfer Amrabat başladı.
Derbide ilk yarıyı Galatasaray 2-0 önde tamamladı. Fenerbahçe ilk yarının sonlarında gol aradı ancak Muslera kalesinde başarılı.
Galatasaray 2-0'ı buldu! 28. dakikada Osimhen'in göğsüyle asistinde Mertens aşırttı ve topu ağlara yolladı.
Fenerbahçe yediği golün hemen ardından beraberliğe yaklaştı Oosterwolde'nin karşı karşıya vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
21. dakikada Torreira'nın uzaktan şutunda direğe çarpan top en son Livakovic'e çarparak ağlara gitti.
Derbi tempolu başladı. 10. dakikada Dzeko'nun soldan geriye çıkardığı topa Szymanski vurdu, top üstten dışarı gitti.
Kadıköy'de maça Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar
Derbi öncesi Ülker Stadyumu tribünlerinde koreografi var
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet, Becao, Mert Hakan, Amrabat, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Oğuz, Cenk, En Nesyri
Galatasaray: Günay, Sallai, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, Metehan
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.
Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri, Ülker Stadyumu'na geldi.
Sarı-kırmızılı takım, Florya'dan taraftarının desteğiyle Kadıköy'e doğru yola çıktı. Mauro Icardi de kadroda bulunuyor.
Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maç için Kadıköy'e gitti.
RAMS Park'ın önünde toplanan yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, otobüslerle konvoy halinde Ülker Stadı'na doğru hareket etti.
Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.
Galatasaray'da Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR hakemi ise Onur Özütoprak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3 maçta Fenerbahçe'den gol yemedi. Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti. Ezeli rakibiyle 1 maçta da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sadece geçen sezon 1-0 kaybettiği karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.
Ligde rakip fileleri 13 kez havalandıran Mourinho'nun öğrencileri, 2 golle an az gol yiyen takım konumuda. Sarı lacivertliler, ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Dzeko’nun sol taraftan içeri çevirdiği topta Szymanski’nin ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
18. dakikada Kaan Ayhan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus Akgün topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Sara’nın kale önünden çektiği şutta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Yunus Akgün’ün Torreira’ya indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden gelişine vuruşunda sağ kale direğine çarpan top, kaleci Livakovic’e de çarparak filelerle buluştu. 0-1
22. dakikada Szymanski’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde’nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Muslera golü engelledi.
28. dakikada Yunus Akgün’ün sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen’in göğüs pasında Mertens’in sol çaprazdan aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
4+5. dakikada Maximin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Oosterwolde’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fred’in uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
57. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Yunus Akgün’ün içeri çevirdiği topta Osimhen’in kontrol ettikten sonra sert vuruşunda kaleci Livakovic, topu iki hamlede kontrol etti.
59. dakikada Kaan Ayhan’ın kullandığı taç atışı sonrası Torreira ile yaptığı duvar pası sonrası Sara’nın ceza sahası içinde sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-0
61. dakikada Fred, ceza sahası içinde Abdülkerim’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3
78. dakikada Yunus Akgün, Osimhen ile girdiği duvar pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic, topu oyun alanına geri çevirdi. Pozisyonun devamında Osimhen’in gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
88. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan ortasında En Nesyri’nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
90+4. dakikada En Nesyri'nin uygun pozisyonda vuruşunda Nelsson, meşin yuvarlağı çizgide yaptığı müdahale ile kornere gönderdi.