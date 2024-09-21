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Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Derbi Kaçta#Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 23:05

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Derbiyi kazanan Sarı-kırmızılı takım, 6'da 6 ile başladığı sezonda rakibiyle puan farkını 5'e yükseltti.

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Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 21. dakikada Livakovic (kendi kalesine), 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara atarken Fenerbahçe'nin sayısını 63'te penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

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GALATASARAY'DAN 6'DA 6! PUAN FARKI 5 OLDU

Kadıköy'de kazanan Galatasaray, lige 6'da 6 ile başlayıp puanını 18'a yükseltti.

32 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Ligde 32 maçlık rekor yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.

BOL POZİSYONLU DERBİ

Geçen sezon iki takım arasındaki maçlar pozisyon açısından kısır geçmişti. Kadıköy'de bugün oynanan maçta iki takım da çok sayıda gol pozisyonu buldu. Galatasaray'ın Yunus Akgün ile bulduğu bir gol de ofsayt bayrağına takılırken iki kaleci de kalelerinde önemli kurtarışlar yaptı.

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FENERBAHÇE 1-3 GALATASARAY

GOL: 21' Livakovic (K.K.), 28' Mertens, 59' Sara, 63' Dzeko (P)

İlk yarı sonucu: 0-2

NELSSON ÇİZGİDE GOLE İZİN VERMEDİ, MAÇ BİTTİ
NELSSON ÇİZGİDE GOLE İZİN VERMEDİ, MAÇ BİTTİ

Fenerbahçe 90+5'te gole çok yaklaştı! Kale sahasında topu önünde bulan En Nesyri, Muslera'nın olmadığı kaleye vuruşunu yaptı Nelsson kaleye durar örüp gole izin vermedi.

Kadıköy'de maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

TOP AĞLARA GİTTİ AMA OFSAYT

Galatasaray Yunus Akgün ile 4. golü buldu ancak pozisyon ofsayt.

PENALTI VE GOL! FENERBAHÇE UMUTLANDI

Abdülkerim ile Fred arasındaki pozisyonda penaltı kararı çıktı. 63. dakikada topun başına geçen Edin Dzeko, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

SARA ATTI 3-0 OLDU!

Galatasaray farkı 3'e çıkardı! Sağdan ceza alanına giren Gabriel Sara, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

MOURINHO DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Fenerbahçe'de ikinci yarıya İsmail Yüksek'in yerine yeni transfer Amrabat başladı.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Derbide ilk yarıyı Galatasaray 2-0 önde tamamladı. Fenerbahçe ilk yarının sonlarında gol aradı ancak Muslera kalesinde başarılı.

KADIKÖY'DE 2. GOL!

Galatasaray 2-0'ı buldu! 28. dakikada Osimhen'in göğsüyle asistinde Mertens aşırttı ve topu ağlara yolladı.

FENERBAHÇE BERABERLİĞE YAKLAŞTI

Fenerbahçe yediği golün hemen ardından beraberliğe yaklaştı Oosterwolde'nin karşı karşıya vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!

21. dakikada Torreira'nın uzaktan şutunda direğe çarpan top en son Livakovic'e çarparak ağlara gitti.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI!

Derbi tempolu başladı. 10. dakikada Dzeko'nun soldan geriye çıkardığı topa Szymanski vurdu, top üstten dışarı gitti.

DEV DERBİ BAŞLADI
DEV DERBİ BAŞLADI

Kadıköy'de maça Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar

FENERBAHÇE TARAFTARININ DERBİ KOREOGRAFİSİ
FENERBAHÇE TARAFTARININ DERBİ KOREOGRAFİSİ

Derbi öncesi Ülker Stadyumu tribünlerinde koreografi var

YEDEKLER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet, Becao, Mert Hakan, Amrabat, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Oğuz, Cenk, En Nesyri

Galatasaray: Günay, Sallai, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, Metehan

İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

İKİ TAKIM DA STADA GELDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri, Ülker Stadyumu'na geldi.

GALATASARAY YOLA ÇIKTI
GALATASARAY YOLA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takım, Florya'dan taraftarının desteğiyle Kadıköy'e doğru yola çıktı. Mauro Icardi de kadroda bulunuyor.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR KADIKÖY'DE
GALATASARAYLI TARAFTARLAR KADIKÖYDE

Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maç için Kadıköy'e gitti.

RAMS Park'ın önünde toplanan yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, otobüslerle konvoy halinde Ülker Stadı'na doğru hareket etti.

Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.

G.SARAY'DA İKİ İSİM KADRODA YOK
G.SARAYDA İKİ İSİM KADRODA YOK

Galatasaray'da Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN
MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR hakemi ise Onur Özütoprak.

G.SARAY 3 MAÇTA GOL YEMEDİ
G.SARAY 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3 maçta Fenerbahçe'den gol yemedi. Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti. Ezeli rakibiyle 1 maçta da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sadece geçen sezon 1-0 kaybettiği karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

FENERBAHÇE 5 MAÇIN 4'ÜNDE GOL YEMEDİ
FENERBAHÇE 5 MAÇIN 4ÜNDE GOL YEMEDİ

Ligde rakip fileleri 13 kez havalandıran Mourinho'nun öğrencileri, 2 golle an az gol yiyen takım konumuda. Sarı lacivertliler, ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.

MUHTEMEL 11'LER

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineNELSSON ÇİZGİDE GOLE İZİN VERMEDİ, MAÇ BİTTİ
timelineTOP AĞLARA GİTTİ AMA OFSAYT
timelinePENALTI VE GOL! FENERBAHÇE UMUTLANDI
timelineSARA ATTI 3-0 OLDU!
timelineMOURINHO DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineKADIKÖY'DE 2. GOL!
timelineFENERBAHÇE BERABERLİĞE YAKLAŞTI
timelineGALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
timelineFENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI!
timelineDEV DERBİ BAŞLADI
timelineFENERBAHÇE TARAFTARININ DERBİ KOREOGRAFİSİ
timelineYEDEKLER
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineİKİ TAKIM DA STADA GELDİ
timelineGALATASARAY YOLA ÇIKTI
timelineGALATASARAYLI TARAFTARLAR KADIKÖY'DE
timelineG.SARAY'DA İKİ İSİM KADRODA YOK
timelineMAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN
timelineG.SARAY 3 MAÇTA GOL YEMEDİ
timelineFENERBAHÇE 5 MAÇIN 4'ÜNDE GOL YEMEDİ
timelineMUHTEMEL 11'LER

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Galatasaray derbisinden ekranlara yansımayanlarFenerbahçe - Galatasaray derbisinden ekranlara yansımayanlarHaberi görüntüle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Dzeko’nun sol taraftan içeri çevirdiği topta Szymanski’nin ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
18. dakikada Kaan Ayhan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus Akgün topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Sara’nın kale önünden çektiği şutta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Yunus Akgün’ün Torreira’ya indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden gelişine vuruşunda sağ kale direğine çarpan top, kaleci Livakovic’e de çarparak filelerle buluştu. 0-1
22. dakikada Szymanski’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde’nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Muslera golü engelledi.
28. dakikada Yunus Akgün’ün sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen’in göğüs pasında Mertens’in sol çaprazdan aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
4+5. dakikada Maximin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Oosterwolde’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fred’in uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
57. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Yunus Akgün’ün içeri çevirdiği topta Osimhen’in kontrol ettikten sonra sert vuruşunda kaleci Livakovic, topu iki hamlede kontrol etti.
59. dakikada Kaan Ayhan’ın kullandığı taç atışı sonrası Torreira ile yaptığı duvar pası sonrası Sara’nın ceza sahası içinde sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-0
61. dakikada Fred, ceza sahası içinde Abdülkerim’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3
78. dakikada Yunus Akgün, Osimhen ile girdiği duvar pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic, topu oyun alanına geri çevirdi. Pozisyonun devamında Osimhen’in gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
88. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan ortasında En Nesyri’nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
90+4. dakikada En Nesyri'nin uygun pozisyonda vuruşunda Nelsson, meşin yuvarlağı çizgide yaptığı müdahale ile kornere gönderdi.

 

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#Süper Lig#Derbi Kaçta#Fenerbahçe

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