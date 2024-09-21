Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 21. dakikada Livakovic (kendi kalesine), 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara atarken Fenerbahçe'nin sayısını 63'te penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

GALATASARAY'DAN 6'DA 6! PUAN FARKI 5 OLDU

Kadıköy'de kazanan Galatasaray, lige 6'da 6 ile başlayıp puanını 18'a yükseltti.

32 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Ligde 32 maçlık rekor yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı.

BOL POZİSYONLU DERBİ

Geçen sezon iki takım arasındaki maçlar pozisyon açısından kısır geçmişti. Kadıköy'de bugün oynanan maçta iki takım da çok sayıda gol pozisyonu buldu. Galatasaray'ın Yunus Akgün ile bulduğu bir gol de ofsayt bayrağına takılırken iki kaleci de kalelerinde önemli kurtarışlar yaptı.

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FENERBAHÇE 1-3 GALATASARAY

GOL: 21' Livakovic (K.K.), 28' Mertens, 59' Sara, 63' Dzeko (P)

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



10. dakikada Dzeko’nun sol taraftan içeri çevirdiği topta Szymanski’nin ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Kaan Ayhan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus Akgün topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Sara’nın kale önünden çektiği şutta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Yunus Akgün’ün Torreira’ya indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden gelişine vuruşunda sağ kale direğine çarpan top, kaleci Livakovic’e de çarparak filelerle buluştu. 0-1

22. dakikada Szymanski’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde’nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Muslera golü engelledi.

28. dakikada Yunus Akgün’ün sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen’in göğüs pasında Mertens’in sol çaprazdan aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

4+5. dakikada Maximin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



53. dakikada Oosterwolde’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fred’in uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Yunus Akgün’ün içeri çevirdiği topta Osimhen’in kontrol ettikten sonra sert vuruşunda kaleci Livakovic, topu iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada Kaan Ayhan’ın kullandığı taç atışı sonrası Torreira ile yaptığı duvar pası sonrası Sara’nın ceza sahası içinde sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-0

61. dakikada Fred, ceza sahası içinde Abdülkerim’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

78. dakikada Yunus Akgün, Osimhen ile girdiği duvar pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic, topu oyun alanına geri çevirdi. Pozisyonun devamında Osimhen’in gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

88. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan ortasında En Nesyri’nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90+4. dakikada En Nesyri'nin uygun pozisyonda vuruşunda Nelsson, meşin yuvarlağı çizgide yaptığı müdahale ile kornere gönderdi.