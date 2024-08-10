Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor (Maç özeti)

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 34. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Dzeko'nun golünde asisti yeni transfer Saint-Maximin yaptı.

Fenerbahçe'de yeni transfer En-Nesyri de 76. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başladı. Adana Demirspor ise sezonu puansız açtı.

FENERBAHÇE 1-0 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 34' Dzeko

İlk yarı sonucu: 1-0

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe - Adana Demirspor maçından ekranlara yansımayanlar Haberi görüntüle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Saint-Maximin sol kanattan ceza sahasına girerek pasını Tadic’e aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan geri döndü.

21. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Saint-Maximin’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Saint-Maximin’in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Dzeko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada Dzeko’nun sert şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

57. dakikada Yusuf Barasi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

82. dakikada Bartuğ Elmaz’ın ceza sahasına ortasında En-Nesyri, arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi