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Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor (Maç özeti)

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Adana Demirspor
Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 23:35

Trendyol Süper Lig 2024/25 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 34. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Dzeko'nun golünde asisti yeni transfer Saint-Maximin yaptı.

Fenerbahçe'de yeni transfer En-Nesyri de 76. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başladı. Adana Demirspor ise sezonu puansız açtı.

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FENERBAHÇE 1-0 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 34' Dzeko

İlk yarı sonucu: 1-0

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Adana Demirspor maçından ekranlara yansımayanlarFenerbahçe - Adana Demirspor maçından ekranlara yansımayanlarHaberi görüntüle
3 PUAN FENERBAHÇE'NİN
3 PUAN FENERBAHÇENİN

Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.

EN-NESYRI, KALECİYİ GEÇEMEDİ

Tadic'in pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, aşırtma vuruş denedi, genç kaleci Deniz topa müdahale etti.

EN-NESYRI OYUNDA
EN-NESYRI OYUNDA

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, 76. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Saint-Maximin de aynı dakikada yerini Bartuğ'a bıraktı.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Kadıköy'de ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

AÇILIŞI DZEKO YAPTI
AÇILIŞI DZEKO YAPTI

Fenerbahçe 34. dakikada Edin Dzeko ile öne geçti. Saint-Maximin'in asistinde Dzeko köşeyi iyi gördü ve takımının yeni sezonda ilk golünü kaydetti.

MOURINHO'NUN YARDIMCISINA SARI KART

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı, 20. dakikada hakeme itirazı sonucu sarı kart gördü.

KADIKÖY'DE MAÇ BAŞLADI
KADIKÖYDE MAÇ BAŞLADI

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı başladı. İki takıma da başarılar.

ADANA DEMİRSPOR'UN 15 YAŞINDAKİ KALECİSİ
ADANA DEMİRSPORUN 15 YAŞINDAKİ KALECİSİ

Fenerbahçe karşısında Adana Demirspor’un kalesini, 15 yaşındaki file bekçisi Deniz Eren Dönmezer koruyacak.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

VAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK
VAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak. AVAR ise Deniz Caner Özaral.

MOURINHO İLE İLK LİG MAÇI
MOURINHO İLE İLK LİG MAÇI

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk lig maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli takım Oğuz Aydın, Levent Mercan, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ile kadrosunu güçlendirdi.

Kanarya’da cezalı İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakat Fred bugün forma giyemeyecek.

AÇILIŞ MAÇINDA SON YENİLGİ 2003'TE
AÇILIŞ MAÇINDA SON YENİLGİ 2003TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 8'ini kazanırken, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile berabere kaldı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline3 PUAN FENERBAHÇE'NİN
timelineEN-NESYRI, KALECİYİ GEÇEMEDİ
timelineEN-NESYRI OYUNDA
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineAÇILIŞI DZEKO YAPTI
timelineMOURINHO'NUN YARDIMCISINA SARI KART
timelineKADIKÖY'DE MAÇ BAŞLADI
timelineADANA DEMİRSPOR'UN 15 YAŞINDAKİ KALECİSİ
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineVAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK
timelineMOURINHO İLE İLK LİG MAÇI
timelineAÇILIŞ MAÇINDA SON YENİLGİ 2003'TE

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Saint-Maximin sol kanattan ceza sahasına girerek pasını Tadic’e aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan geri döndü.
21. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Saint-Maximin’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Saint-Maximin’in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Dzeko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Dzeko’nun sert şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
57. dakikada Yusuf Barasi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
82. dakikada Bartuğ Elmaz’ın ceza sahasına ortasında En-Nesyri, arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
90+1. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Adana Demirspor

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