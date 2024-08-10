Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 34. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Dzeko'nun golünde asisti yeni transfer Saint-Maximin yaptı.
Fenerbahçe'de yeni transfer En-Nesyri de 76. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başladı. Adana Demirspor ise sezonu puansız açtı.
FENERBAHÇE 1-0 ADANA DEMİRSPOR
GOL: 34' Dzeko
İlk yarı sonucu: 1-0
Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.
Tadic'in pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, aşırtma vuruş denedi, genç kaleci Deniz topa müdahale etti.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, 76. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Saint-Maximin de aynı dakikada yerini Bartuğ'a bıraktı.
Kadıköy'de ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
Fenerbahçe 34. dakikada Edin Dzeko ile öne geçti. Saint-Maximin'in asistinde Dzeko köşeyi iyi gördü ve takımının yeni sezonda ilk golünü kaydetti.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı, 20. dakikada hakeme itirazı sonucu sarı kart gördü.
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı başladı. İki takıma da başarılar.
Fenerbahçe karşısında Adana Demirspor’un kalesini, 15 yaşındaki file bekçisi Deniz Eren Dönmezer koruyacak.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak. AVAR ise Deniz Caner Özaral.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk lig maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli takım Oğuz Aydın, Levent Mercan, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ile kadrosunu güçlendirdi.
Kanarya’da cezalı İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakat Fred bugün forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 8'ini kazanırken, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Saint-Maximin sol kanattan ceza sahasına girerek pasını Tadic’e aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan geri döndü.
21. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Saint-Maximin’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Saint-Maximin’in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Dzeko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Dzeko’nun sert şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
57. dakikada Yusuf Barasi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
82. dakikada Bartuğ Elmaz’ın ceza sahasına ortasında En-Nesyri, arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
90+1. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi