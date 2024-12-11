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Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe Athletic Bilbao#Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 20:20

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe, İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Athletic'in gollerin 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Fenerbahçe'de Mert Müldür 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde evinde ilk kez maç kaybeden Fenerbahçe 8 puanda kaldı. Yenilgisiz devam eden Athletic Bilbao ie puanını 16'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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FENERBAHÇE 0-2 ATHLETIC BILBAO

GOL: 5' Inaki Williams, 45' Inaki Williams

KIRMIZI KART: 69' Mert Müldür

İlk yarı sonucu: 0-2

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet, Mert, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Berchiche, Paredes, Alvarez, Gorosabel, De Galarreta, Jaureguizar, Nico Williams, Inaki Williams, Sancet, Guruzeta

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Samet Akaydın'ın kısa düşen geri pasına hareketlenen Guruzeta kaleciyle karşı karşıya durumda topu sağdan boş koşu yapan Inaki Williams'a bıraktı. Inaki Williams, topu boş ağlara gönderdi.

27. dakikada Amrabat'ın kaptırdığı topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Guruzeta'nın şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

42. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mert Müldür'ün uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

45. dakikada Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Sancet'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Inaki Williams'ın dar açıdan şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.

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52. dakikada sağdan Inaki Williams'ın etkili ortasında, altıpasın solunda Berenguer'in yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

63. dakikada ani gelişen Athletic Bilbao atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sancet'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

68. dakikada Tadic'in ortasında altıpasın solunda Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

MAÇ SONA ERDİ
MAÇ SONA ERDİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 mağlup oldu.

KADIKÖY'DE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ
KADIKÖYDE YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç istifa ve Aziz Yıldırım tezahüratları yaptı.

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GOLE YAKLAŞTIK!

Dzeko'nun pasında sağdan ceza alanına giren En Nesyri'nin yerden pasında Saint-Maximin'in içinde bulunduğu pozisyonda top kaleye yöneldi ancak kaleci gole izin vermedi. Daha sonra En Nesyri için ofsayt bayrağı kalktı.

Bu pozisyonun iki dakika sonrasında Tadic'in soldan ortasında Dzeko'nun kafa vuruşu kalecide kaldı.



İKİNCİ GOL GELDİ
İKİNCİ GOL GELDİ

Sağ çaprazdan kale alanına sokulan Inaki Williams'ın sert şutunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu. İlk yarı 2-0 sona erdi.

GOLE YAKLAŞTIK!

42. dakikada Mert Müldür'ün sol çaprazdan içe falsolu vuruşta oyuncuları ve kaleciyi geçen top az farkla dışarı gitti.

NICO WILLIAMS DEVAM EDEMİYOR

Athletic Bilbao'da sakatlanan Nico Williams 38. dakikada kenara geldi. Berenguer oyuna dahil oldu.

UEFA BAŞKANI CEFERIN, KADIKÖY'DE
UEFA BAŞKANI CEFERIN, KADIKÖYDE

Ceferin maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte takip etti.

LIVAKOVIC'TEN ART ARDA KURTARIŞLAR

28. dakikada Amrabat'ın pasında araya giren Guruzeta'nın karşı karşıya vuruşunda Livakovic gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Nico Williams'ın sol çaprazdan şutunda Hırvat kaleci yine başarılı.

KADIKÖY'DE SAMET'E TEPKİ

Golden önceki hatası sebebiyle Samet Akaydin top ayağına her gelişte ıslıklanıyor. Fenerbahçe kulübesindeki oyuncular taraftara 'yapmayın' şeklinde hareketlerde bulunuyor.

BÜYÜK HATA VE ERKEN GOL!

5. dakikada Samet Akaydin'in kısa düşen geri pasında Guruzeta araya girdi, karşı karşıya pozisyonda sağından gelen Inaki Williams'ı gördü, Inaki Williams topu boş kaleye yolladı.

MAÇ BAŞLADI!
MAÇ BAŞLADI

Kadıköy'de ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe!

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet, Mert, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Berchiche, Paredes, Alvarez, Gorosabel, De Galarreta, Jaureguizar, Nico Williams, Inaki Williams, Sancet, Guruzeta

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Aralık 2024 tarihinde 18:30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

‘EN-NESYRI’Yİ İYİ TANIYORUM’
‘EN-NESYRI’Yİ İYİ TANIYORUM’

Fenerbahçe’nin golcüleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko’dan bahseden Vivian, “En-Nesyri’yi iyi tanıyorum. Alan bırakmamamız gerekiyor. İyi bir oyuncu. Dzeko da var. İkisini de boş bırakmamak gerekiyor” sözlerini sarf etti. Takımda herkesin kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Vivian, “Çok önemli oyuncularımız var. Geniş bir kadromuz var. Herkes kendini çok iyi hissediyor. Rotasyon olsa bile herkes en iyisini yapması gerekiyor. Her maç futbolumuzu gösteriyoruz. Ritmimiz var, atak oynuyoruz. Anahtar bu olmalı. Oyuncular olarak sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DANIEL VIVIAN: AĞIR BİR YOLCULUK OLDU
DANIEL VIVIAN: AĞIR BİR YOLCULUK OLDU

Yorucu bir yolculuk geçirdiklerini aktaran Daniel Vivian, “Şu an için iyiyiz. Ağır bir yolculuk oldu ama takım olarak iyi hissediyoruz. Çarşamba akşamı en iyi performansı göstereceğiz” dedi.

'SAVAŞTIK, KAZANDIK'
SAVAŞTIK, KAZANDIK

"Neler yapmamız gerektiğinden konuşmayacağım. İdmanı izlettirmiyoruz, taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao'nun kanatlarında oynayan iki kardeş çok tehlikeli! Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girmek için agresif. Sizde iyi analiz etmişsiniz ama nasıl bir oyun oynayacağımı söyleyemem. Kısıtlı bir kadromuz var, Çağlar Söyüncü kulübede olacak. Zamana ihtiyacı var. Slavia Prag iyi takım, savaştık ve kazandık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum."

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ SONA ERDİ
timelineKADIKÖY'DE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ
timelineGOLE YAKLAŞTIK!
timelineİKİNCİ GOL GELDİ
timelineGOLE YAKLAŞTIK!
timelineNICO WILLIAMS DEVAM EDEMİYOR
timelineUEFA BAŞKANI CEFERIN, KADIKÖY'DE
timelineLIVAKOVIC'TEN ART ARDA KURTARIŞLAR
timelineKADIKÖY'DE SAMET'E TEPKİ
timelineBÜYÜK HATA VE ERKEN GOL!
timelineMAÇ BAŞLADI!
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineFENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
timeline‘EN-NESYRI’Yİ İYİ TANIYORUM’
timelineDANIEL VIVIAN: AĞIR BİR YOLCULUK OLDU
timeline'SAVAŞTIK, KAZANDIK'

 

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe Athletic Bilbao#Fenerbahçe

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