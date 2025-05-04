Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Süper Lig derbi maçı özeti)

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.
Siyah-beyazlılar, 36. dakikada Gedson Fernandes'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Dakikalar 44'ü gösterdiğinde sahneye Gedson çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.
Fenerbahçe ikinci yarıda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve siyah-beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 75 puanla lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın puanı 55'e yükseldi.
Sarı-lacivertliler gelecek hafta Başakşehir ile depaslamnda karşılaşacak. Solskjaer'in öğrencileri ise Adana Demirspor'u konuk edecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Beşiktaş ise 55 puana yükseldi.
Mücadelenin 87. dakikasında Edin Dzeko'nun yakın mesafeden kafa vuruşunu Mert Günok kurtardı.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca 74. dakikada kullandığı frikikte Mert Günok'u geçemedi.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla çıkardığı sert şut uzak direğin hemen yanından dışarı çıktı.
Oyuna ikinci devrede giren Dusan Tadic, 47. dakikada müsait pozisyonda yaptığı vuruşta Mert Günok'u geçemedi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 44. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.
Fenerbahçe, 37. dakikada En-Nesyri'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken, hakem oyunu devam ettirdi.
İrfan Can Eğribayat, 36. dakikada Gedson Fernandes'in kullandığı penaltıda gole izin vermedi.
Beşiktaş, 34. dakikada kullanılan kornerde Talisca'nın elle müdahalesi sebebiyle penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında Oğuz Aydın'ın ortasına Talisca kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
Beşiktaş, 13. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından şutuyla gole yaklaştı. 31 yaşındaki futbolcunun kullandığı frikikte top az farkla auta gitti.
Kadıköy'de ilk düdük çaldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor.
Derbi öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Ole Gunnar Solskjaer, "Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden her oyuncuyu kadroya almak istedik. Emrecan Terzi, geçen hafta fırsatını iyi değerlendirdi. Masuaku'nun gücünden ve temposundan faydalanacağız. Atmosfer yoğun olacak. Deplasmandaki ilk derbim olacak. Bu yüzden heyecanlıyım, sabırsızlıkla bekliyorum. Motivasyonumuz çok yüksek bugün. Çok büyük bir maça çıkacağız. Hedefimiz 3. olmak ve bunun için puanları almak zorundayız. 3. olmak isteyen diğer takımlar da var. En iyi şekilde 3. olmak için kendimizi göstermeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum, onlara güvenim sonsuz. Yeteneklerini göstereceklerine dair güvencim tam" dedi.
"Geri dönmek çok güzel. Sakatlığımı çok şükür atlattım. Geri döndüm. Çok mutluyum. Bugün takımın bir parçası olabilecek olmaktan dolayı memnunum. Umarım iyi bir maç ve iyi bir son olur bizim için. Bu maçları iyi oynadığımızı herkes biliyor. Önemli bir maç. Farkındayız. İyi hazırlandık"
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Škriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymański, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa, Rafa Silva
Maç öncesi konuşan Jose Mourinho, "Savunmada istikrarlı ve kompakt bir görüntü sergilemek istiyoruz. Rakibimize pres yapmak istiyoruz. İnsiyatif vermek istemiyoruz. Maximin son maçta da yoktu. O maçta 3 gol attık ve 2 penaltı verilmedi. Sadece ona bağlı değiliz. Biz takım olarak oynuyoruz ve bugün de bunu deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, saat 15.30'da maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.
Karşılaşmada yaklaşık 2 bin 300 siyah-beyazlı taraftar, Ülker Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, hareket saatine geç kalan taraftarların otobüslere binmelerini sağladı.
Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin ve Sofyan Amrabat, sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş derbisinin kadrosuna alınmadı.
🔗 Sports Digitale
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, BBC’ye verdiği röportajda derbiye ilişkin konuştu:
"Galatasaray maçında gördüm. Evinde bu tarz maçları kazanırsan bundan daha iyi bir şey yok ama evindeki bu maçları kaybedersen bundan daha kötü bir şey de yok. Futbolda kazanmakla kaybetmek arasındaki fark çok yakın. Bazen şanslı olmak iyi olmaktan daha iyidir. Umarım derbi, Jose'nin (Mourinho) kötü gecelerinden biri olur."
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 138. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 137 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hollandalı isim Richard Martens oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Maçın başlama saati 19.00.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.
Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.
2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 13 derbinin 4'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.
Livakovic'in yokluğunda Fenerbahçe kalesinde görev alan İrfan Can Eğribayat, ligde 11 müsabakada forma giydi.
11 maçta 10 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, 4 müsabakada ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
Fenerbahçe'nin İrfan Can'ın görev aldığı maçlarda yenilmemesi de dikkati çekti. Sarı-lacivertli takım, kalesini İrfan Can'ın koruduğu lig maçlarında 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Livakovic ise takımının 14 galibiyetinde pay sahibi olurken kalede 4 beraberlik, 2 de mağlubiyete şahitlik etti. Livakovic'in kalede olduğu 2 mağlubiyette ise Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a 1-0 yenildi.
Ligin ilk 16 haftasında tüm maçlarda Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic daha sonra sakatlık nedeniyle eldivenlerinden ayrılmak zorunda kaldı.
Oynadığı son maçın ardından sadece 5 karşılaşmada görev alan Hırvat kaleci, bu süreçte 7 müsabakaya sakatlığı gerekçesiyle çıkamadı. Livakovic sakatlığının sona ermesi sonrasında ise teknik direktör Jose Mourinho'nun kalede İrfancan Eğribayat'ı tercih etmesi nedeniyle 4 müsabakada görev yapamadı.
Ligin ikinci bölümünde TÜMOSAN Konyaspor, Reeder Samsunspor, Trabzonspor, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor maçlarında kalesini korurken sarı-lacivertlilerin ligdeki son maçında Gaziantep FK karşısında İrfan Can Eğribayat forma giydi.
Ligde 20 maçta görev alabilen Hırvat kaleci, kalesinde 20 gol gördü ve 9 müsabakayı gol yemeden tamamladı.
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok bu sezon ligde 1 maç dışında tüm müsabakalarda siyah-beyazlı takımın kalesini korudu.
Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada da gol yiyen Mert Günok, takımının 2-0 kazandığı Bellona Kayserispor maçının ardından oynanan maçlarda kalesinde 9 gol gördü.
Milli kaleci bu süreçte Gaziantep FK (2), TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir (2), Göztepe ve Atakaş Hatayspor maçlarında ağlara giden meşin yuvarlağı filelerden çıkarmak zorunda kaldı.
Tecrübeli eldiven, ligde görev aldığı 30 maçta 30 gol yerken sadece 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Pazar günü oynanacak müsabaka, Mert Günok'un kariyerindeki 12. derbi karşılaşması olacak.
Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 9 derbide kaleyi korudu.
Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 18 gol gördü.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi muhtemel 11'ler şu şekilde;
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Fred, İsmail, Tadic, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Arthur Masuaku’nun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
26. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Oğuz Aydın, sağ taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında iyi yükselen Anderson Talisca’nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu çıkardı.
34. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Arthur Masuaku, topu ceza sahasına ortaladı. Altıpas içinde Anderson Talisca’nın Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mücadelesinde top Brezilyalı futbolcunun eline çarptı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Gedson Fernandes’in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, sağına uzanarak topu çıkardı.
44. dakikada savunmadan topla birlikte çıkan Arthur Masuaku, sağ tarafa uzun bir pas gönderdi. Savunmada Mert Müldür’ün kafayla geriye pasında kaleci İrfan Can Eğribayat önde yakalandı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Gedson Fernandes, yerden vuruşunda meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 0-1
46. dakikada İsmail Yüksek, ceza sahası içindeki Dusan Tadic’i topla buluşturdu. Tadic'in ceza sahası içi sol çaprazından yerden vuruşunda kaleci Mert Günok golü engelledi.
51. dakikada Anderson Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta top barajdan sekti. Pozisyonun devamında Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
58. dakikada rakip yarı alanda topla birlikte hareketlenen Milan Skriniar, pasını sağ taraftaki Anderson Talisca’ya aktardı. Talisca’nın ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak direk dibinden dışarı çıktı.
74. dakikada ceza yayı önünden kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Mert Günok sağına uzanarak gole izin vermedi.
90+8. dakikada Rafa Silva'nın savunma arkasına pasında Ciro Immobile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Immobile'nin vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı.