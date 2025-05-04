Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Süper Lig derbi maçı özeti)

SOLSKJAER: MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK

Derbi öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Ole Gunnar Solskjaer, "Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden her oyuncuyu kadroya almak istedik. Emrecan Terzi, geçen hafta fırsatını iyi değerlendirdi. Masuaku'nun gücünden ve temposundan faydalanacağız. Atmosfer yoğun olacak. Deplasmandaki ilk derbim olacak. Bu yüzden heyecanlıyım, sabırsızlıkla bekliyorum. Motivasyonumuz çok yüksek bugün. Çok büyük bir maça çıkacağız. Hedefimiz 3. olmak ve bunun için puanları almak zorundayız. 3. olmak isteyen diğer takımlar da var. En iyi şekilde 3. olmak için kendimizi göstermeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum, onlara güvenim sonsuz. Yeteneklerini göstereceklerine dair güvencim tam" dedi.