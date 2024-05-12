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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

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#Süper Lig#Karagümrük - Galatasaray Maçı#Karagümrük - Galatasaray Maçı Ne Zaman
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta İlk 11ler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 17:42

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Karagümrük Galatasaray maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta en yakın rakibi Fenerbahçe’nin Konyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla sarı-kırmızılılar puan farkını 6’ya çıkardı. Aslan, Karagümrük maçını kazanır, Kanarya da Kayserispor karşısında puan kaybederse Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu.

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Süper Lig 36. hafta maçları arasında bugün Karagümrük - Galatasaray müsabakası yaşanacak. Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 19 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 16 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park’ta oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda? Karagümrük - Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...

İLK 11'LER
İLK 11LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Ceccherini, Koray, Levent, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao

VAR'DA PORTEKİZLİ HAKEM
VARDA PORTEKİZLİ HAKEM

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro oldu.

Malheiro bu sezon 24 maçta düdük çaldı. Güney Kıbrıs'ta 2 maç yönetti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİLK 11'LER
timelineVAR'DA PORTEKİZLİ HAKEM

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Ceccherini, Koray, Levent, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 96 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla 15. sırada yer alıyor.

VAR'DA PORTEKİZLİ HELDER MALHEIRO

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro oldu.

Malheiro bu sezon 24 maçta düdük çaldı. Güney Kıbrıs'ta 2 maç yönetti.

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#Süper Lig#Karagümrük - Galatasaray Maçı#Karagümrük - Galatasaray Maçı Ne Zaman

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