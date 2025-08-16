TRABZONSPOR'DAN OULAI İÇİN RESMİ TEKLİF

Son olarak Rennes’den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Olaigbe’yi renklerine bağlayan Trabzonspor, Fransa pazarında aktif olmaya devam ediyor. Yakın zamanda buradan Mendy, Cham, Folcarelli gibi isimleri kadrosuna katan Bordo-Mavililer’in yeni gözdesi; Christ Inao Oulai.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Ligue 2 kulüplerinden Bastia’da forma giyen 19 yaşındaki Fildişili yıldız adayı, geçen sezon çıktığı 24 maçta 1 gol atarken, sergilediği performansla dikkat çekmişti. Hem izleme ekibinin hem de teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği Oulai için Bastia’ya resmi teklif yaptı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin hızlı ve pozitif bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

EN AZ 5 MİLYON EURO

Fransa basınına göre; Ligue 1’den de talipleri olan Oulai’nin transferinin 5-6 milyon Euro’nun altında bir rakama gerçekleşmesi zor gözüküyor. Trabzonspor Yönetimi, Tekke’nin tam not verdiği Fildişili futbolcuyu kısa zamanda renklerine bağlamayı hedefliyor.

(Fanatik)