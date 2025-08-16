Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro bonservis bedeli + 2.5 milyon euro bonus içeren yeni bir resmi teklif yaptı. Bu teklif reddedildi. Fenerbahçe yeni bir resmi teklif yapacak.
Yaz transfer döneminde Tammy Abraham, Orkun Kökcü, David Jurasek ve Wilfred Ndidi gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor.
İtalyan basınına göre, orta sahaya bir hamle daha yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar’da gündem Roma’nın yıldız oyuncusu Lorenzo Pellegrini. Başkent ekibiyle bir yıllık sözleşmesi kalan Pellegrini için istekli olan tek kulüp Beşiktaş değil. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham da oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.
Roma, yaşadığı mali problemlerden ötürü İtalyan yıldızı göndermeye sıcak bakıyor. Yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen kulübün Pellegrini için 10 milyon Euro bandındaki teklifleri kabul edebileceği aktarıldı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Roma ile 34 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son olarak Rennes’den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Olaigbe’yi renklerine bağlayan Trabzonspor, Fransa pazarında aktif olmaya devam ediyor. Yakın zamanda buradan Mendy, Cham, Folcarelli gibi isimleri kadrosuna katan Bordo-Mavililer’in yeni gözdesi; Christ Inao Oulai.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Ligue 2 kulüplerinden Bastia’da forma giyen 19 yaşındaki Fildişili yıldız adayı, geçen sezon çıktığı 24 maçta 1 gol atarken, sergilediği performansla dikkat çekmişti. Hem izleme ekibinin hem de teknik direktör Fatih Tekke’nin çok beğendiği Oulai için Bastia’ya resmi teklif yaptı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin hızlı ve pozitif bir şekilde ilerlediği öğrenildi.
EN AZ 5 MİLYON EURO
Fransa basınına göre; Ligue 1’den de talipleri olan Oulai’nin transferinin 5-6 milyon Euro’nun altında bir rakama gerçekleşmesi zor gözüküyor. Trabzonspor Yönetimi, Tekke’nin tam not verdiği Fildişili futbolcuyu kısa zamanda renklerine bağlamayı hedefliyor.
Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye ilk resmi teklifini iletti. Galatasaray'ın teklifi 10 milyon euro civarında. City'nin beklentisi ise daha yüksek.
Fransız basınından RMC Sport’un aktardığı bilgilere göre, Sarı-Kırmızılılar Lyon’un oyuncusu Ainsley Maitland-Niles’i yakından izliyor. Cim Bom’un İngiliz futbolcunun transferini kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.
TAKAS ÖNERİLECEK!
Haberde, Galatasaray’ın Lyon’a bir takas önerisi sunmayı düşündüğü de belirtildi.
PERFORMANSI
27 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 44 maça çıkarken 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda iki kanada birden hareketli oyuncular transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda sol kanat transferinde Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, sağ kanat için de harekete geçti.
Yönetim, Salzburg’un hücum oyuncusu Dorgeles Nene için resmi girişimlere başladı.
NENE'YLE EL SIKIŞILDI
22 yaşındaki yıldızla el sıkışan Kanarya, Avusturya ekibine ise 15+5 milyon Euro’luk ilk teklifini sundu.
Salzburg'un 19-20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olan oyuncu için pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamayı hedeflediği ortaya çıktı.
KISA SÜREDE KARARLARINI BİLDİRECEKLER
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge’e kaybeden Salzburg’un bu nedenle oyuncu satışı yapmaya hazırlandığı belirtildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye alan Salzburg, genç oyuncu için kararını kısa süre içinde Fenerbahçe'ye iletecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 49 resmi maça çıkan Dorgeles Nene bu karşılaşmalarda 15 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.
