Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile anlaşmaya yakın. Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki 12-24 saat içinde Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu olması bekleniyor.
(Fabrizio Romano)
Manchester United ile bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Sancho, kulübünden kesin olarak ayrılma kararı aldı. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilgilendiği İngiliz yıldız, şu anda Juventus ve Roma’nın transfer listesinde. İtalyan kulüplerinin, 20-25 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Manchester United ile pazarlıkları sürüyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Juventus bir adım önde görünürken, Avrupa Ligi ekibi Roma da güçlü bir aday konumunda. Beşiktaş, iki İtalyan kulübünün anlaşma sağlayamaması halinde transfer için devreye girmeye hazırlanıyor.
SERDAL ADALI BİZZAT DEVREYE GİRECEK
Adalı’nın bizzat görüşmeleri yürüteceği ve Sancho’yu İstanbul’a getirmek için yoğun çaba göstereceği öğrenildi. Ole Gunnar Solskjaer döneminde Borussia Dortmund’dan 85 milyon Euro’ya transfer edilen Sancho, 2020’de piyasa değerini 130 milyon Euro'ya kadar çıkarmıştı.
ALTERNATİFLERİ DE BELİRLENDİ
Öte yandan Beşiktaş, Sancho’nun alternatiflerini de belirledi. Toulouse’un 24 yaşındaki oyuncusu Yann Gboho için yapılan 6 milyon euroluk teklif reddedildi. Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki Armand Lauriente için ise siyah-beyazlı yönetimin kısa süre içinde resmi teklif yapması bekleniyor.
Fenerbahçe, Marco Asensio için PSG ile anlaşsa da İspanyol yıldızı maaşını düşürmeye ikna edememişti. Görüşmeler bir süredir durmuş vaziyetteydi.
İngiltere’den gelen haberlere göre, başarılı oyuncuyu geçen sezon kiralayan Aston Villa bir anda devreye girdi. Bordo-Mavililer, Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin PSG ile görüşmelerde de sona geldiği öğrenildi. Bu transfer, Fenerbahçe’nin Youri Tielemans için harekete geçmesini sağladı.
OYUNCU SATMAK ZORUNDA
Aston Villa, Premier Lig’in ‘kâr ve sürdürülebilirlik’ kuralları gereği oyuncu satmak zorunda. Jacob Ramsey’yi 40 milyon Pound’a Newcastle’a göndermek üzereler. Ancak bu yeterli olmayacak gibi görünüyor. Villa, zaten 37 milyon Euro’luk transfer yaptı ve sadece 7 milyon Euro’luk gelir elde etti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de değiller. Sarı-Lacivertliler, bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti ve Tielemans için resmi girişimlere başladı. Orta sahada Kamara, Onana, McGinn, Barkley ve Dendoncker gibi isimlere sahip olan Villa için bu bölgeden Tielemans’ı satmak mantıklı bir seçenek olarak görülüyor. (Fanatik)
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un genç file bekçisi Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşme imzalamak üzere Fransa'ya gitti.
Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer, Ligue 1 ekibi Lille’e imza atmak için dün özel uçakla Fransa’ya gitti.
Lille’in Eyüpspor’a 4.5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyeceği öğrenildi.
Öte yandan Berke’nin satışından yüzde 40 pay hakkı olan Fenerbahçe Kulübü, bundan feragat ederken, bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.
Orta saha transferini bir türlü bitiremeyen Trabzonspor’da, çalışmalar hız kazandı. BordoMavililer merkeze 2 takviye yapacak fakat 2 transferi de fırsat dönemine yani Eylül ayına bırakmak istemiyor. En azından 1 oyuncunun kısa zamanda takıma kazandırılması hedefleniyor. Gündemde tanıdık bir isim var; Josh Brownhill... Kış döneminde de ciddi şekilde istenen 29 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde. Burnley ile kontratı sona eren İngiliz futbolcu, henüz bir takımla anlaşmadı. ABD’den talipleri olan ve İngiltere’de de iç piyasada bazı ekiplerle adı anılan Brownhill karar vermiş değil. Bordo-Mavili yönetimin yakın zamanda harekete geçeceği ve yıldız futbolcu için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
PREMİER LİG’E ÇIKARDI...
Geçtiğimiz sezon Championsnip’te çıktığı 42 maçta 18 gol, 6 asistlik muazzam bir skor katkısı gösteren Brownhill, orta sahanın merkezinde 8-10 numara pozisyonunda görev alıyor. Burnley’nin Premier Lig’e yükselmesinde büyük payı bulunan Brownhill’e yıllık ücret olarak imza parası da dahil cazip bir rakamın teklif edileceği öğrenildi.
İTALYANLAR’DAN SUSLOV İDDİASI
İtalyan basını, Hellas Verona forması giyen Toomas Suslov’la ilgilenen takımlar arasında Trabzonspor’un da olduğunu yazdı. 23 yaşında olmasına rağmen 38 kez Slovakya Milli Takımı’nın formasını terleten Suslov’u, Roma, Bologna ve Torino gibi önemli kulüplerin de takip ettiği vurgulandı. Piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Suslov, geçen sezon Serie A’da 31 maça çıktı, 1 asist yaptı. (Fanatik)
Stoper arayan Galatasaray, rotayı tekrar Fransa’ya çevirdi.
Sarı kırmızılılar, Monaco’da forma giyen Fildişi Sahilli Wilfried Singo için girişimlerini sürdürüyor.
30 MİLYON EURO!
Fransız kulübü, 24 yaşındaki Singo için 30 milyon Euro istiyor.