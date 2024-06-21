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CANLI EURO 2024 fikstür, günün maçları, maç takvimi ve puan durumu! İşte, EURO 2024'te son durum

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EURO 2024 fikstür, günün maçları, maç takvimi ve puan durumu İşte, EURO 2024te son durum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 10:40

EURO 2024 fikstürü ve maç takvimi, grup mücadeleleri devam ederken yakından takip ediliyor. Türkiye'nin 3 puanla F Grubunda liderlik koltuğunda oturduğu EURO 2024'te günün maçları ise yayımlanan takvim üzerinden duyuruldu. İşte, EURO 2024 fikstür, günün maçları, maç takvimi ve puan durumu bilgileri

EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU

EURO 2024 E GRUBU PUAN DURUMU

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

EURO 2024 C GRUBU PUAN DURUMU

EURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU

EURO 2024 A GRUBU PUAN DURUMU


EURO 2024 GÜNÜN MAÇLARI

EURO 2024 günün maçları belli oldu. Buna göre bugün oynanacak milli maçlar bu şekilde olacak;

16.00 Slovakya - Ukrayna - TRT 1

19.00 Polonya - Avusturya - TRT 1

22.00 Hollanda - Fransa - TRT 1




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Canlı Anlatım Özeti

timelineEURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU
timelineEURO 2024 E GRUBU PUAN DURUMU
timelineEURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU
timelineEURO 2024 C GRUBU PUAN DURUMU
timelineEURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU
timelineEURO 2024 A GRUBU PUAN DURUMU
timelineEURO 2024 GÜNÜN MAÇLARI
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