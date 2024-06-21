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EURO 2024 fikstürü ve maç takvimi, grup mücadeleleri devam ederken yakından takip ediliyor. Türkiye'nin 3 puanla F Grubunda liderlik koltuğunda oturduğu EURO 2024'te günün maçları ise yayımlanan takvim üzerinden duyuruldu. İşte, EURO 2024 fikstür, günün maçları, maç takvimi ve puan durumu bilgileri
EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU
EURO 2024 E GRUBU PUAN DURUMU
EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU
EURO 2024 C GRUBU PUAN DURUMU
EURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU
EURO 2024 A GRUBU PUAN DURUMU
EURO 2024 GÜNÜN MAÇLARI
EURO 2024 günün maçları belli oldu. Buna göre bugün oynanacak milli maçlar bu şekilde olacak;