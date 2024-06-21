EURO 2024 GÜNÜN MAÇLARI

EURO 2024 günün maçları belli oldu. Buna göre bugün oynanacak milli maçlar bu şekilde olacak;

16.00 Slovakya - Ukrayna - TRT 1

19.00 Polonya - Avusturya - TRT 1

22.00 Hollanda - Fransa - TRT 1











