En-Nesyri için çılgın iddia: Tarihi bonserviste dikkat çeken detay

EN-NESYRI İÇİN ÇILGIN İDDİA!

Fenerbahçe'nin geçen yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri'ye rekor bir bonservis yapılacağı iddia edildi.

EN-NESYRI İÇİN REKOR BONSERVİS

Fanatik'in Africa Foot'tan derlediği habere göre; Victor Osimhen ile transferde bir türlü anlaşma sağlayamayan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, En-Nesyri için 30 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif ile Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında ise sarı-lacivertlilerin, söz konusu bu transferde 40 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

EN-NESYRI'NİN RAKAMLARI

Geride kalan sezonda sarı - lacivertli formayı 52 maçta sırtına geçiren Faslı yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.