GÖZLER GOLCÜLERDE

Galatasaray'da bu sezon sakatlığı nedeniyle 2 lig maçını kaçıran Victor Osimhen 6 maçta attığı 6 golle takımın en skorer ismi. Nijeryalı yıldız ayrıca G.Saray’da ezeli rakibe karşı çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol atmayı da başardı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın Vedat Muric’i mi Romelu Lukaku’yu mu tercih edeceği merak edilirken bu sezon 8 maçta 7 kez ağları havalandıran Muric takımın en golcü ismi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca kariyerinde 9. kez G.Saray’a rakip olmaya hazırlanıyor. Bİr önceki F.Bahçe döneminde çıktığı 2 derbide Cimbom’a golü bulunmayan Muric sadece Rize ile 2018-19’da sevinç yaşamıştı. Bu sezon ligdeki tek golünü son Alanya maçında atan Lukaku ise kariyerinde ilk kez G.Saray’a rakip olacak.