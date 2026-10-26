Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet sadece sahada değil başkanlar düzeyinde de yaşanacak.
Ev sahibi, Dursun Özbek’in başkanlığında 18. Fenerbahçe derbisine bugün sahasında çıkacak. 2 farklı dönemde başkanlık yapan Özbek geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Aziz Yıldırım ise 2. döneminde ilk toplamda ise Fenerbahçe Başkanı olarak 54. kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. Önceki 53 maçta Kanarya 22 galibiyet, 15 beraberlik alırken 16 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı.
Dursun Özbek, Galatasaray’da 2 farklı dönemde yaklaşık 7 yıl görev yaparken bu periyotta 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası 3 de TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Aziz Yıldırım ise 20 yıllık ilk döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de TFF Süper Kupa zaferi gördü.
Galatasaray'da bu sezon sakatlığı nedeniyle 2 lig maçını kaçıran Victor Osimhen 6 maçta attığı 6 golle takımın en skorer ismi. Nijeryalı yıldız ayrıca G.Saray’da ezeli rakibe karşı çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol atmayı da başardı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın Vedat Muric’i mi Romelu Lukaku’yu mu tercih edeceği merak edilirken bu sezon 8 maçta 7 kez ağları havalandıran Muric takımın en golcü ismi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca kariyerinde 9. kez G.Saray’a rakip olmaya hazırlanıyor. Bİr önceki F.Bahçe döneminde çıktığı 2 derbide Cimbom’a golü bulunmayan Muric sadece Rize ile 2018-19’da sevinç yaşamıştı. Bu sezon ligdeki tek golünü son Alanya maçında atan Lukaku ise kariyerinde ilk kez G.Saray’a rakip olacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande oldu.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande oldu https://t.co/SGBaEoWUMT— Spor Arena (@sporarena) October 26, 2026
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmayan Rafael Leao dün akşam sosyal medya hesabından efsanevi boksör Mike Tyson'ın fotoğrafını paylaştı.
Sakatlığına rağmen oynamak isteyen Leao'nun derbiye yedek başlayıp ikinci yarı az da olsa süre alması bekleniyor.
🥊 Sakatlığına rağmen Fenerbahçe derbisinde oynamak isteyen Rafael Leao, dün akşam sosyal medya hesabından efsanevi boksör Mike Tyson'ın fotoğrafını paylaştı. ❓ Portekizli yıldız bu akşam oynar mı? https://t.co/zg3r8oSG2H— Spor Arena (@sporarena) October 26, 2026
Aslan yıldız golcüsü Victor Osimhen, G.Saray ile F.Bahçe’ye rakip olduğu 5 maçta 4 golde pay sahibi oldu. Nijeryalı süper yıldız yenilgi yaşamadığı bu seride 3 gol attı, 1 asist yaptı.
İsmail Kartal yönetimindeki F.Bahçe, Süper Lig’de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı. Kanarya, 0-0 biten G.Birliği maçı sonrası 3 haftada 14 gol attı.
Süper Lig’de çıktığı son üç maçı kazanan Fenerbahçe, üst üste 4 ve üzeri galibiyet aldığı son seriyi Ekim-Kasım 2025 arasındaki 5 karşılaşmalık süreçte yakaladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 139. kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette galibiyet sayılarında sarı lacivertlilerin 53-39 üstünlüğü bulunuyor (46B).
Galatasaray, Süper Lig’de 19 Mayıs 2024’teki F. Bahçe maçından bu yana 39 iç saha maçında yenilmedi. Sarı kırmızılılar bu seride 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Cimbom bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı. Çorum beraberliği ve Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği galibiyetleri son bölümde geldi.
6. Fenerbahçe derbisine çıkmaya hazırlanan Victor Osimhen önceki 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu seride 3 galibiyet elde ederken (1’i kupada). 2 kez berabere kaldı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Marco Asensio ile Nathan Ake derbide yok. İyileşen Mert Müldür ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek.
Bu dev maç öncesi ev sahibinde tek eksik kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma bulunan Rafael Leao. Portekizli yıldızın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku (Vedat)
Galatasaray, bu akşam (26 Ekim) Süper Lig 9. hafta derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.