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🔴 CANLI | Dev derbi öncesi son dakika gelişmeleri! Galatasaray-Fenerbahçe: İşte muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:
#Süper Lig#Galatasaray-Fenerbahçe#derbi
Dev derbi öncesi son dakika gelişmeleri Galatasaray-Fenerbahçe: İşte muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 15:23

Süper Lig'in 2 devi bugün RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bir yanda iç sahadan 39 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, diğer tarafta ezeli rakibini RAMS Park'ta deviren son takım olan Fenerbahçe... Dev derbiyle alakalı tüm gelişmeleri haberimizden anlık olarak gün boyu aktarıyoruz.

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BAŞKANLARIN DERBİSİNDE SON DURUM
BAŞKANLARIN DERBİSİNDE SON DURUM

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet sadece sahada değil başkanlar düzeyinde de yaşanacak.

Ev sahibi, Dursun Özbek’in başkanlığında 18. Fenerbahçe derbisine bugün sahasında çıkacak. 2 farklı dönemde başkanlık yapan Özbek geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Aziz Yıldırım ise 2. döneminde ilk toplamda ise Fenerbahçe Başkanı olarak 54. kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. Önceki 53 maçta Kanarya 22 galibiyet, 15 beraberlik alırken 16 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Dursun Özbek, Galatasaray’da 2 farklı dönemde yaklaşık 7 yıl görev yaparken bu periyotta 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası 3 de TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Aziz Yıldırım ise 20 yıllık ilk döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de TFF Süper Kupa zaferi gördü.

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GÖZLER GOLCÜLERDE

Galatasaray'da bu sezon sakatlığı nedeniyle 2 lig maçını kaçıran Victor Osimhen 6 maçta attığı 6 golle takımın en skorer ismi. Nijeryalı yıldız ayrıca G.Saray’da ezeli rakibe karşı çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol atmayı da başardı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın Vedat Muric’i mi Romelu Lukaku’yu mu tercih edeceği merak edilirken bu sezon 8 maçta 7 kez ağları havalandıran Muric takımın en golcü ismi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca kariyerinde 9. kez G.Saray’a rakip olmaya hazırlanıyor. Bİr önceki F.Bahçe döneminde çıktığı 2 derbide Cimbom’a golü bulunmayan Muric sadece Rize ile 2018-19’da sevinç yaşamıştı. Bu sezon ligdeki tek golünü son Alanya maçında atan Lukaku ise kariyerinde ilk kez G.Saray’a rakip olacak.

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DERBİYE İSPANYOL VAR HAKEMİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande oldu.

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LEAO'DAN DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
LEAODAN DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmayan Rafael Leao dün akşam sosyal medya hesabından efsanevi boksör Mike Tyson'ın fotoğrafını paylaştı. 

Sakatlığına rağmen oynamak isteyen Leao'nun derbiye yedek başlayıp ikinci yarı az da olsa süre alması bekleniyor.

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OSİMHEN FENERBAHÇE'YE HİÇ KAYBETMEDİ
OSİMHEN FENERBAHÇEYE HİÇ KAYBETMEDİ

Aslan yıldız golcüsü Victor Osimhen, G.Saray ile F.Bahçe’ye rakip olduğu 5 maçta 4 golde pay sahibi oldu. Nijeryalı süper yıldız yenilgi yaşamadığı bu seride 3 gol attı, 1 asist yaptı.

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LİG REKABETİNDE F.BAHÇE 53-39 ÜSTÜN
LİG REKABETİNDE F.BAHÇE 53-39 ÜSTÜN

 

İsmail Kartal yönetimindeki F.Bahçe, Süper Lig’de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı. Kanarya, 0-0 biten G.Birliği maçı sonrası 3 haftada 14 gol attı.

Süper Lig’de çıktığı son üç maçı kazanan Fenerbahçe, üst üste 4 ve üzeri galibiyet aldığı son seriyi Ekim-Kasım 2025 arasındaki 5 karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 139. kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette galibiyet sayılarında sarı lacivertlilerin 53-39 üstünlüğü bulunuyor (46B).

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SON DAKİKA GOLLERİ 10 PUAN GETİRDİ
SON DAKİKA GOLLERİ 10 PUAN GETİRDİ

 

Galatasaray, Süper Lig’de 19 Mayıs 2024’teki F. Bahçe maçından bu yana 39 iç saha maçında yenilmedi. Sarı kırmızılılar bu seride 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Cimbom bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı. Çorum beraberliği ve Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği galibiyetleri son bölümde geldi.

6. Fenerbahçe derbisine çıkmaya hazırlanan Victor Osimhen önceki 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu seride 3 galibiyet elde ederken (1’i kupada). 2 kez berabere kaldı.

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F.BAHÇE'DE 2 EKSİK VAR
F.BAHÇEDE 2 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Marco Asensio ile Nathan Ake derbide yok. İyileşen Mert Müldür ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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LEAO'NUN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
LEAONUN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Bu dev maç öncesi ev sahibinde tek eksik kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma bulunan Rafael Leao. Portekizli yıldızın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

 

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DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ
DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11LERİ

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku (Vedat)

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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Galatasaray, bu akşam (26 Ekim) Süper Lig 9. hafta derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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