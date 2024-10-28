Derbi saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Galatasaray - Beşiktaş maçı, iki takımın ezeli rekabetinde yeni bir dönüm noktası olacak. Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son iki maçı kazanarak rakibi karşısında seri yakaladı ve bu seriyi üç maça çıkarmayı hedefliyor. Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanında oynadığı son yedi Süper Lig maçında galibiyet elde edemedi (6 mağlubiyet, 1 beraberlik). Ayrıca bu sezon yenilgisiz ilerleyen her iki takım da, ligde en az süre skor dezavantajı yaşayan ekipler arasında yer alıyor. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, derbi mücadelesi hakkında detaylı bilgiler ve muhtemel 11 bilgileri

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? DERBİ SAAT KAÇTA?

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Süper Lig'in 10'uncu Hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak olan Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 10. hafta karşılaşmasına sahne olacak olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin TFF VAR merkezinde hakem Onur Özütoprak görev yapacak. ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK Galatasaray - Beşiktaş derbisi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. YILDIZLAR SAHNE ALACAK Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş arasında 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak. Süper Lig'in en skorer takımı olan Galatasaray, 27 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş ise bu kulvarda 17 kez topu filelerle buluşturdu. 357. RANDEVU Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 356 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 127 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 115 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi. İki takım arasında son olarak oynanan TFF Süper Kupa maçını Beşiktaş 5-0'lık skorla kazandı. BBRONCKHORST, LUCESCU'NUN ARDINDAN EN İYİSİ Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, namağlup unvanıyla şimdiden adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmış durumda. 49 yaşındaki teknik adam, Mircea Lucescu’nun 2002-2003 sezonunda elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisinden bu yana siyah-beyazlı takımda görev almış teknik direktörler arasında ilk sezonunda en uzun namağlup serisine sahip çalıştırıcı. Ligde 8 mücadelede rakiplerine 3 puan şansı vermeyen van Bronchorst’u, 2007-2008 sezonunda 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle bunu başaran Ertuğrul Sağlam izliyor.

Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray karşısında da yenilgisizliğini sürdürmenin peşinde. BEŞİKTAŞ İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP UNVANINI KORUMAK İSTİYOR Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup üç takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, derbide alacağı galibiyetle hem rakibinin serisini sonlandırmak hem de unvanını korumak istiyor. Beşiktaş, ilk 9 maçını yenilgisiz geçtiği son sezonu 2016-2017'de yaşadı. Söz konusu sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde oynadığı ilk 14 mücadelede mağlup olmayan Kara Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. NDOUR YERİNE MUSRATİ Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un Lyon maçındaki savunma zaafları nedeniyle taktiksel değişikliklere gidebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle El Musrati’nin Ndour’un yerine oynaması kuvvetle muhtemel. Rashica da hazır görülmesi halinde Joao Mario’nun yerine sağ kanada geçebilir. 2- Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, ezeli rakibini üst üste 3+ kez mağlup ettiği son seriyi Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında yakaladı (5 maç). MERTENS ‘DALYA’ DiYECEK G.Saray’da Dries Mertens bugün görev alırsa, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. G.Saray’da Sara, Jelert, Sallai ve Osimhen; Beşiktaş’ta Emirhan, Can, Uduokhai, Mario ve Ndour görev almaları halinde Türkiye’deki kariyerlerinde ilk kez G.Saray-Beşiktaş derbisine çıkacaklar. OKAN BURUK SAHADA Galatasaray’da Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk’un ise geçirdiği apandisit ameliyatına karşın takımının başında sahada olması bekleniyor. Beşiktaş’ta Necip, Paulista ve geçtiğimiz hafta sakatlanan Mert Günok bugün sahada olmayacak. Milli maçta sakatlanan ve ilk kez dün antrenmana çıkan Rashica’nın durumuna ise bugün karar verilecek. OKAN BURUK'UN 6. BEŞİKTAŞ DERBİSİ 2022 yılının yaz aylarında takımın başına geçen Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, siyah-beyazlılarla oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı. OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ! SON İDMANDA DENEDİ Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, son taktik idmanda Roland Sallai'yi ilk 11'de denedi. Macar futbolcunun derbiye ilk 11'de başlaması, Barış Alper'in de yedek oturması bekleniyor. MUHTEMEL 11'LER Canlı Anlatım Özeti VAR HAKEMİ BELLİ OLDU ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK YILDIZLAR SAHNE ALACAK 357. RANDEVU BBRONCKHORST, LUCESCU'NUN ARDINDAN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ İLE 17 KEZ KARŞILAŞTI BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP UNVANINI KORUMAK İSTİYOR NDOUR YERİNE MUSRATİ MERTENS ‘DALYA’ DiYECEK OKAN BURUK SAHADA OKAN BURUK'UN 6. BEŞİKTAŞ DERBİSİ OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ! SON İDMANDA DENEDİ MUHTEMEL 11'LER

2- Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, ezeli rakibini üst üste 3+ kez mağlup ettiği son seriyi Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında yakaladı (5 maç).

7- Galatasaray’a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 6M), son dört ziyaretinin tamamından mağlup döndü. Bu kulüp tarihinin en uzun ikinci serisi.

133- G.Saray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 133’üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı kırmızılı ekibin 50-39 üstünlüğü bulunuyor (43B).

9- Giovanni van Bronckhorst (6G, 2B), Süper Lig’de Mircea Lucescu’dan (2002-03) bu yana Beşiktaş’ın başında çıktığı ilk dokuz maçı namağlup geçen ilk teknik direktör olmak istiyor.