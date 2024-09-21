Derbi saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Buruk'tan İcardi kararı.. Muhtemel 11'ler ve istatistikler

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Derbi saati, Fenerbahçe Galatasaray maçını büyük bir heyecan ile bekleyen milyonlarca futbolseverin odak noktası oluyor. Ezeli rekabetin bir kez daha sahaya yansıyacağı karşılaşma, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın lig tarihinde 135. mücadelesi olacak. Derbi mücadelesi öncesi en çok merak edilen konulardan birisi ise Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağı oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, sakatlığı devam eden Icardi'nin Fenerbahçe Galatasaray maçında kesin olarak oynamayacağını açıkladı. Peki, milyonlarca kişinin geri sayıma geçtiği Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, derbinin muhtemel 11'leri ve detaylı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ıncı Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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GALATASARAYLI TARAFTARLAR KADIKÖY'DE Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maç için Kadıköy'e gitti. RAMS Park'ın önünde toplanan yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, otobüslerle konvoy halinde Ülker Stadı'na doğru hareket etti. Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi. G.SARAY'DA İKİ İSİM KADRODA YOK Galatasaray'da Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak. MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR hakemi ise Onur Özütoprak. G.SARAY 3 MAÇTA GOL YEMEDİ Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3 maçta Fenerbahçe'den gol yemedi. Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti. Ezeli rakibiyle 1 maçta da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sadece geçen sezon 1-0 kaybettiği karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. FENERBAHÇE 5 MAÇIN 4'ÜNDE GOL YEMEDİ Ligde rakip fileleri 13 kez havalandıran Mourinho'nun öğrencileri, 2 golle an az gol yiyen takım konumuda. Sarı lacivertliler, ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı. MUHTEMEL 11'LER Canlı Anlatım Özeti GALATASARAYLI TARAFTARLAR KADIKÖY'DE G.SARAY'DA İKİ İSİM KADRODA YOK MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN G.SARAY 3 MAÇTA GOL YEMEDİ FENERBAHÇE 5 MAÇIN 4'ÜNDE GOL YEMEDİ MUHTEMEL 11'LER

8- Ligde son 8 iç saha maçında puan kaybetmeyen F.Bahçe, evinde daha uzun bir galibiyet serisini en son Şubat-Eylül 2013'te yakaladı (9G).

2- Yabancı hocalarla ligde son 2 G.Saray derbisini kaybeden F.Bahçe (Jesus x2), daha uzun bir seriyi sadece 1960-62’de yaşadı (Szekely x4).

3- Son lig maçında da gol katkısı yapan Tadic (3 gol, 2 asist), Türkiye kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta bunu başarmak için sahaya çıkıyor.

5- Bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazanan G.Saray, 2009-10’nun ardından lig tarihinde 2. kez bir sezona 6’da 6 yaparak başlamak istiyor.

4- Süper Lig’de son 4 maçta birer gol atan Barış Alper, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig karşılaşmasında fileleri havalandırdı.

3- Okan Buruk’la F.Bahçe ile oynadığı 4 lig maçının 3’ünde kalesini kapatan G.Saray (2G, 1B), tek mağlubiyetini gol yediği son derbide aldı.