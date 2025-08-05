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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! Transferde 3 kulüp peşinde

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Transfer Haberleri
Cengiz Ünder Fenerbahçeden ayrılıyor Transferde 3 kulüp peşinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 15:41

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 3 gün kala başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere tüm takımların transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Leroy Sane'den sonra Victor Osimhen'e de resmi imzayı attıran Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi. Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve son olarak Nelson Semedo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinde de sona yaklaştı. Kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta sağ bek, 6 numara ve her iki kanat için arayışlar sürüyor. Yaz transfer döneminde Wagner Pina, Felipe Augusto ve Paul Onuachu'yu renklerine bağlayan Trabzonspor, orta sahasına yıldız bir isim takviyesi yapmak için görüşmelerine devam ediyor. Süper Lig'de yaşanan günün önemli transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz.

BEŞİKTAŞ, NDIDI'DE GERİ SAYIMA GEÇTİ
BEŞİKTAŞ, NDIDIDE GERİ SAYIMA GEÇTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş ile Wilfred Ndidi arasındaki kişisel şartlar konusunda anlaşma neredeyse tamamlandı.

LEICESTER BEKLENİYOR

Beşiktaş, transferi sonuçlandırmak için Ndidi'nin Leicester City ile ayrılık detaylarını netleştirmesini bekliyor.

Siyah-beyazlılar Leicester City ile daha önce 9.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
TRABZONSPORUN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Trabzonspor'un Portekizli orta saha oyuncusu André Almeida için yaptığı yaklaşık 4 milyon euroluk teklif, Valencia tarafından düşük bulunarak reddedildi.

(Tribuna Deportiva)

VALENCIA'DAN BEŞİKTAŞ'A PEPELU YANITI!
VALENCIADAN BEŞİKTAŞA PEPELU YANITI

Beşiktaş, 27 yaşındaki İspanyol ön libero Pepelu için 10 milyon euroluk teklif yaptı.

Valencia, sezon öncesi kampta başarılı bir grafik çizen orta saha oyuncusunu takımda tutma kararı alarak siyah-beyazlıların bu teklifini reddetti.

(Marca)

CENGİZ'E 3 TALİP VAR
CENGİZE 3 TALİP VAR

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla Fransız ekibi Marsilya’dan transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı lacivertli forma altında beklentilerin uzağında kaldı.

Sakatlıklar, istikrarsız performans ve sistemsel uyumsuzluk gibi nedenlerle bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan milli futbolcu, Jose Mourinho’nun da gözünden düştü.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun aldığı flaş kararla UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme kadrosuna dahil edilmeyen Cengiz Ünder, bu gelişmeyle adeta yıkıldı.

Bu şok kararın ardından 28 yaşındaki yıldız futbolcunun ayrılığı artık gündemdeki en sıcak başlıklardan biri haline geldi. Sarı lacivertli camiaya büyük beklentilerle katılan ancak bir türlü istenen katkıyı veremeyen Cengiz Ünder’e yurt dışından ciddi talipler olduğu öğrenildi.

 

 

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FENERBAHÇE'DEN EDERSON ÖNERİSİNE RET!
FENERBAHÇEDEN EDERSON ÖNERİSİNE RET

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Brezilyalı kaleci Ederson, Fenerbahçe'ye önerildi.

Manchester City, Brezilyalı file bekçisi 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ederson ise yıllık 10 milyon euro ve 3+1 yıllık sözleşme istedi.

Sarı-lacivertliler şartlar ve mevcut planlar doğrultusunda Ederson'u uygun bulmadı. Bu nedenle resmi bir teklif yapılmayacak.

(Haber Global)

PSV, OĞUZ AYDIN'I İSTİYOR
PSV, OĞUZ AYDINI İSTİYOR

Hollanda devi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Oğuz Aydın'a talip oldu.

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BEŞİKTAŞ, NDIDI'Yİ İMZA İÇİN İSTANBUL'A BEKLİYOR
BEŞİKTAŞ, NDIDIYİ İMZA İÇİN İSTANBULA BEKLİYOR

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

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BARIŞ ALPER VE SARA İÇİN TALEP 80 MİLYON EURO!
BARIŞ ALPER VE SARA İÇİN TALEP 80 MİLYON EURO

Galatasaray, bırakmak istemediği iki starı için astronomik bonservis bedelleri belirledi. Takımın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz’a özellikle İngiltere Premier Ligi’nden teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon da Milli futbolcuyu isteyen Ada kulüpleri, bu yaz döneminde tekliflerini de artırmış durumda. Kulübe yakın kaynaklara göre Barış Alper için gözden çıkarılan rakamlar 25 milyon Euro civarında. Ancak başkan Dursun Özbek, Barış’ın mutlaka takımda kalmasını istiyor. Bunun için genç oyuncuya tam olarak 40 milyon Euro fiyat biçildi. Barış ise her ne kadar kulübe baskı yapmasa da İngiltere’den gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

Sara konusunda da benzer gelişmeler yaşanıyor. Daha önce İngiltere’de forma giyen Brezilyalı futbolcuya yine Ada’dan talipler var. Galatasaray’ın 18 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı 26 yaşındaki orta sahaya yine 25 milyon Euro civarında teklifler geldiği öğrenildi. Bu kez de teknik patron Okan Buruk, Sara’nın takımdan ayrılmasına karşı çıktı. Yönetim de Sambacı’yı isteyen kulüplere 40 milyon Euro’luk talepte bulunarak, bu rakamın karşılanması durumunda orta sahaya çok daha iyi bir takviye yapma kararı aldı ve bu düşünceyi Okan hocayla da paylaştı.

(Fanatik)

GALATASARAY'DA CUESTA İÇİN AYRILIK VAKTİ
GALATASARAYDA CUESTA İÇİN AYRILIK VAKTİ

Galatasaray'da yönetim kaleci ve sağ bek de oynayabilen stoper için arayışını sürdürürken takımda ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Frankowski’yi Rennes’e gönderen Cimbom’da Berkan’nın kiralanması için Espanyol ile görüşmeler sürerken veda etmeye hazırlanan bir diğer futbolcu da Carlos Cuesta.

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FENERBAHÇE, FLORENTINO'YU DA İSTİYOR
FENERBAHÇE, FLORENTINOYU DA İSTİYOR

Fenerbahçe, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra Portekizli ön libero Florentino’yu da istiyor.

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LIVAKOVIC İÇİN AYRILIK İDDİASI
LIVAKOVIC İÇİN AYRILIK İDDİASI

F.Bahçe'de kalıp kalmayacağı belirsiz olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic’in Avrupa’nın 5 büyük liginden birine transfer olacağı iddia edildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ, NDIDI'DE GERİ SAYIMA GEÇTİ
timelineTRABZONSPOR'UN TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
timelineVALENCIA'DAN BEŞİKTAŞ'A PEPELU YANITI!
timelineCENGİZ'E 3 TALİP VAR
timelineFENERBAHÇE'DEN EDERSON ÖNERİSİNE RET!
timelinePSV, OĞUZ AYDIN'I İSTİYOR
timelineBEŞİKTAŞ, NDIDI'Yİ İMZA İÇİN İSTANBUL'A BEKLİYOR
timelineBARIŞ ALPER VE SARA İÇİN TALEP 80 MİLYON EURO!
timelineGALATASARAY'DA CUESTA İÇİN AYRILIK VAKTİ
timelineFENERBAHÇE, FLORENTINO'YU DA İSTİYOR
timelineLIVAKOVIC İÇİN AYRILIK İDDİASI
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#Transfer#Süper Lig#Transfer Haberleri

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