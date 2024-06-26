Çekya 1-2 Türkiye (EURO 2024 maç özeti)

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EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanan maçı takımımız 2-1 kazandı.

Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun atarken Çekya'nın sayısını 66'da Soucek kaydetti.

Grubun diğer maçında Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti.

GRUPTAN İKİNCİ ÇIKTIK! RAKİBİMİZ...

Bu sonuçların ardından Portekiz daha önce lider çıkmayı garantilediği grubu 6 puanla tamamladı. A Milli Takımımız 6 puanla ikinci sırayı alıp gruptan ikinci sırada çıktı.

Gürcistan 4 puanla 3. sırayı alıp üst tura çıkarken Çekya 1 puanla turnuvaya veda etti.

Gruptan ikinci sırada çıkan A Milli Takımımız, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de Avusturya ile karşılaşacak.

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ÇEKYA 1-2 TÜRKİYE

GOL: 51' Hakan, 66' Soucek, 90+4' Cenk Tosun

KIRMIZI KART: 20' Barak

İlk yarı sonucu: 0-0

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

ÇEKYA: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Hlozek'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod'un sert şutunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Coufal'ın kullandığı uzun taç atışında ön direkte Hlozek, meşin yuvarlağı kafayla geriye aşırttı. Arka direkte topa iyi yükselen Hranac'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya'da Barak, orta sahada Salih Özcan'a yaptığı müdahale sonrası hakem Kovacs tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

45. dakikada Arda Güler'e yaptığı baskı sonucu orta sahada topun sahibi olan Provod, uzun süre topla ilerledikten sonra sol taraftan ceza sahasına sokulan Jurasek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Barış Alper’in yerden ceza sahasına ortasında penaltı noktasının gerisindeki Kenan Yıldız’ın vuruşunda kaleci Stanek topu oyun alanına çeldi. Dönen topa İsmail Yüksek’in çektiği şutta ise bu kez savunma araya girdi. Meşin yuvarlağın tekrar sahibi olan İsmail, sol çaprazdaki Hakan’a pasını aktardı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşu filelerle buluştu. 0-1

66. dakikada sağ kanattan kullanılan uzun taç atışında Mert Günok, Chory ile çıktığı hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Chory’nin yakın mesafeden vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Dönen topu ceza alanı içi sağ çaprazında önünde Soucek’in gelişine vuruşu ağlara gitti. 1-1

90+4. dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Cenk Tosun çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1