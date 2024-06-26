×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Çekya 1-2 Türkiye (EURO 2024 maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Milli Maç#Türkiye
Çekya 1-2 Türkiye (EURO 2024 maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 23:50

A Milli Takımımız, Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp EURO 2024'te yoluna devam etti. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacağız.

Haberin Devamı

EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da oynanan maçı takımımız 2-1 kazandı.

Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun atarken Çekya'nın sayısını 66'da Soucek kaydetti.

Grubun diğer maçında Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti.

GRUPTAN İKİNCİ ÇIKTIK! RAKİBİMİZ...

Bu sonuçların ardından Portekiz daha önce lider çıkmayı garantilediği grubu 6 puanla tamamladı. A Milli Takımımız 6 puanla ikinci sırayı alıp gruptan ikinci sırada çıktı.

Gürcistan 4 puanla 3. sırayı alıp üst tura çıkarken Çekya 1 puanla turnuvaya veda etti.

Gruptan ikinci sırada çıkan A Milli Takımımız, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de Avusturya ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

ÇEKYA 1-2 TÜRKİYE

GOL: 51' Hakan, 66' Soucek, 90+4' Cenk Tosun

KIRMIZI KART: 20' Barak

İlk yarı sonucu: 0-0

CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ!
CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ

GOOOL! 90+4'te Cenk Tosun'un golüyle fişi çekip maçı 2-1 kazanıyoruz. EURO 2024'te son 16 turundayız, rakibimiz Avusturya.

ÇEKLER BERABERLİĞİ YAKALADI
ÇEKLER BERABERLİĞİ YAKALADI

66. dakikada maça eşitlik geldi. Kale sahasına inen topu Mert sektirdi, Soucek önüne düşen topu ağlarımıza yolladı.

GOLÜ BULDUK!
GOLÜ BULDUK

51. dakikada öne geçiyoruz! Kenan'ın şutunda kaleciden dönen topu Ferdi sol çaprazdaki Hakan'a yolladı. Kaptan'ın sert şutunda top ağlara gitti

ÇEKYA 10 KİŞİ

Rakibimizde Barak, 20. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

MERT İYİ ÇIKARDI

Provod'un ceza alanı dışından şutunda İsmail'den seken topu Mert Günok köşeye giderken çıkardı.

MAÇ BAŞLADI! BAŞARILAR ÇOCUKLAR
MAÇ BAŞLADI BAŞARILAR ÇOCUKLAR

Çekya - Türkiye maçı başladı. Başarılar Milli Takım

TARAFTARLARIMIZ MAÇA HAZIR
TARAFTARLARIMIZ MAÇA HAZIR

Volksparkstadion'da taraftarlarımız maça hazır.

İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

ÇEKYA: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

 

 

DÖRT BÜYÜK TAKIM, TEK FORMADA

Hamburg'da maçı bekleyen bir taraftarın 4 büyük takım ve Milli Takım formasını tek formada birleştirmesi ilgi çekti.

STAT ÖNÜNDE DE COŞKU HAKİM
STAT ÖNÜNDE DE COŞKU HAKİM

Volkspark Stadyumu'nun önünde toplanan taraftarlarımız da Mehter Marşı'yla maç havasına girmiş durumda.

ALMAN TARAFTAR DA BİZİ DESTEKLİYOR

Kalabalık sırasında Spor Arena'ya konuşan bir Alman: 'Hamburgluyum, Alman'ım, Türkiye'yi destekliyorum.' dedi ve Türkiye tezahüratı yaptı.

BU KEZ HAMBURG KIRMIZI-BEYAZ
BU KEZ HAMBURG KIRMIZI-BEYAZ

Gürcistan ve Portekiz maçları öncesi Dortmund'da oluşan Türkiye coşkusu, Çekya maçı öncesi Hamburg'da yaşanıyor. :Maça saatler kala Stellingen'de toplanan Türk taraftarlar, marşlar ve tezahüratlarla Hamburg sokaklarına damga vurdular.

DİĞER İHTİMALLERİMİZ
DİĞER İHTİMALLERİMİZ

A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek. Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.

ÜÇÜNCÜ OLURSAK İSPANYA
ÜÇÜNCÜ OLURSAK İSPANYA

A Milli Takımı, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlaması ve en iyi üçüncüler arasına girmesi durumunda ise son 16 turunda İspanya ile eşleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek.

 

Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.

 

A Milli Futbol Takım'ımız F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda büyük bir sürprize imza atarak D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera, Chytil, Hlozek (Kuchta)

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineCENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ!
timelineÇEKLER BERABERLİĞİ YAKALADI
timelineGOLÜ BULDUK!
timelineÇEKYA 10 KİŞİ
timelineMERT İYİ ÇIKARDI
timelineMAÇ BAŞLADI! BAŞARILAR ÇOCUKLAR
timelineTARAFTARLARIMIZ MAÇA HAZIR
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineDÖRT BÜYÜK TAKIM, TEK FORMADA
timelineSTAT ÖNÜNDE DE COŞKU HAKİM
timelineALMAN TARAFTAR DA BİZİ DESTEKLİYOR
timelineBU KEZ HAMBURG KIRMIZI-BEYAZ
timelineDİĞER İHTİMALLERİMİZ
timelineÜÇÜNCÜ OLURSAK İSPANYA
timelineMUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
timelineMUHTEMEL 11'LER

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

ÇEKYA: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Hlozek'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod'un sert şutunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu kornere çeldi.
15. dakikada sağ taraftan Coufal'ın kullandığı uzun taç atışında ön direkte Hlozek, meşin yuvarlağı kafayla geriye aşırttı. Arka direkte topa iyi yükselen Hranac'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
20. dakikada Çekya'da Barak, orta sahada Salih Özcan'a yaptığı müdahale sonrası hakem Kovacs tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
45. dakikada Arda Güler'e yaptığı baskı sonucu orta sahada topun sahibi olan Provod, uzun süre topla ilerledikten sonra sol taraftan ceza sahasına sokulan Jurasek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Barış Alper’in yerden ceza sahasına ortasında penaltı noktasının gerisindeki Kenan Yıldız’ın vuruşunda kaleci Stanek topu oyun alanına çeldi. Dönen topa İsmail Yüksek’in çektiği şutta ise bu kez savunma araya girdi. Meşin yuvarlağın tekrar sahibi olan İsmail, sol çaprazdaki Hakan’a pasını aktardı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşu filelerle buluştu. 0-1
66. dakikada sağ kanattan kullanılan uzun taç atışında Mert Günok, Chory ile çıktığı hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Chory’nin yakın mesafeden vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Dönen topu ceza alanı içi sağ çaprazında önünde Soucek’in gelişine vuruşu ağlara gitti. 1-1
90+4. dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Cenk Tosun çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Milli Maç#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!