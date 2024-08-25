Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.
Fenerbahçe'yi farklı galibiyete taşıyan golleri 16, 61 ve 64. dakikalarda Fred; 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikunov kendi kalesine attı.
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlası ve averaj farkıyla haftayı liderlik koltuğunda kapattı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.
RİZESPOR 0-5 FENERBAHÇE
GOL: 16' Fred, 53' Dzeko, 61' Fred, 64' Fred, 66' Alikunov (K.K.)
İlk yarı sonucu: 0-1
Fenerbahçe, zorlu Rize deplasmanında 5-0 kazanıp maç fazlasıyla ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe golleri art arda buluyor! Fred 64'te hat-tricki tamamladı. 66'da Alikunov'un kendi kalesine attığı golle skor 5-0 oldu.
Saint-Maximin'in pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Fred'in şutunda top Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
Mert'in pasında savunma arkasına sarkan Dzeko, sağda dar açıdan uzak köşeyi gördü ve skoru 2-0'a getirdi.
Rize'de ilk yarı Fenerbahçe'ni 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
42. dakikada Varesanovic aynı pozisyonda iki kez kaleyi denedi. İlkini Livakovic çıkardı, ikinci auta gitti.
Fenerbahçe öne geçti! 16. dakikada Fred'in uzaklardan şutunda Gökkan Akkan'ın önünde seken top deneyimli kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu.
Çaykur Didi Stadı'nda mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
Çaykur Rizespor'dan açıklama: Oyuncumuz Hojer; bulantı, kusma ve ishal şikayetleri başlaması üzerine acil tedavi altına alınmış ve maç kadrosundan çıkartılmıştır.
Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.
Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı.
Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı.
Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.
Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topu önüne alan David Akintola’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
16. dakikada Fenerbahçe’nin atağında topu önüne alan Fred’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
21. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde David Akintola’nın pasıyla topla buluşan İbrahim Olawoyin’in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.
30. dakikada sol kanatta Sebastian Szymanski’nin ortasını karşılayan Çaykur Rizesporlu oyuncudan seken topu kontrol eden Dusan Tadic’in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top Khusniddin Alikulov’a çarparak kornere çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko’nun şutunu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Seken topu önünde alan İsmail Yüksek’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dal Varesanovic’in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı. Fenerbahçe savunmasından seken topla tekrardan meşin yuvarlağı önünde bulan Varesanovic’in vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Khusniddin Alikulov’un şutunu kaleci kurtardı.
45+2. dakikada sol kanattan kullandılan serbest vuruşta Alikulov kafayı vururken top dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Fenerbahçe adına verilen korner vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic’in ortasında Jayden Oosterwolde'nin, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
52. dakikada Dusan Tadic’in kornerden ortasını karşılayan David Akintola’dan seken topta vuruşunu yapan Saint Maximin'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
53. dakikada topla buluşan Edin Dzeko, ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
61. dakikada Saint Maximin’in ara pasıyla topu önüne alan Fred’in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3
65. dakikada ceza sahası içerisinde kadar sokulan Edin Dzeko’nun vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Pozisyonun devamında seken topa Fred’in bekletmeden vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4
66. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Dusan Tadic’in vuruşunda top Çaykur Rizesporlu Khusniddin Alikulov’a çarparak filelerle buluştu. 0-5