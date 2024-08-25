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Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe (Maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 23:35

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.

Fenerbahçe'yi farklı galibiyete taşıyan golleri 16, 61 ve 64. dakikalarda Fred; 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikunov kendi kalesine attı.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlası ve averaj farkıyla haftayı liderlik koltuğunda kapattı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.

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RİZESPOR 0-5 FENERBAHÇE

GOL: 16' Fred, 53' Dzeko, 61' Fred, 64' Fred, 66' Alikunov (K.K.)

İlk yarı sonucu: 0-1

MAÇ SONA ERDİ: 5-0
MAÇ SONA ERDİ: 5-0

Fenerbahçe, zorlu Rize deplasmanında 5-0 kazanıp maç fazlasıyla ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

ART ARDA GOLLER! 5-0 OLDU

Fenerbahçe golleri art arda buluyor! Fred 64'te hat-tricki tamamladı. 66'da Alikunov'un kendi kalesine attığı golle skor 5-0 oldu.

YİNE FRED! 3-0 OLDU

Saint-Maximin'in pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Fred'in şutunda top Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

DZEKO ATTI, 2-0 OLDU

 

Mert'in pasında savunma arkasına sarkan Dzeko, sağda dar açıdan uzak köşeyi gördü ve skoru 2-0'a getirdi.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Rize'de ilk yarı Fenerbahçe'ni 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

RİZESPOR GOLE YAKLAŞTI

42. dakikada Varesanovic aynı pozisyonda iki kez kaleyi denedi. İlkini Livakovic çıkardı, ikinci auta gitti.

FRED UZAKLARDAN ATTI!
FRED UZAKLARDAN ATTI

Fenerbahçe öne geçti! 16. dakikada Fred'in uzaklardan şutunda Gökkan Akkan'ın önünde seken top deneyimli kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu.

MAÇ BAŞLADI

Çaykur Didi Stadı'nda mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.

HOJER KADRODAN ÇIKARILDI

Çaykur Rizespor'dan açıklama: Oyuncumuz Hojer; bulantı, kusma ve ishal şikayetleri başlaması üzerine acil tedavi altına alınmış ve maç kadrosundan çıkartılmıştır.

İLK 11'LER
İLK 11LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK
SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

RİZE'DEKİ MAÇLAR
RİZEDEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı.

Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı.

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

45. RANDEVU
45. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ SONA ERDİ: 5-0
timelineART ARDA GOLLER! 5-0 OLDU
timelineYİNE FRED! 3-0 OLDU
timelineDZEKO ATTI, 2-0 OLDU
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineRİZESPOR GOLE YAKLAŞTI
timelineFRED UZAKLARDAN ATTI!
timelineMAÇ BAŞLADI
timelineHOJER KADRODAN ÇIKARILDI
timelineİLK 11'LER
timelineSON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK
timelineRİZE'DEKİ MAÇLAR
timeline45. RANDEVU

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topu önüne alan David Akintola’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
16. dakikada Fenerbahçe’nin atağında topu önüne alan Fred’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
21. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde David Akintola’nın pasıyla topla buluşan İbrahim Olawoyin’in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.
30. dakikada sol kanatta Sebastian Szymanski’nin ortasını karşılayan Çaykur Rizesporlu oyuncudan seken topu kontrol eden Dusan Tadic’in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top Khusniddin Alikulov’a çarparak kornere çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko’nun şutunu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Seken topu önünde alan İsmail Yüksek’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dal Varesanovic’in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı. Fenerbahçe savunmasından seken topla tekrardan meşin yuvarlağı önünde bulan Varesanovic’in vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Khusniddin Alikulov’un şutunu kaleci kurtardı.
45+2. dakikada sol kanattan kullandılan serbest vuruşta Alikulov kafayı vururken top dışarı çıktı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Fenerbahçe adına verilen korner vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic’in ortasında Jayden Oosterwolde'nin, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
52. dakikada Dusan Tadic’in kornerden ortasını karşılayan David Akintola’dan seken topta vuruşunu yapan Saint Maximin'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
53. dakikada topla buluşan Edin Dzeko, ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
61. dakikada Saint Maximin’in ara pasıyla topu önüne alan Fred’in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3
65. dakikada ceza sahası içerisinde kadar sokulan Edin Dzeko’nun vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Pozisyonun devamında seken topa Fred’in bekletmeden vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4
66. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Dusan Tadic’in vuruşunda top Çaykur Rizesporlu Khusniddin Alikulov’a çarparak filelerle buluştu. 0-5

 

 

 

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor

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