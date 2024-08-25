Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 5-0 kazandı.

Fenerbahçe'yi farklı galibiyete taşıyan golleri 16, 61 ve 64. dakikalarda Fred; 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikunov kendi kalesine attı.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlası ve averaj farkıyla haftayı liderlik koltuğunda kapattı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.

RİZESPOR 0-5 FENERBAHÇE

GOL: 16' Fred, 53' Dzeko, 61' Fred, 64' Fred, 66' Alikunov (K.K.)

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



10. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topu önüne alan David Akintola’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada Fenerbahçe’nin atağında topu önüne alan Fred’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde David Akintola’nın pasıyla topla buluşan İbrahim Olawoyin’in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.

30. dakikada sol kanatta Sebastian Szymanski’nin ortasını karşılayan Çaykur Rizesporlu oyuncudan seken topu kontrol eden Dusan Tadic’in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top Khusniddin Alikulov’a çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko’nun şutunu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Seken topu önünde alan İsmail Yüksek’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dal Varesanovic’in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı. Fenerbahçe savunmasından seken topla tekrardan meşin yuvarlağı önünde bulan Varesanovic’in vuruşunda top auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Khusniddin Alikulov’un şutunu kaleci kurtardı.

45+2. dakikada sol kanattan kullandılan serbest vuruşta Alikulov kafayı vururken top dışarı çıktı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada Fenerbahçe adına verilen korner vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic’in ortasında Jayden Oosterwolde'nin, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

52. dakikada Dusan Tadic’in kornerden ortasını karşılayan David Akintola’dan seken topta vuruşunu yapan Saint Maximin'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

53. dakikada topla buluşan Edin Dzeko, ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

61. dakikada Saint Maximin’in ara pasıyla topu önüne alan Fred’in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3

65. dakikada ceza sahası içerisinde kadar sokulan Edin Dzeko’nun vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Pozisyonun devamında seken topa Fred’in bekletmeden vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

66. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Dusan Tadic’in vuruşunda top Çaykur Rizesporlu Khusniddin Alikulov’a çarparak filelerle buluştu. 0-5