Canlı anlatım: Young Boys Galatasaray maçı

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geliyor.
YOUNG BOYS 2-0 GALATASARAY
GOL: 4' Monteiro, 45+4 Monteiro
İlk yarı sonucu: 2-0
Young Boys, 45+4'te Monteiro'nun attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı 2-0 sona erdi.
44. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Torreira'nın ön direkte kafa vuruşunu kaleci çıkardı.
Ev sahibi ekipte sakatlanan kaleci von Ballmoss 32. dakikada kenara geldi, 22 yaşındaki Keller oyunda.
4. dakikada Jelert'in uzun vurmak istediği top savunma önündeki boşluğa düştü. Orada topu alan Ugrinic, sağdan bindiren Monteiro'yu gördü. Monteiro çaprazda karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Muslera'nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti.
Başarılar Galatasaray!
YOUNG BOYS: David von Ballmoos, Blum, Ali Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Colley, Ugrinic, Monteiro, Ganvoula
GALATASARAY: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Jelert, Torreira, Sara, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Oynayıp oynamayacağı henüz netleşmeyen Barış Alper Yılmaz, maça kısa süre kala yaptığı 'maç günü' paylaşımında 'Cimbom çağır yeter' ifadesini kullandı. Bu paylaşım, yıldız futbolcunun mücadelede forma giyeceği yönünde yorumlandı.
Young Boys: Von Ballmoos, Blum, Camara, Husic, Hadjam, Lauper, Niasse, Elia, Ugrinic, Colley, Ganvoula.
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.
Galatasaray’a transfer olduğu 2020- 21’den bu yana sarı kırmızılı forma altında Avrupa kupalarında en fazla golde pay sahibi olan oyuncu Kerem Aktürkoğlu (6 gol, 6 asist).
Galatasaray’ın Avrupa kupalarında attığı son 10 golün yarısında Mauro Icardi’nin payı bulunuyor. Arjantinli yıldız bu seride 3 kez ağları havalandırırken 2 de asist katkısında bulundu.
Avrupa’da Young Boys ile ilk kez eşleşen Galatasaray, bugüne kadar karşılaştığı 6 İsviçre ekibini de mağlup etti. Sarı kırmızılılar ayrıca Avrupa’da en çok İsviçre takımlarını yendi. (11)
Şampiyonlar Ligi’nde en az 10 ön eleme eşleşmesi oynayan takımlar arasında tur atlama yüzdesi en yüksek olan G.Saray. Sarı kırmızılılar 16 eşleşmenin 14’ünde turlayıp %88 oran tutturdu.
Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Aslan 7 kez direkt gruplara kalırken 10 defa da elemelerden çıkmayı başardı. Sarı kırmızılılar; 7 kez tek eleme, 2 kez 2 eleme, 1 kez de 3 elemeden gelip Avrupa’nın 1 numaralı kupasında boy gösterdi. Şimdi hedef ilk maçtan avantajlı skorla dönüp 27 Ağustos Salı günü İstanbul’daki rövanşta turu geçerek 18. kez devler sahnesine çıkmak ve 36 takımlı yeni formattaki yerini almak.
G.Saray'da cezalı olan Kaan Ayhan ile bulantı, kusma, ishal şikayetleri bulunan ve gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz kafilede yer almadı. Ancak tedaviye olumlu cevap veren yıldız futbolcu özel uçakla İsviçre’ye gelip takıma katıldı. Yılmaz'ın maç kadrosunda olması ancak ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de İstanbul’da kaldı. Transfer görüşmeleri nedeniyle Hatay ve Konya karşılaşmalarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha’nın bugün de şans bulması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konya’ya karşı görev yapamayan Derrick Köhn’ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
Geçtiğimiz sezonu İsviçre'de şampiyon olarak tamamlayan Young Boys, yeni sezona büyük kırıklığı ile başladı. İlk 3 haftanın tamamını yenilgiyle kapattılar, son 2 haftada 2 beraberlik alabildiler. 5 haftalık süreçte 2 puanla, 12 takımlı ligde 11. sırada yer alıyorlar. Geçen sezona "1 numara" olarak başlayan ama ikinci yarıyla birlikte gözden düşen Anthony Racioppi dışında kadrolarında bir kayıp da olmadı. Maçlarını Stadion Wankdorf'ta (suni çim) oynuyorlar. Ebrima Colley'nin Atalanta'dan bonservisi alındı. Stopere Tanguy Zoukrou eklendi. Sol kanada Lille'den Alan Virginius kiralandı. Sağ bek Saidy Janko ve hücumun önemli parçalarından Kastriot Imeri sakat. Orta alanda Filip Ugrinic, hücumda Meschak Elia ve Cedric Itten dikkat edilmesi gereken isimler...
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
YOUNG BOYS: David von Ballmoos, Blum, Ali Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Colley, Ugrinic, Monteiro, Ganvoula
GALATASARAY: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Jelert, Torreira, Sara, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Ugrinic’in pasında sağ tarafta topla buluşan Monteiro, ceza sahası içi sağ çaprazına kadar girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
5. dakikada Torreira’nın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
12. dakikada sol taraftan Sara’nın ceza sahası içine uzun pasında kale önünde Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
37. dakikada Ugrinic’in ceza yayından pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Monteiro’nun uzak direğe yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
41. dakikada sağ taraftan Blum’un ortasına altıpasın içinde Ganvoula’nın dokunuşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
44. dakikada sağ taraftan Mertens’in içeriye ortalayarak kullandığı serbest vuruş sonrası ön direkte Torreira’nın kafa vuruşunda kaleci Keller meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+4. dakikada kaleci Keller'in uzun vuruşunda Ganvoula kafayla topu savunma arkasına aşırdı. Savunma arkasına kaçan Monteiro'nun ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Young Boys - Galatasaray maçı saat 22.00'da başladı. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilir.
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