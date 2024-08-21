Canlı anlatım: Young Boys Galatasaray maçı

18. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SAHADA

Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Aslan 7 kez direkt gruplara kalırken 10 defa da elemelerden çıkmayı başardı. Sarı kırmızılılar; 7 kez tek eleme, 2 kez 2 eleme, 1 kez de 3 elemeden gelip Avrupa’nın 1 numaralı kupasında boy gösterdi. Şimdi hedef ilk maçtan avantajlı skorla dönüp 27 Ağustos Salı günü İstanbul’daki rövanşta turu geçerek 18. kez devler sahnesine çıkmak ve 36 takımlı yeni formattaki yerini almak.