CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

'Balotelli ve Yusuf Sarı ayrılacak'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hürriyet'e özel açıklamalar: "Geçen sezon harikalar yaratan Süper Lig'i sallayan, bu sezon geldiği ikinci döneminde ise geçirdiği sakatlık sonrası takıma dönemeyen Mario Balotelli ile de anlaşarak ayrılacağız. Buna ilaveten Gravillion ve Yusuf Sarı ile de yollarımızı ayıracağız. Gravilllion’un yerinde Cisse takıma monte oldu. İyi de oynuyor. Yusuf Sarı’nın talipleri var kulübün menfaati doğrultusunda göndereceğiz. Yani demem o ki ayrıldığımız arkadaşlar takımda misyonunu doldurdu."