CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

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İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Beşiktaş altyapısından yetişen, siyah - beyazlı kulüple 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Rıdvan Yılmaz, 25 Temmuz 2022'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoçya devi Rangers'a transfer olmuştu. Rangers'ta forma şansı bulmakta zorlanan ve kulübüyle sözleşmesi devam eden milli futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Sky'ın haberine göre Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi İtalyan ekibi Verona oldu. Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibine kiralandığı belirtildi. Öte yandan, milli futbolcunun futbolcunun sözleşmesinde özel madde yer alacağı kaydedildi. Serie A'da 14 puanla 18. sırada yer alan Verona'nın ligde kalmayı başardığı takdirde Rıdvan Yılmaz'ın satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği aktarıldı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Nwakaeme’nin durumunu kulübünün başkanıyla görüşüyoruz. Bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Şu an arada ciddi bir fark yok. Abdullah Avcı onu takımda görmek istiyor."
Milli stoper Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos'a transfer oluyor. Yunan devinin sportif direktörü geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transfer görüşmelerinde bulunmuştu. Gelen haberlere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Samet, sezon sonuna kadar kiralık olarak Panathinaikos forması giyecek. 29 yaşındaki Samet Akaydin, cumartesi günü Atina'ya gidecek ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hürriyet'e özel açıklamalar: "Geçen sezon harikalar yaratan Süper Lig'i sallayan, bu sezon geldiği ikinci döneminde ise geçirdiği sakatlık sonrası takıma dönemeyen Mario Balotelli ile de anlaşarak ayrılacağız. Buna ilaveten Gravillion ve Yusuf Sarı ile de yollarımızı ayıracağız. Gravilllion’un yerinde Cisse takıma monte oldu. İyi de oynuyor. Yusuf Sarı’nın talipleri var kulübün menfaati doğrultusunda göndereceğiz. Yani demem o ki ayrıldığımız arkadaşlar takımda misyonunu doldurdu."