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CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#Süper Lig#Transfer Haberleri
CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 09:13

Türkiye ve Avrupa'da ara transfer dönemi resmen açıldı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Birçok transfer haberi ve iddiası, futbolseverlerin de merak konusu... Gün içinde öne çıkan transfer gelişmelerini haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

Rıdvan Yılmaz, İtalya yolunda
Rıdvan Yılmaz, İtalya yolunda

Beşiktaş altyapısından yetişen, siyah - beyazlı kulüple 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Rıdvan Yılmaz, 25 Temmuz 2022'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoçya devi Rangers'a transfer olmuştu. Rangers'ta forma şansı bulmakta zorlanan ve kulübüyle sözleşmesi devam eden milli futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Sky'ın haberine göre Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi İtalyan ekibi Verona oldu. Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibine kiralandığı belirtildi. Öte yandan, milli futbolcunun futbolcunun sözleşmesinde özel madde yer alacağı kaydedildi. Serie A'da 14 puanla 18. sırada yer alan Verona'nın ligde kalmayı başardığı takdirde Rıdvan Yılmaz'ın satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği aktarıldı.

'Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi istiyor!'
Abdullah Avcı, Nwakaemeyi istiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Nwakaeme’nin durumunu kulübünün başkanıyla görüşüyoruz. Bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Şu an arada ciddi bir fark yok. Abdullah Avcı onu takımda görmek istiyor."

Samet Akaydin, Terim'in yanına gidiyor
Samet Akaydin, Terimin yanına gidiyor

Milli stoper Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos'a transfer oluyor. Yunan devinin sportif direktörü geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transfer görüşmelerinde bulunmuştu. Gelen haberlere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Samet, sezon sonuna kadar kiralık olarak Panathinaikos forması giyecek. 29 yaşındaki Samet Akaydin, cumartesi günü Atina'ya gidecek ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

'Balotelli ve Yusuf Sarı ayrılacak'
Balotelli ve Yusuf Sarı ayrılacak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hürriyet'e özel açıklamalar: "Geçen sezon harikalar yaratan Süper Lig'i sallayan, bu sezon geldiği ikinci döneminde ise geçirdiği sakatlık sonrası takıma dönemeyen Mario Balotelli ile de anlaşarak ayrılacağız. Buna ilaveten Gravillion ve Yusuf Sarı ile de yollarımızı ayıracağız. Gravilllion’un yerinde Cisse takıma monte oldu. İyi de oynuyor. Yusuf Sarı’nın talipleri var kulübün menfaati doğrultusunda göndereceğiz. Yani demem o ki ayrıldığımız arkadaşlar takımda misyonunu doldurdu."

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Canlı Anlatım Özeti

timelineRıdvan Yılmaz, İtalya yolunda
timeline'Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi istiyor!'
timelineSamet Akaydin, Terim'in yanına gidiyor
timeline'Balotelli ve Yusuf Sarı ayrılacak'
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#TRANSFER#Süper Lig#Transfer Haberleri

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