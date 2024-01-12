CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Fenerbahçe için sürpriz iddia: Saldanha!

Fenerbahçe'nin, Partizan forması giyen 24 yaşındaki santrfor Matheus Saldanha için oyuncunun kulübü ile resmi görüşmelere başladığı iddia edildi. Sports Digitale'in haberine göre; sarı lacivertliler, Türkiye'den bir menajere oyuncu tarafıyla görüşmesi için 'resmi yetki' verdi. Ayrıca sarı - lacivertlilerin, oyuncu için 6 milyon euro önerdiği iddia edildi.