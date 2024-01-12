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CANLI - Günün transfer haberleri / Bir resmi açıklama da Galatasaray'dan...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#TRANSFER HABERLERİ#Süper Lig
CANLI - Günün transfer haberleri / Bir resmi açıklama da Galatasaraydan...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 10:37

Türkiye ve Avrupa'da ara transfer dönemi resmen açıldı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Birçok transfer haberi ve iddiası, futbolseverlerin de merak konusu... Gün içinde öne çıkan transfer gelişmelerini haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü!
Berkan Kutlu, Galatasaraya geri döndü

Galatasaray, sezon başında Genoa'ya kiralık giden Berkan Kutlu'nun geri döndüğünü açıkladı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Genoa'da forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı ve oyuncunun lisansı çıkarıldı.

Rade Krunic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!
Rade Krunicin İstanbula geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Krunic'te mutlu sona ulaştı. Krunic ve temsilcisinin, bugün saat 15.45'te sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü sürprizi
Fenerbahçeden Çağlar Söyüncü sürprizi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Başkan Ali Koç’un talimatıyla Çağlar transferini görüşmek için bu sabah erken saatlerden İspanya’nın başkenti Madrid’e uçtu. THY’ye ait TK1857 uçuş koduyla saat 07.55’te İstanbul Havalimanı’ndan Madrid uçağına binen Selahattin Baki, Atletico Madrid’in onayıyla Çağlar Söyüncü ve temsilcisiyle bir araya gelecek.

Sacha Boey'in talipleri artıyor
Sacha Boeyin talipleri artıyor

Galatasaray'da son 2 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sky'ın haberine göre Fransız yıldız, hem PSG hem de Bayern Münih'in transfer listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bonucci!
Fenerbahçeden Galatasaraya gönderme: Bonucci

Leonardo Bonucci'nin transferini duyuran sarı - lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bonucci'nin Fenerbahçe armasını resmettiği atölyede Galatasaray'a bir gönderme de yer aldı. 'Bonucci atölyesi' ifadeleriyle paylaşılan gönderide resim tuvalinin sağ alt köşesine küçük bir aslan yerleştirildi ve Fenerbahçe, ezeli rakibine göndermede bulundu.

Sivasspor'dan Premier Lig'e! Resmen açıklandı...
Sivasspordan Premier Lige Resmen açıklandı...

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Sivasspor'un genç futbolcusu Yunus Emre Konak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBerkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü!
timelineRade Krunic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!
timelineFenerbahçe'den Çağlar Söyüncü sürprizi
timelineSacha Boey'in talipleri artıyor
timelineFenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bonucci!
timelineSivasspor'dan Premier Lig'e! Resmen açıklandı...

 

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#TRANSFER#TRANSFER HABERLERİ#Süper Lig

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