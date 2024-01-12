CANLI - Günün transfer haberleri / Bir resmi açıklama da Galatasaray'dan...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bonucci!

Leonardo Bonucci'nin transferini duyuran sarı - lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bonucci'nin Fenerbahçe armasını resmettiği atölyede Galatasaray'a bir gönderme de yer aldı. 'Bonucci atölyesi' ifadeleriyle paylaşılan gönderide resim tuvalinin sağ alt köşesine küçük bir aslan yerleştirildi ve Fenerbahçe, ezeli rakibine göndermede bulundu.