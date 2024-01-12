CANLI - Günün transfer haberleri / Bir resmi açıklama da Galatasaray'dan...

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İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Galatasaray, sezon başında Genoa'ya kiralık giden Berkan Kutlu'nun geri döndüğünü açıkladı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Genoa'da forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı ve oyuncunun lisansı çıkarıldı.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Krunic'te mutlu sona ulaştı. Krunic ve temsilcisinin, bugün saat 15.45'te sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Başkan Ali Koç’un talimatıyla Çağlar transferini görüşmek için bu sabah erken saatlerden İspanya’nın başkenti Madrid’e uçtu. THY’ye ait TK1857 uçuş koduyla saat 07.55’te İstanbul Havalimanı’ndan Madrid uçağına binen Selahattin Baki, Atletico Madrid’in onayıyla Çağlar Söyüncü ve temsilcisiyle bir araya gelecek.
Galatasaray'da son 2 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sky'ın haberine göre Fransız yıldız, hem PSG hem de Bayern Münih'in transfer listesinde yer alıyor.
Leonardo Bonucci'nin transferini duyuran sarı - lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bonucci'nin Fenerbahçe armasını resmettiği atölyede Galatasaray'a bir gönderme de yer aldı. 'Bonucci atölyesi' ifadeleriyle paylaşılan gönderide resim tuvalinin sağ alt köşesine küçük bir aslan yerleştirildi ve Fenerbahçe, ezeli rakibine göndermede bulundu.
İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Sivasspor'un genç futbolcusu Yunus Emre Konak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.